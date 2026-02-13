Nghị sĩ Mỹ đệ trình dự luật bãi bỏ lệnh cấm vận đối với Cuba 13/02/2026 13:01

(PLO)- Hạ nghị sĩ Jim McGovern (đảng Dân chủ - bang Massachusetts) đệ trình dự luật kêu gọi bãi bỏ cơ sở pháp lý lệnh cấm vận của Mỹ với Cuba với lý do các lệnh cấm vận đã “cũ kỹ và thất bại”.

Ngày 12-2, Hạ nghị sĩ Jim McGovern (đảng Dân chủ - bang Massachusetts) - Thành viên cao cấp của Ủy ban Quy tắc Hạ viện - đã chính thức đệ trình dự luật kêu gọi bãi bỏ cơ sở pháp lý của lệnh cấm vận mà Mỹ áp đặt lên Cuba.

Thông tin được đăng tải trên website của hạ nghị sĩ này (mcgovern.house.gov).

Cụ thể, dự luật H.R. 7521 (còn gọi là Đạo luật Thương mại Mỹ-Cuba) đề xuất bãi bỏ hoặc sửa đổi nhiều quy định được ban hành suốt nhiều thập niên qua, vốn siết chặt hoạt động thương mại, trao đổi, viễn thông và đi lại giữa hai nước. Trước đó, một dự luật tương tự (gọi là S.136) cũng đã được hai Thượng nghị sĩ Ron Wyden và Jeff Merkley (đảng Dân chủ - bang Oregon) trình lên Thượng viện.

Hạ nghị sĩ Jim McGovern (đảng Dân chủ - bang Massachusetts). Ảnh: WASHINGTON POST

Bình luận về động thái này, ông McGovern cho rằng Mỹ đã duy trì lệnh cấm vận Cuba trong hơn 60 năm nhưng không đạt được mục tiêu thúc đẩy tự do hay dân chủ như kỳ vọng. Theo ông, đã đến lúc từ bỏ những chính sách “cũ kỹ và thất bại” để thử một hướng tiếp cận khác, tập trung vào người dân Cuba thay vì gây thêm sức ép.

Ông nhấn mạnh người dân Cuba mới là những người có quyền quyết định tương lai và lãnh đạo của đất nước mình, không phải các chính trị gia ở Washington.

“Đã đến lúc loại bỏ những chính sách cũ kỹ, lỗi thời và thất bại của quá khứ để thử nghiệm một hướng đi khác biệt. Hãy tập trung vào người dân Cuba, và hãy đối xử với họ như những con người đang mưu cầu một cuộc sống có phẩm giá và tự do. Chính người dân Cuba - chứ không phải các chính trị gia tại Washington - là những người có quyền quyết định lãnh đạo và tương lai của họ” - ông McGovern viết.

Ông McGovern cho rằng cách tiếp cận cứng rắn của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện tại không giúp giảm di cư mà ngược lại còn làm điều kiện sống tại Cuba khó khăn hơn, từ đó thúc đẩy người dân rời bỏ đất nước.

Theo ông McGovern, lệnh cấm vận không tác động đến tầng lớp lãnh đạo Cuba mà chủ yếu ảnh hưởng đến người dân thường, khiến họ thiếu hụt thực phẩm, thuốc men và các nhu yếu phẩm cơ bản.

Nhà Trắng và chính phủ Cuba chưa lên tiếng về thông tin trên.

Theo quy định có tên "Điều khoản trình dự luật" nêu trong Hiến pháp Mỹ, một dự luật được đệ trình sẽ được cả Hạ viện và Thượng viện xem xét, bỏ phiếu.

Mọi dự luật được Hạ viện và Thượng viện thông qua, trước khi trở thành luật, phải được trình lên Tổng thống Mỹ. Nếu Tổng thống chấp thuận, ông sẽ ký ban hành; nếu không, ông sẽ trả lại dự luật đó, kèm theo các ý kiến phản đối, cho viện nơi dự luật được khởi thảo. Viện này sẽ ghi đầy đủ các ý kiến phản đối vào biên bản và tiến hành xem xét lại.

Nếu sau khi xem xét lại, 2/3 số thành viên của viện đó đồng ý thông qua dự luật, dự luật sẽ được chuyển sang viện còn lại (đính kèm các ý kiến phản đối) để tiếp tục xem xét. Nếu 2/3 số thành viên của viện kia cũng tán thành, dự luật sẽ trở thành luật.