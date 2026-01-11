Thủ tướng Anutin nêu nguyên nhân loạt vụ đánh bom cây xăng ở Thái Lan 11/01/2026 20:26

(PLO)- Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul khẳng định loạt vụ đánh bom, phóng hỏa 11 cây xăng ở miền Nam nước này là nhằm gây rối bầu cử địa phương, không phải khủng bố

Ngày 11-1, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul khẳng định chuỗi vụ đánh bom và phóng hỏa tại 11 cây xăng thuộc ba tỉnh biên giới phía Nam là mưu đồ gây rối chính trị, không phải tấn công khủng bố, tờ Nation Thailand đưa tin.

Phát biểu tại chợ Or Tor Kor (thủ đô Bangkok), ông Anutin cho biết các cơ quan an ninh đang tập trung điều tra vụ tấn công hiệp đồng vào hệ thống hạ tầng nhiên liệu tại các tỉnh Narathiwat, Yala và Pattani.

Theo báo cáo của chính phủ Thái Lan, vào đêm 10-1 đã đồng loạt xảy ra nhiều vụ nổ và hỏa hoạn. Dù tính chất vụ việc phức tạp, ông Anutin xác nhận không có thương vong.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul (giữa). Ảnh: NATION THAILAND

Dẫn nguồn tin từ các cơ quan giám sát an ninh, Thủ tướng Anutin nhận định các vụ tấn công này là một "tín hiệu" có tính toán, nhằm gây bất ổn và phá hoại các cuộc bầu cử cấp địa phương.

Một vụ đánh bom ở trạm xăng miền nam Thái Lan tối 10-1. Ảnh: NATION THAILAND

Ông nhấn mạnh đây là hành vi gây rối mục tiêu, không phải các hoạt động khủng bố cực đoan.

“Các cơ quan chức năng phải siết chặt quy trình, tuyệt đối không để những sự việc tương tự tái diễn” - Thủ tướng Anutin chỉ đạo.

Ông Anutin đã trực tiếp chỉ đạo Quân khu 4 và Cảnh sát Vùng 9 phối hợp xử lý hiện trường và ổn định trật tự.

Về khả năng triệu tập một cuộc họp an ninh khẩn cấp, vị thủ tướng cho biết các bên liên quan trực tiếp đang thảo luận và báo cáo tình hình liên tục để có phương án ứng phó kịp thời nhất.