Kho tên lửa Patriot của Mỹ chịu áp lực lớn giữa căng thẳng với Iran 05/03/2026 15:00

(PLO)- Việc cả Mỹ và đồng minh đều cùng lúc cần sử dụng tên lửa Patriot cho hoạt động phòng không khiến nguồn cung vũ khí này chịu áp lực cực lớn.

Mỹ và các đồng minh đang bắn hạ các đợt oanh kích bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Iran bằng các tên lửa đánh chặn phòng không, trong đó phụ thuộc nhiều vào tên lửa Patriot – một loại vũ khí then chốt vốn đã có nhu cầu rất cao, theo trang Business Insider.

Hệ thống phòng thủ tầm xa Patriot của Mỹ. Ảnh: CENTCOM

Nhu cầu tên lửa Patriot tăng cao

Sau khi Israel phát động Chiến dịch Roaring Lion (Sư Tử Gầm) và Mỹ triển khai Chiến dịch Epic Fury (Thịnh Nộ Tột Đỉnh), thực hiện các cuộc tấn công trên khắp Iran hôm 28-2, Tehran đáp trả bằng những đòn tấn công riêng, phóng tên lửa vào các quốc gia ủng hộ lực lượng Mỹ.

Lực lượng phòng không Mỹ đã sử dụng các tổ hợp MIM-104 Patriot, các tổ hợp Phòng thủ Khu vực Tầm cao Giai đoạn Cuối (THAAD) và tên lửa đánh chặn dòng Standard phóng từ tàu chiến để bắn hạ các mối đe dọa từ Iran – gồm cả tên lửa và UAV.

Những trận đánh này tiêu hao kho tên lửa Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) của Mỹ, cùng nhiều loại vũ khí khác.

Các đồng minh của Mỹ tại Trung Đông, gồm Qatar, Bahrain, Kuwait và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), cũng vận hành các biến thể của hệ thống tên lửa Patriot và tích cực tham gia vào cuộc chiến phòng không chống lại vũ khí Iran.

Trong vài ngày qua, Iran đã phóng một lượng lớn vũ khí vào các quốc gia khác. Kuwait cho biết đến ngày 3-3, nước này đã đối mặt 178 tên lửa đạn đạo và 384 UAV, cho thấy nhu cầu rất lớn về kho vũ khí phòng không để duy trì giao tranh.

Kết cục của cuộc xung đột với Iran – được dự báo có thể kéo dài nhiều tuần – phần nào sẽ phụ thuộc vào việc bên nào cạn kiệt trước: tên lửa của Iran hay kho tên lửa đánh chặn của lực lượng phòng không phía đối diện.

Ông Seth Jones, Chủ tịch bộ phận quốc phòng và an ninh tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), nói với đài NPR: “Thực tế là cả Israel lẫn Mỹ đều không có đủ đạn dược, dù để tấn công hay phòng thủ, cho một cuộc chiến kéo dài từ vài tuần đến vài tháng”.

Nhu cầu về tên lửa đánh chặn Patriot và các vũ khí phòng không khác trong cuộc xung đột này đang tạo thêm sức ép lên kho dự trữ vốn đã thiếu hụt, trong bối cảnh ngành công nghiệp quốc phòng chạy đua để đáp ứng nhu cầu tăng cao.

Các quan chức Mỹ và chuyên gia quân sự cho biết nhu cầu đối với Patriot và các tên lửa đánh chặn khác đang tăng vọt. Dù các công ty như Lockheed Martin – đơn vị sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot – đã tăng mạnh sản lượng, quá trình này có thể mất nhiều năm, khiến việc theo kịp nhu cầu trở nên khó khăn.

Một số hãng truyền thông cho biết kho tên lửa đánh chặn Patriot đang dần cạn. Năm ngoái, Lầu Năm Góc từng bác bỏ các thông tin này, khẳng định “quân đội Mỹ có đủ những gì cần thiết để chiến đấu và giành chiến thắng trong bất kỳ nhiệm vụ nào, ở bất cứ đâu, vào bất kỳ thời điểm nào”. Tuy vậy, Bộ Quốc phòng Mỹ vẫn đang tìm cách tăng mạnh sản lượng.

