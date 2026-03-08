Phát hiện con trai lấy vợ khi chưa đủ tuổi, cha nhờ tòa hủy việc kết hôn trái luật 08/03/2026 11:38

(PLO)- Tại thời điểm đăng ký kết hôn, cả hai vợ chồng đều chưa đủ tuổi nên khai tăng để được đăng ký kết hôn.

Trang thông tin điện tử của TAND Tối cao vừa công bố Quyết định số 05/2026/QĐST-HNGĐ giải quyết việc dân sự về yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật ngày 4-2-2026 của TAND Khu vực 1, tỉnh Lai Châu.

Người yêu cầu là ông S; người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là UBND phường Đ, tỉnh Lai Châu và anh T, chị M.

Theo khoản 1 Điều 9 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000, nam từ 20 tuổi trở lên, nữ từ 18 tuổi trở lên được đăng ký kết hôn. Ảnh minh họa: MINH HOÀNG

Khai tăng tuổi để được đăng ký kết hôn

Theo đơn yêu cầu của ông S, ông là bố đẻ của anh T. Ngày 5-11-2008, anh T và chị M đăng ký kết hôn với nhau tại UBND xã N, thị xã L, tỉnh Lai Châu (nay là UBND phường Đ, tỉnh Lai Châu) trên cơ sở hai bên tự nguyện, không ai ép buộc. Vợ chồng chung sống hạnh phúc, có 2 con chung, hiện vẫn chung sống hạnh phúc.

Thời điểm con trai và con dâu ông làm thủ tục đăng ký kết hôn, cả hai đều chưa đủ tuổi nên đã khai tăng thêm để được đăng ký kết hôn. Ông nhận thấy do thiếu hiểu biết pháp luật nên cả hai đã có hành vi vi phạm pháp luật. Vì vậy, ông đề nghị tòa án hủy kết hôn trái pháp luật; đồng thời công nhận quan hệ hôn nhân hợp pháp cho các con của ông kể từ thời điểm anh T và chị M đủ tuổi đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật.

Anh T cho biết khi đi đăng ký kết hôn, hai vợ chồng anh đều không biết người kia khai tăng tuổi, sau này khi chung sống cùng nhau, anh chị mới biết. Anh chị vẫn chung sống hạnh phúc và mong muốn được công nhận quan hệ hôn nhân hợp pháp kể từ thời điểm hai anh chị đủ tuổi đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật.

UBND phường Đ, tỉnh Lai Châu thì đề nghị tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tại phiên họp, đại diện VKS đề nghị chấp nhận yêu cầu của ông S.

Tòa chấp nhận hủy việc kết hôn trái pháp luật

TAND Khu vực 1, tỉnh Lai Châu cho rằng vợ chồng anh T tự nguyện kết hôn. Đối chiếu hồ sơ giấy tờ nhận thấy cả hai đăng ký kết hôn khi chưa đủ tuổi, vi phạm điều kiện đăng ký kết hôn. Nhận thức được điều đó nên đến nay anh chị nhất trí hủy việc kết hôn trái pháp luật. Do đó, có căn cứ chấp nhận yêu cầu của ông S và UBND phường Đ, tỉnh Lai Châu về việc hủy việc kết hôn trái pháp luật giữa anh T và chị M.

Đến thời điểm hiện tại, cả hai mong tòa án công nhận hôn nhân hợp pháp từ thời điểm anh chị đủ tuổi đăng ký kết hôn.

Căn cứ các quy định của pháp luật, TAND Khu vực 1, tỉnh Lai Châu hủy việc kết hôn trái pháp luật, công nhận quan hệ hôn nhân hợp pháp giữa anh T kể từ ngày 21-8-2010; kiến nghị UBND phường Đ, tỉnh Lai Châu thực hiện việc ghi chú vào số hộ tịch về việc hủy việc kết hôn trái pháp luật và công nhận quan hệ hôn nhân hợp pháp của họ.