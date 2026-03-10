Cần Thơ: Cựu lãnh đạo CIPCO bị truy tố khung hình phạt đến chung thân 10/03/2026 17:27

(PLO)- Theo cáo trạng, bị can Trần Văn Phúc, cựu tổng giám đốc của CIPCO, vì lợi ích cục bộ của tổ chức, đề cao uy quyền cá nhân, làm trái công vụ, gây thiệt hại cho CIPCO số tiền 550 triệu đồng.

Ngày 10-3, nguồn tin của PLO cho biết VKSND TP Cần Thơ đã ra cáo trạng truy tố 4 cựu lãnh đạo, nhân viên Công ty CP Xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Cần Thơ (CIPCO) về hai tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.

Theo cáo trạng, bị can Trần Văn Phúc là tổng giám đốc của CIPCO và được Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) quyết định ủy quyền đại diện phần vốn của SCIC tại CIPCO là 3 triệu cổ phần, tương đương 24,02% vốn điều lệ.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, bị can Phúc lợi dụng chức vụ quyền hạn được phân công, chỉ đạo nhân viên sử dụng tiền của CIPCO để tặng quà, chi công tác không đúng quy định số tiền 2,1 tỉ đồng, đã nộp khắc phục (hoàn ứng) cho CIPCO 1,55 tỉ trước khi cơ quan điều tra phát hiện.

Hành vi của bị can Phúc là vì lợi ích cục bộ của tổ chức, đề cao uy quyền cá nhân, làm trái công vụ, gây thiệt hại cho CIPCO số tiền 550 triệu đồng.

Cụ thể, các bị can đã chi tặng quà cho nhiều cán bộ cấp cao của TP Cần Thơ để chào hỏi, tiếp cận tìm hiểu đầu tư dự án Khu công nghiệp Cờ Đỏ - Thới Lai.

Ngoài ra, Phúc cùng với Trương Văn Tiên, Trần Ngọc Trung đã lợi dụng việc ký hợp đồng cho thuê lại đất để gây sức ép buộc công ty Song Trang phải thanh toán và nhận tiền ngoài hợp đồng 942 triệu đồng; đồng thời thỏa thuận nhận tiền cho thuê hành lang an toàn kỹ thuật của Công ty Nam Mỹ 150 triệu đồng.

Cụ thể, đầu năm 2024, Công ty Song Trang chuyển nhượng nhà máy cho Công ty Vạn Vinh. Đại diện hai công ty liên hệ CIPCO để thương lượng ký lại hợp đồng thuê đất và kế thừa các nghĩa vụ của Song Trang đã thực hiện trên lô đất…

CIPCO và Vạn Vinh thương lượng giá thuê lại là 4 USD/m2/năm, thanh toán hàng năm. Trung điện thoại cho đại diện Song Trang nói CIPCO đồng ý giá thuê và cách thanh toán trên với điều kiện trên hợp đồng hai năm đầu chỉ thể hiện giá thuê 3 USD/m2/năm, còn 1 USD nhận ngoài hợp đồng là 942 triệu đồng.

Sau đó, đại diện Vạn Vinh và Song Trang có xin giảm số tiền ngoài hợp đồng còn 500 triệu nhưng Phúc không đồng ý. Tiên và Trung gây sức ép, yêu cầu đại diện Song Trang phải chuyển đủ số tiền…

Còn với Nam Mỹ, sau nhiều năm cho Nam Mỹ sử dụng miễn phí hành lang an toàn kỹ thuật làm nơi đậu xe nhân viên thì năm 2023, CIPCO có nhiều văn bản buộc Nam Mỹ hoàn trả phần đất này. Sau đó, hai bên thương lượng để Nam Mỹ thuê lại với giá 150 triệu/năm nhưng phía CIPCO nhận tiền mà không làm hợp đồng thuê và để ngoài sổ sách kế toán.

Cáo trạng quy kết bị can Phúc lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt số tiền 1,092 tỉ.

Bị can Đặng Minh Thừa là chủ tịch Hội đồng quản trị của CIPCO và được SCIC quyết định ủy quyền đại diện phần vốn của SCIC tại CIPCO là 6.400.000 cổ phần, tương đương 70% vốn điều lệ. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, bị can Thừa và Phúc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được phân công, chỉ đạo nhân viên sử dụng tiền của CIPCO để tặng quà không đúng quy định số tiền 2,1 tỉ, đã nộp khắc phục 1,55 tỉ. Bị can Thừa và Phúc gây thiệt hại cho CIPCO 550 triệu…

Cáo trạng truy tố bị can Trần Văn Phúc tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 355 BLHS (phạt tù 20 năm hoặc tù chung thân) và tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ theo khoản 2 Điều 356 BLHS.

Trương Văn Tiên bị truy tố tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 355 BLHS. Trần Ngọc Trung bị truy tố tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo khoản 3 Điều 355 BLHS. Đặng Minh Thừa bị truy tố tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ theo khoản 2 Điều 356 BLHS.