Tổng thống Mexico nói về cuộc gọi ‘tốt đẹp’ giữa bà và ông Trump 13/01/2026 05:49

(PLO)- Tổng thống Mexico - bà Claudia Sheinbaum bác khả năng Mỹ can thiệp quân sự vào Mexico để chống các băng đảng ma túy, sau cuộc điện đàm giữa bà với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Mexico - bà Claudia Sheinbaum nói rằng bà loại trừ khả năng Mỹ can thiệp quân sự vào Mexico để chống các băng đảng ma túy, sau một “cuộc trao đổi tốt đẹp” giữa bà với Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12-1, theo hãng tin Reuters.

Ngay sau khi lực lượng tinh nhuệ của Mỹ bắt Tổng thống Venezuela Nicolás - ông Maduro Maduro, Tổng thống Trump đã ám chỉ khả năng Mỹ đơn phương hành động nhằm vào các băng đảng ma túy Mexico.

Trong cuộc họp báo sau cuộc gọi, bà Sheinbaum nói rằng bà đã từ chối các đề xuất hành động quân sự từ ông Trump và “loại trừ” khả năng Mỹ can thiệp quân sự vào Mexico.

Nhà lãnh đạo Mexico nói thêm rằng sẽ yêu cầu một cuộc điện đàm khác nếu phía Mỹ đưa ra những tuyên bố trái ngược.

Tổng thống Mexico - bà Claudia Sheinbaum và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP

“Chúng tôi tiếp tục hợp tác trong khuôn khổ chủ quyền của mình. Chúng tôi tìm kiếm sự phối hợp, nhưng không chấp nhận lệ thuộc” - bà Sheinbaum nói.

Bà Sheinbaum cho biết cuộc điện đàm với Trump chủ yếu tập trung vào vấn đề an ninh. Bà nói mình đã nêu bật những tiến triển của phía Mexico, trong đó có việc lượng fentanyl tuồn vào Mỹ giảm 50% trong vòng một năm.

Nữ tổng thống cũng cho biết các quan chức cấp cao của Mỹ và Mexico sẽ tiếp tục gặp nhau vào các ngày 22 và 23-1 để thảo luận về an ninh song phương.

Bà Sheinbaum nhấn mạnh rằng bất chấp những khác biệt chính sách với ông Trump, bà vẫn sẽ theo đuổi đối thoại với ông.

“Cách làm đó cho đến nay đã phát huy tác dụng. Chúng ta cần tiếp tục theo hướng này, tìm kiếm đối thoại và sự thấu hiểu; và ở những điểm bất đồng, chúng ta cũng phải trao đổi thẳng thắn để tránh hiểu lầm và tìm ra giải pháp” - nhà lãnh đạo Mexico nói thêm.

Cũng theo bà Sheinbaum, cuộc điện đàm ngày 12-1 có đề cập hành động của Mỹ ở Venezuela.

“Ông ấy [Trump] hỏi ý kiến tôi về việc Mỹ đã làm ở Venezuela, và tôi nói rõ rằng Hiến pháp của chúng tôi rất minh bạch, rằng chúng tôi không đồng tình với các hành động can thiệp” - bà Sheinbaum cho biết.

Bà cũng nói rằng mình không thảo luận về Cuba với ông Trump, sau những phát biểu của nhà lãnh đạo Mỹ kêu gọi Havana “đạt được một thỏa thuận” với Washington nếu không sẽ phải trả giá.

Tổng thống Sheinbaum lưu ý rằng Mexico sẵn sàng hỗ trợ việc liên lạc giữa Cuba và Mỹ nếu được yêu cầu.

Bà Sheinbaum cũng nói rằng ông Trump đã hỏi quan điểm của Mexico về Venezuela, và bà đáp lại rằng theo hiến pháp, Mexico phản đối mọi hình thức can thiệp quân sự.

Mỹ chưa bình luận về các phát ngôn của bà Sheinbaum.