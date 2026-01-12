Ông Trump: Lãnh đạo Iran gọi điện đề nghị đàm phán, song Mỹ có thể hành động trước khi gặp mặt 12/01/2026 09:43

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump nói giới lãnh đạo Iran đã gọi điện đề nghị đàm phán, song Washington có thể "hành động" trước khi hai bên gặp mặt.

Chia sẻ với báo giới trên chuyên cơ Không lực Một ngày 11-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết lãnh đạo Iran đã gọi điện cho ông hôm 10-1 để đề nghị đàm phán, đài CNN đưa tin.

"Các nhà lãnh đạo Iran muốn đàm phán. Tôi nghĩ họ đã mệt mỏi vì liên tục bị Mỹ gây sức ép. Iran muốn đàm phán với chúng tôi" - ông Trump nói.

Ông Trump cho biết “một cuộc gặp đang được sắp xếp”, song cũng nói thêm rằng “chúng tôi có thể sẽ phải hành động trước khi cuộc gặp diễn ra”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ không nêu rõ “hành động” mà ông đề cập là gì.

Ông Trump có phát ngôn trên chỉ vài ngày sau khi cảnh báo rằng nếu Tehran tiến hành các hành động bạo nhằm vào người biểu tình, Mỹ sẽ “can dự”.

Theo CNN, ông Trump đang cân nhắc nhiều phương án can thiệp khác nhau, từ tấn công quân sự đến áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào các nhân vật trong chính quyền Iran hoặc các lĩnh vực của nền kinh tế nước này như năng lượng và ngân hàng.

Phía Iran chưa lên tiếng về thông tin ông Trump đưa ra rằng lãnh đạo Iran gọi điện cho phía Mỹ đề nghị đàm phán.

Trước đó, ngày 9-1, Lãnh tụ tối cao Iran - Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei đăng tải thông điệp trên mạng xã hội X, chỉ trích gay gắt nhà lãnh đạo Mỹ và cáo buộc Washington can thiệp, kích động bất ổn tại Iran.

Ông Khamenei cho biết trong đêm trước đó, tại thủ đô Tehran và một số thành phố khác ở Iran, một nhóm người “chủ trương phá hoại” đã đập phá các công trình thuộc về chính đất nước mình nhằm “làm hài lòng Tổng thống Mỹ”.

Ông Khamenei chỉ trích việc ông Trump từng tuyên bố sẽ đứng về phía người biểu tình (mà Iran gọi là "những kẻ gây bạo loạn") nếu chính quyền Tehran hành động theo một số cách nhất định, khiến các đối tượng này đặt kỳ vọng vào Washington.