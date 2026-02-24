Bộ trưởng Quốc phòng Mexico họp báo cung cấp thông tin về cái chết của trùm ma tuý El Mencho 24/02/2026 08:56

(PLO)- Mexico cho biết đã bắt được trùm ma túy khét tiếng Nemesio Oseguera (“El Mencho”) nhờ thông tin tình báo từ một người thân cận của bạn gái ông này.

Ngày 23-2, Mexico thông tin về chiến dịch bắt trùm ma túy khét tiếng Nemesio Oseguera (còn được biết đến với biệt danh “El Mencho”), cho biết ông này bị bắt và thiệt mạng sau chuyến thăm của bạn gái ông, theo hãng tin Reuters.

Ông Oseguera, trùm băng đảng bị truy nã gắt gao nhất Mexico, là kẻ chủ mưu đứng sau băng đảng Jalisco Thế hệ Mới (CJNG) đầy thế lực.

Mỹ treo thưởng 15 triệu USD cho thông tin dẫn tới việc bắt giữ ông trùm này.

Theo Bộ Quốc phòng Mexico, ông Oseguera tử vong trên trực thăng sau khi bị thương trong chiến dịch quân sự do lực lượng đặc nhiệm Mexico tiến hành tại khu rừng bên ngoài thị trấn Tapalpa, bang Jalisco, miền tây Mexico.

Bộ trưởng Quốc phòng Mexico - ông Ricardo Trevilla cho biết thông tin từ một người thân cận của một trong những bạn gái của ông Oseguera đã giúp giới chức nhanh chóng lên kế hoạch đột kích khu nhà của trùm tội phạm này vào ngày hôm sau (tức ngày 22-2).

Trùm ma túy khét tiếng Nemesio Oseguera (“El Mencho”). Ảnh: EL HERALDO

Trong cuộc đột kích, các cận vệ của ông Oseguera nổ súng vào lực lượng an ninh và giao tranh lan tới một khu nhà gỗ trong rừng. Cuộc ẩu đả khiến trùm ma túy và 2 cận vệ bị thương. Cả ba được trực thăng đưa tới thủ đô Mexico City nhưng không qua khỏi.

“Đáng tiếc là họ đã tử vong trên đường đi” - ông Trevilla nói tại cuộc họp báo ngày 23-2.

Giới chức cho biết đã thu giữ tại hiện trường các khẩu súng trường gắn súng phóng lựu, bệ phóng rocket và đạn cối.

Cái chết của ông Oseguera kéo theo tình trạng bạo lực trên khắp các bang ở Mexico, khiến các hãng hàng không phải hủy chuyến.

Ngày 23-2, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Mexico tăng cường hơn nữa các nỗ lực trấn áp băng đảng ma túy.

“Mexico phải đẩy mạnh nỗ lực đối phó các băng đảng và ma túy!” - ông Trump viết trên mạng xã hội.

Cái chết của ông Oseguera giáng đòn mạnh vào băng đảng CJNG, tổ chức được cho là một trong những nguồn cung fentanyl lớn cho Mỹ.

Trong khi Mỹ gây sức ép buộc Mexico hành động mạnh tay hơn với nạn buôn bán ma túy, giới chức Mexico từ lâu cũng kêu gọi Mỹ làm nhiều hơn để hạn chế việc buôn bán trái phép vũ khí – nguồn cung giúp các băng đảng tích trữ kho vũ khí khổng lồ.

Theo dữ liệu chính phủ Mỹ, khoảng 70% số vũ khí bất hợp pháp bị truy vết tại Mexico có nguồn gốc từ Mỹ.