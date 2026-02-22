Rộ tin cố vấn an ninh, bác sĩ Cuba đang rời Venezuela giữa sức ép từ Mỹ 22/02/2026 06:39

(PLO)- Hãng Reuters đưa tin các cố vấn an ninh và bác sĩ Cuba đang rút dần khỏi Caracas, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez chịu áp lực ngày càng lớn từ Mỹ.

Hãng Reuters ngày 21-2 dẫn 11 nguồn thạo tin cho biết các cố vấn an ninh và bác sĩ Cuba đang dần rời khỏi Caracas trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống lâm thời Venezuela - bà Delcy Rodriguez đối mặt áp lực dữ dội từ Washington.

Theo 4 nguồn tin, bà Rodriguez đã giao phó công tác cận vệ cho lực lượng an ninh trong nước. Động thái này trái ngược hoàn toàn với Tổng thống Venezuela - ông Nicolas Maduro và người tiền nhiệm là cố Tổng thống Hugo Chavez - những người từng giao trọng trách này cho các lực lượng tinh nhuệ của Cuba.

Theo Chính phủ Cuba, 32 công dân nước này đã thiệt mạng trong chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm bắt giữ ông Maduro vào ngày 3-1. Những binh sĩ và cận vệ này là một phần trong thỏa thuận an ninh sâu rộng giữa Caracas và Havana được khởi xướng từ cuối thập niên 2000. Theo thỏa thuận, các đặc vụ tình báo Cuba được cài cắm trong toàn bộ quân đội và Đơn vị Phản gián Quân sự (DGCIM) đáng gờm của Venezuela.

Theo một cựu quan chức tình báo Venezuela, một số cố vấn Cuba bên trong DGCIM đã bị bãi nhiệm. Hai nguồn tin khác cho biết rằng trong những tuần gần đây, một số nhân viên y tế và cố vấn an ninh Cuba đã lên các chuyến bay rời Venezuela để về nước.

Rộ tin cố vấn an ninh, bác sĩ Cuba đang rời Venezuela giữa sức ép từ Mỹ. Ảnh minh họa: BNG CUBA

Một nguồn tin thân cận với đảng cầm quyền Venezuela tiết lộ các nhân sự Cuba rời đi theo chỉ thị của bà Rodriguez trước sức ép từ Mỹ. Các nguồn tin khác không nắm rõ liệu lực lượng Cuba bị giới lãnh đạo mới của Venezuela buộc phải rời đi, tự nguyện rút lui hay được Havana triệu hồi.

Trả lời câu hỏi về việc Mỹ gây sức ép buộc Venezuela cắt đứt quan hệ với Cuba, một quan chức Nhà Trắng cho biết Mỹ "có mối quan hệ rất tốt với các nhà lãnh đạo Venezuela" và tin rằng "lợi ích cá nhân của bà Rodriguez phù hợp với việc thúc đẩy các mục tiêu trọng tâm của chúng tôi".

Quan chức này cho biết thêm rằng chính phủ Mỹ đang "đàm phán với Cuba, và các nhà lãnh đạo của họ nên đưa ra một thỏa thuận".

Về phía mình, Chính phủ Cuba tuyên bố sẵn sàng đối thoại trên cơ sở bình đẳng, đồng thời lên án lệnh phong tỏa dầu mỏ và khẳng định sẽ chống lại sự can thiệp của Mỹ.

Chính phủ của cả Cuba và Venezuela đều không phản hồi các yêu cầu bình luận chính thức. Tuy nhiên, hai nước đã công khai khẳng định việc tiếp tục duy trì mối quan hệ song phương.

Phía Mỹ cũng chưa lên tiếng về thông tin trên.