Tây Ban Nha cam kết gửi viện trợ đến Cuba thông qua Liên Hợp Quốc 17/02/2026 13:29

(PLO)- Sau cuộc gặp giữa Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez và Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Albares, Tây Ban Nha cho biết sẽ sử dụng các kênh của Liên Hợp Quốc để gửi viện trợ nhân đạo đến Cuba.

Ngày 16-2, Tây Ban Nha cho biết sẽ sử dụng các kênh của Liên Hợp Quốc để gửi viện trợ nhân đạo đến Cuba, theo hãng tin Reuters.

Tuyên bố trên được đưa ra sau cuộc gặp giữa Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez và Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Albares tại thủ đô Madrid (Tây Ban Nha).

“Tây Ban Nha sẽ cung cấp viện trợ nhân đạo cho Cuba thông qua hệ thống Liên Hợp Quốc dưới hình thức thực phẩm và các sản phẩm y tế thiết yếu” – Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha cho biết.

Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez (trái) và Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Albares. Ảnh: X

Bộ này cũng cho biết hai nhà ngoại giao đã thảo luận về “tình hình hiện tại ở Cuba” nhưng không nêu chi tiết.

Viết trên mạng xã hội X, ông Rodriguez cho biết rằng trong cuộc gặp, hai bên nhấn mạnh mong muốn “tăng cường đối thoại chính trị, kinh tế, thương mại và hợp tác vì lợi ích của cả hai nước”.

Ông cũng chỉ trích “các hành vi vi phạm hòa bình, an ninh và luật pháp quốc tế cũng như thái độ của Mỹ đối với Cuba”.

Thông báo trên của Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha được đưa ra sau khi Mexico gửi 800 tấn viện trợ nhân đạo đến Cuba. Số hàng này được vận chuyển trên hai tàu hải quân Mexico vào cuối tuần trước.

Cụ thể, tàu Isla Holbox chở khoảng 536 tấn thực phẩm bao gồm sữa, gạo, đậu, cá mòi, các sản phẩm thịt, bánh quy, cá ngừ đóng hộp và dầu thực vật, cũng như các mặt hàng vệ sinh cá nhân. Tàu Papaloapan chở hơn 277 tấn sữa bột.