Ukraine là một trong những nguyên nhân chính khiến nhu cầu Patriot gia tăng, khi hệ thống này được xem là một trong những lá chắn phòng không tốt nhất thế giới. Ukraine phụ thuộc vào các tổ hợp Patriot để chống lại các đợt tập kích thường xuyên của Nga.

Trao đổi với các phóng viên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết “còn quá sớm để rút ra kết luận” về tác động của xung đột với Iran đối với nguồn cung tên lửa đánh chặn Patriot, nhưng “nếu giao tranh kéo dài ở Trung Đông, điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến nguồn cung. Tôi tin chắc như vậy”.

Năm ngoái, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng rất khó để cung cấp Patriot cho Ukraine. Ông nói rằng “chúng tôi cũng cần chúng”. Trong cuộc chiến hiện tại với Iran, chỉ vài ngày sau khi xung đột bùng phát, ông Trump phát tín hiệu rằng quân đội Mỹ có thể phải rút từ các kho đạn dược toàn cầu để duy trì hoạt động.

Khói bốc lên từ một cuộc tấn công được cho là do Iran thực hiện tại khu vực đặt Đại sứ quán Mỹ ở Kuwait vào ngày 2-3. Ảnh: AFP

Tăng cường hoạt động sản xuất

Các hợp đồng sản xuất quy mô lớn cho thấy nhu cầu đối với những loại vũ khí này đang gia tăng. Sản lượng PAC-3 của Lockheed Martin tiếp tục tăng kể từ khi đạt mốc 500 quả vào năm 2024, trong khi các tập đoàn quốc phòng khác cũng đẩy mạnh sản xuất. Một thỏa thuận gần đây nêu rõ trong vòng 7 năm, Lockheed đặt mục tiêu nâng sản lượng tên lửa đánh chặn Patriot từ 600 lên 2.000 quả mỗi năm.

Năm ngoái, Lục quân Mỹ bắt đầu thúc đẩy mở rộng việc mua sắm tên lửa đánh chặn, với kế hoạch đầu tư hơn 1 tỉ USD riêng cho tên lửa Patriot và mục tiêu tổng cộng 13.773 quả.

Mỗi tên lửa đánh chặn PAC-3 có giá khoảng 3,7 triệu USD.

Dữ liệu mua sắm tên lửa PAC-3 do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) tổng hợp và phân tích cho thấy trong giai đoạn tài khóa 2015-2024, Lầu Năm Góc mua trung bình gần 270 quả mỗi năm. CSIS nhận định các bước đi như quyết định tăng số lượng Patriot của Lục quân giúp gửi tín hiệu nhu cầu ổn định, lâu dài và đáng tin cậy tới ngành công nghiệp quốc phòng.

Các cuộc xung đột ở những khu vực khác khiến việc xây dựng kho dự trữ lớn trở nên khó khăn. Mỹ cần các hệ thống này và nhiều quốc gia đối tác cũng vậy. Nếu không có đủ dự trữ, Mỹ có nguy cơ bị cuốn vào một cuộc xung đột cường độ cao với một đối thủ ngang tầm mà không đủ năng lực phòng không, từ đó rơi vào thế nguy hiểm trong cuộc đối đầu bằng tên lửa.

Cuối năm 2024, Đô đốc Hải quân Samuel Paparo, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ, cho biết các cuộc giao tranh đang diễn ra ở Ukraine và khu vực Trung Đông đã “làm hao hụt” kho tên lửa Patriot cần thiết trong khu vực ông phụ trách, và “nói khác đi là không trung thực”.

Một cuộc xung đột mới với cường độ như hiện nay – được dự báo còn gia tăng – có thể khiến vấn đề này thêm trầm trọng.