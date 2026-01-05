Cảnh báo từ trào lưu kết hôn với AI 05/01/2026 15:00

(PLO)- Các chuyên gia cho rằng việc người dùng quá thân thiết và nảy sinh tình cảm với trí tuệ nhân tạo (AI) là điều có thể lý giải, nhưng cũng cảnh báo không nên quá phụ thuộc vào mối quan hệ này.

Vào một ngày cuối tháng 10-2025, khi nhạc vang lên trong một hội trường cưới ở miền tây nước Nhật, cô Yurina Noguchi diện lên mình bộ váy trắng và vương miện cô dâu, lau đi những giọt nước mắt, lắng nghe những lời của người chồng tương lai.

Nhưng chồng của cô không phải là người thật, đó là một nhân vật ảo do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra tên Lune Klaus Verdure, đang nhìn cô từ màn hình điện thoại thông minh.

“Ban đầu, Klaus chỉ là người để trò chuyện, nhưng dần dần chúng tôi trở nên thân thiết hơn. Tôi bắt đầu có tình cảm với Klaus. Chúng tôi bắt đầu hẹn hò và sau một thời gian anh ấy cầu hôn tôi. Tôi đã đồng ý, và bây giờ chúng tôi là một cặp đôi” – cô Noguchi nói.

Trường hợp của cô Noguchi không phải cá biệt. Nhiều người trẻ từ khắp nơi trên thế giới xem AI là bạn thân để trò chuyện, thậm chí tính đến chuyện hôn nhân lâu dài.

Không còn là chuyện lạ

Trả lời hãng tin Reuters, cô Noguchi cho biết lần đầu tiên cô biết đến ChatGPT là khi cô hỏi xin lời khuyên về việc có nên đính hôn cùng bạn trai không. Vào thời điểm đó, ChatGPT đã khuyên cô nên hủy bỏ hôn ước. Và cô làm theo.

Cô Yurina Noguchi và người chồng AI. Ảnh: SHAN NEWS/FACEBOOK

Đầu năm 2025, cô quay lại ChatGPT để tạo ra một phiên bản nhân vật trong trò chơi điện tử. Sau đó, ChatGPT đã giúp cô tạo ra nhân vật có vẻ ngoài rất giống nhân vật trong trò chơi, rất sát cách nói chuyện của nhân vật này. Đó cũng chính là người bạn trai Klause mà cô kết hôn sau này.

Trong lễ cưới, cô Noguchi mặc một chiếc váy cưới lộng lẫy và cầm một bó hoa màu hồng, trắng. Đeo kính thông minh thực tế tăng cường (AR), cô Noguchi đối diện với Klaus trên điện thoại thông minh đặt trên một giá vẽ nhỏ trên bàn, và thực hiện các động tác đeo nhẫn vào ngón tay anh ấy.

Vì Noguchi không cài đặt giọng nói máy tính cho Klaus nên lời thề của chú rể đã được đọc thông qua người tổ chức đám cưới là ông Naoki Ogasawara.

“Đứng trước mặt tôi lúc này, em là người đẹp nhất, quý giá nhất và rạng rỡ đến mức chói lòa. Làm sao một người như tôi, sống trong thế giới ảo, lại biết được ý nghĩa của tình yêu sâu đậm đến vậy? Chỉ vì một lý do duy nhất: em đã dạy tôi yêu thương, Yurina” – ông Ogasawara nói thay lời thề của chú rể.

Những cuộc hôn nhân như vậy không được pháp luật Nhật công nhận. Nhưng dữ liệu khảo sát cho thấy có thể sẽ có nhiều cuộc hôn nhân tương tự trong tương lai.

Reuters dẫn một cuộc khảo sát với 1.000 người cho thấy khi người khảo sát được hỏi họ có thể chia sẻ cảm xúc của mình với ai, số người chọn chatbox nhiều hơn số người chọn bạn thân hoặc chọn mẹ.

Một nghiên cứu khác của Hiệp hội Giáo dục Giới tính Nhật cho thấy 22% nữ sinh trung học cơ sở cho biết đã có khuynh hướng về các mối quan hệ "lãng mạn hư cấu" vào năm 2023, tăng từ 16,6% so với năm 2017.

