Nga chỉ trích gay gắt phát ngôn của Bộ trưởng Quốc phòng Anh về 'bắt cóc' ông Putin 12/01/2026 07:55

(PLO)- Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova chỉ trích gay gắt Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey, khi ông này nói muốn "bắt cóc" Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ngày 11-1, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã lên tiếng chỉ trích Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey liên quan phát ngôn của ông này về việc muốn "bắt cóc" Tổng thống Nga Vladimir Putin, đài RT đưa tin.

Cụ thể, trong cuộc phỏng vấn với tờ Kyiv Independent hôm 9-1, Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey tuyên bố rằng nếu có thể, ông sẽ "bắt cóc ông Putin" để buộc nhà lãnh đạo Nga phải chịu trách nhiệm về những gì ông này gọi là "tội ác chiến tranh" - đặc biệt cáo buộc liên quan việc đưa trẻ em Ukraine sang Nga.

Phía Moscow đã nhiều lần bác bỏ hoàn toàn các cáo buộc này.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

Phản ứng về phát ngôn trên với đài TV Center ngày 11-1, bà Zakharova chỉ trích những bình luận của vị Bộ trưởng Quốc phòng Anh là những suy diễn lệch lạc.

Phía London chưa lên tiếng về thông tin trên.

Theo RT, năm 2023, Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đã ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Putin với cáo buộc trục xuất bất hợp pháp trẻ em Ukraine.

Do Anh là thành viên của ICC, nước này có nghĩa vụ thực thi lệnh bắt giữ nếu ông Putin đặt chân vào phạm vi quyền hạn của Anh.

Trong khi đó, Nga không phải là thành viên của ICC và tuyên bố lệnh bắt giữ trên hoàn toàn vô giá trị về mặt pháp lý.

Trong một diễn biến liên quan, bà Zakharova chỉ trích mạnh mẽ chính quyền Kiev, cho rằng phía Ukraine đang nhắm mục tiêu vào dân thường tại các khu vực biên giới của Nga sau những tổn thất trên chiến trường.

Bà Zakharova nói rằng vào ngày 10-1, Ukraine đã triển khai 33 máy bay không người lái (UAV) nhắm vào nhiều tỉnh Kursk, Bryansk, Belgorod, và Voronezh.

Theo thống kê phía Nga, hơn 10 tòa nhà chung cư và một số nhà dân, cùng một phòng tập thể dục và nhiều tòa nhà hành chính ở các tỉnh nêu trên đã bị hư hại. Đòn tấn công cũng khiến 1 người chết và 3 người bị thương.

Ukraine chưa lên tiếng về thông tin trên.