Trộm súng ở bảo tàng để rao bán trên mạng xã hội 09/03/2026 12:15

(PLO)- Do có sở thích sưu tầm đạn, Nguyễn Minh Hiển đã lên các hội nhóm trên Facebook để xin đạn và vào bảo tàng để trộm súng.

Ngày 9-3, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Minh Hiển về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, tàng trữ trái phép vật liệu nổ và tàng trữ, lưu hành tiền giả.

32 bị cáo còn lại bị đưa ra xét xử về một trong các tội: Mua bán trái phép vật liệu nổ, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng; Tàng trữ, mua trái phép vũ khí quân dụng; tàng trữ trái phép súng săn; Chế tạo trái phép vũ khí quân dụng...

Phiên xét xử dự kiến diễn ra đến ngày 13-3. Thẩm phán, chủ tọa phiên tòa là ông Bùi Đức Nam.

Các bị cáo tại phiên xét xử. Ảnh: MX

Theo cáo trạng, đây là vụ án chế tạo, tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; tàng trữ, lưu hành tiền giả và tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ, tàng trữ trái phép súng săn... do bị cáo Nguyễn Minh Hiển và đồng phạm thực hiện.

Cụ thể, ngày 14-3-2024, Hiển đến Bảo tàng tỉnh Quảng Trị, lợi dụng sơ hở của bảo vệ đã lấy trộm 1 khẩu súng K54 (giám định là vũ khí quân dụng), 1 khẩu súng AK, 1 khẩu súng P38 và 4 báng súng AR15 (M16).

Hiển mang các khẩu súng này về cất giấu tại phòng trọ tại TP.HCM. Đến ngày 17-3-2024, Hiển bán cho bị cáo Phạm Hồng Ân 4 báng súng AR15 (M16) thu được tổng số tiền 14 triệu đồng.

Ngày 24-3-2024, Hiển đến nhà xe để gửi 1 thùng cacton bên trong có nhiều linh kiện để lắp ráp hoàn chỉnh khẩu súng K54 cho 1 người ở Nghệ An.

Cùng ngày, cơ quan công an kiểm tra hành chính kho hàng của nhà xe, phát hiện khẩu súng K54 và đã mời Hiển làm việc và thu giữ các đồ vật còn lại tại nơi ở của Hiển.

Ngoài ra, ngày 22-2-2024, Hiển đến Bảo tàng tỉnh Quảng Trị - Khe Sanh (tỉnh Quảng Trị) và trộm cắp được 2 khẩu súng AK và 1 ống nhòm.

Sau khi lấy được những đồ vật trên, Hiển liên hệ với Dương Tùng Sơn - tài khoản Facebook tên "Tùng Sơn" quen trên nhóm "Phế liệu chiến tranh BW". Hiển đã bán cho Sơn 1 khẩu súng AK báng gấp giá 20 triệu đồng và gửi Sơn giữ hộ 1 khẩu súng AK báng gỗ để kiếm khách mua hàng.

Sau đó, Hiển đi từ tỉnh Quảng Trị ra TP Hà Nội hẹn gặp Sơn để giao dịch và nói cho Sơn biết 2 khẩu súng AK mang theo không có kim hoả và khoá nòng, không thể sử dụng được. Sơn đưa cho Hiển 20 triệu đồng để thanh toán và Hiển giao lại cho Sơn 2 khẩu súng.

Cạnh đó, do có sở thích sưu tầm đạn, Hiển lên các hội nhóm trên Facebook liên quan đến súng, đạn và xin được tổng cộng 34 viên đạn của một số người quen trên Facebook.

Cũng theo cáo trạng, Hiển còn có hành vi tàng trữ trái phép vật liệu nổ là 8,88 g thuốc nổ.

Cụ thể, vào cuối năm 2021, Hiển mua Pháo hoa của Bộ Quốc phòng trên mạng xã hội Facebook có tên tài khoản "Pháo Hoa Tết Giá Rẻ" với giá 520.000 đồng.

Khi bắn thử hộp pháo xong, Hiển phát hiện có 2 ống pháo không bắn được. Do tò mò, Hiển mở 2 ống pháo ra và thấy bên trong có chất bột màu đen. Hiển đã bỏ số bột này vào túi zip và cất giấu trên kệ để đồ tại phòng trọ.

Bị cáo Nguyễn Minh Hiền còn có hành vi tàng trữ, lưu hành tiền giả liên quan đến 95 tờ tiền đô la Mỹ (USD) giả, tổng cộng 9.500 USD giả. Số tiền này được Hiển mua từ bị cáo Tạ Thượng Thẩm và bị cáo Phạm Huy Cường.

Đối với hành vi trộm cắp tài sản của Nguyễn Minh Hiển tại Bảo tàng tỉnh Quảng Trị, hiện CQĐT Công an tỉnh Quảng Trị đang giải quyết.