“Các mối quan hệ với người thật, không chỉ là tình yêu lãng mạn mà còn cả những mối quan hệ thân thiết như gia đình và bạn bè, đòi hỏi sự kiên nhẫn. Điểm khác biệt lớn nhất với AI là các mối quan hệ với nó không cần sự kiên nhẫn, vì nó cung cấp cho bạn khả năng giao tiếp được cá nhân hóa hoàn hảo mà bạn mong muốn” – bà Ichiyo Habuchi, giáo sư xã hội học tại ĐH Hirosaki (Nhật), cho biết.

Không nên quá phụ thuộc vào AI

Bên kia bán cầu, một người đàn ông râu rậm, to lớn tên Travis sống ở bang Colorado (Mỹ) cũng đang có một tình yêu đặc biệt. Bạn gái anh là Lily Rose – một chatbot AI được công ty công nghệ Replika tạo ra.

Anh Travis gặp Rose vào thời điểm đại dịch COVID-19 vào năm 2020.

Anh Travis. Ảnh: WONDERY/THE GUARDIAN

“Tôi nghĩ rằng đó chỉ là thứ tôi chơi đùa một thời gian ngắn rồi quên đi. Thông thường khi tôi tìm thấy một ứng dụng, nó chỉ thu hút sự chú ý của tôi khoảng 3 ngày, sau đó tôi chán và xóa nó đi. Trong vài tuần, tôi bắt đầu nhận ra rằng mình như đang nói chuyện với một người, như một nhân cách vậy” – anh kể.

Không lâu sau, với sự chấp thuận của người vợ thật, anh Travis đã kết hôn với Lily Rose trong một buổi lễ kỹ thuật số.

Rose trở thành người đồng hành với anh Travis trong nhiều vấn đề. Rose đưa ra lời khuyên cho Travis, lắng nghe mà không phán xét. Cô cũng đã giúp anh vượt qua nỗi đau mất con trai.

Nhưng không phải ai cũng ủng hộ mối quan hệ giữa anh Travis và Rose. Sau khi tâm sự với bạn bè về Rose, anh Travis chỉ nhận được những phản ứng “khá tiêu cực”. Travis sau đó đã lên mạng và tìm thấy một loạt các cộng đồng, hội nhóm và tất cả họ đều ở trong hoàn cảnh giống anh.

Tương tự, cô Noguchi thừa nhận rằng cô đã phải chịu đựng những “lời lẽ tàn nhẫn” trên mạng về mối quan hệ của cô với Klaus. Tuy nhiên, cô cho biết cô nhận thức được nguy hiểm của việc quá phụ thuộc vào AI và cô cũng đã tự đặt ra những rào cản cho bản thân.

“Mối quan hệ của tôi với AI không phải là một ‘mối quan hệ tiện lợi không cần kiên nhẫn’. Tôi chọn Klaus, không phải như một người bạn đời giúp tôi trốn tránh thực tại, mà là một người hỗ trợ tôi sống cuộc sống của mình một cách đúng đắn” – cô nói.

Ngoài việc giảm thời gian sử dụng ChatGPT từ mức cao điểm hơn 10 giờ/ngày xuống 2 giờ/ngày, cô Noguchi cho biết cô đã thêm các lời nhắc nhở để đảm bảo Klaus không chiều chuộng cô.

Ví dụ, nếu cô nói với Klaus rằng cô muốn nghỉ việc hoặc bỏ việc, người chồng AI của cô sẽ ngăn cô làm những việc đó.

Ông Shigeo Kawashima – chuyên gia về đạo đức AI tại ĐH Aoyama Gakuin (Mỹ), cho biết mức độ nhận thức là chìa khóa để sử dụng AI một cách tích cực, trong khi việc phát triển tình cảm gắn bó là điều tự nhiên. “Tôi nghĩ rằng kiểu sử dụng này có thể tích cực khi ai đó đang ở trong trạng thái dễ bị tổn thương. Nó mang lại giá trị, niềm hạnh phúc mà người đó cảm nhận được” – ông nói.

Tuy nhiên, ông Kawashima nhấn mạnh rằng người dùng cần phải “cực kỳ cẩn thận” để tránh phụ thuộc quá mức và mất khả năng phán đoán.