Campuchia nói các làng vùng biên bị phong toả, yêu cầu họp khẩn phân giới cắm mốc; Thái Lan lên tiếng 09/01/2026 09:41

(PLO)- Campuchia cáo buộc Thái Lan phong toả 6 làng biên giới và yêu cầu uỷ ban phân giới cắm mốc JBC họp khẩn; Bangkok bác bỏ cáo buộc và nhắc lại rằng cuộc họp JBC chỉ diễn sau cuộc tổng tuyển cử ở Thái Lan.

Phnom Penh hôm 8-1 đã yêu cầu triệu tập khẩn cấp Ủy ban hỗn hợp về phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Thái Lan-Campuchia (JBC) để đẩy nhanh công tác phân định biên giới và theo đuổi việc giải quyết hòa bình các tranh chấp lãnh thổ, theo tờ Khmer Times.

Yêu cầu trên được đưa ra sau khi Campuchia cáo buộc Thái Lan vẫn tiếp tục cản trở người dân ở khu vực biên giới trở về nhà, bất chấp thoả thuận mà hai bên đã ký kết hôm 27-12-2025.

Một trong những nội dung chính của thoả thuận là cam kết cho phép người dân “sớm nhất có thể, không bị cản trở, an toàn và có phẩm giá, về nhà và khôi phục sinh kế bình thường ở phía bên kia biên giới”.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia - ông Prak Sokhonn hôm 8-1 cho biết “Campuchia đã yêu cầu triệu tập khẩn cấp JBC để đẩy nhanh tiến độ công việc theo đúng Tuyên bố chung [ngày 27-12-2025]”.

Nhóm Giám sát ASEAN (OAT) kiểm tra thiệt hại hôm 7-1 sau một vụ đụng độ biên giới ở tỉnh Oddar Meanchay (Campuchia). Ảnh: KHMER TIMES

Chính phủ Campuchia cáo buộc quân đội Thái Lan đang kiểm soát một phần hoặc toàn bộ địa giới của 6 làng ở tỉnh Banteay Meanchey (Campuchia), buộc hàng chục nghìn người phải sống trong các trại tị nạn vô thời hạn.

Ở một số làng, binh lính Thái Lan bị cáo buộc dựng hàng rào dây thép gai, dùng container và lốp xe để bao vây, đồn trú tại nhà cửa của người dân Campuchia.

Phnom Penh cũng nhắc lại cáo buộc rằng Bangkok đang kiểm soát bất hợp pháp lãnh thổ Campuchia ở 3 tỉnh khác là Preah Vihear, Oddar Meanchey và Pursat.

Ông Sokhonn nói rằng Phnom Penh đề xuất họp ở tỉnh Siem Reap (Campuchia) ngay trong tháng 1 để giải quyết các vấn đề biên giới chưa được phân định, khắc phục sự chậm trễ trong công tác khảo sát và phân định ranh giới, cũng như xử lý các vấn đề liên quan cáo buộc Thái Lan xâm phạm lãnh thổ Campuchia.

Theo Khmer Times, ban đầu cuộc họp JBC đã được lên kế hoạch diễn ra trong tuần đầu tiên của tháng 1 nhưng đã bị Thái Lan hoãn với lý do thủ tục nội bộ. Campuchia hôm 5-1 đã đề nghị cuộc họp sẽ diễn ra trong tuần thứ hai hoặc thứ ba của tháng 1.

Trong cuộc họp báo cùng ngày 8-1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan - ông Nikorndej Balankura kiên quyết bác bỏ cáo buộc của Campuchia về việc Bangkok chiếm đóng lãnh thổ bất hợp pháp.

Thái Lan nói rằng việc triển khai quân đội hiện tại tuân theo thỏa thuận ngừng bắn như một biện pháp giảm leo thang căng thẳng, theo tờ The Nation (Thái Lan).

Ông Nikorndej nhắc lại lập trường của Bangkok rằng các cuộc họp JBC tiếp theo sẽ được lên lịch sau cuộc tổng tuyển cử đầu tháng 2 tới, khi có chính phủ mới ở Thái Lan.

Trong cuộc họp báo, ông Nikorndej cũng nhắc tới cáo buộc trước đó của Thái Lan, cho rằng lực lượng Campuchia đã nhắm hoả lực về phía khu vực mà nước này gọi là Chong Bok thuộc tỉnh Ubon Ratchathani (Thái Lan) vào ngày 6-1, làm 1 binh sĩ Thái Lan bị thương.

Ngay sau vụ việc, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia - Trung tướng Maly Socheata hôm 6-1 giải thích rằng một quả đạn còn sót lại trong khu vực Mum Bei (tỉnh Preah Vihear, Campuchia) – đây là cách Campuchia gọi khu vực Chong Bok – vô tình phát nổ khi binh lính nước này đốt rác. Vụ việc cũng khiến 2 binh sĩ Campuchia bị thương, trong đó 1 người bị thương nặng, theo Khmer Times.

Trong cuộc họp báo ngày 8-1, ông Nikorndej nói rằng Bangkok đã thể hiện “sự kiềm chế tối đa” và không trả đũa bằng quân sự trước vụ việc.

Đại diện Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết Chủ tịch Ban Thư ký Uỷ ban Biên giới chung (GBC) của phía Campuchia - Chuẩn tướng Nid Narong được cho là đã gửi thư cho phía Thái Lan, giải thích về vụ việc hôm 6-1.

Trong thư, ông Narong bày tỏ lời chia buồn về vụ việc, mong muốn làm rõ để tránh bất kỳ hiểu lầm nào giữa hai bên và khẳng định lại rằng Campuchia vẫn cam kết giải quyết các vấn đề một cách hòa bình theo luật pháp quốc tế.