Chiến sự Nga - Ukraine 5-3: Ukraine tấn công cảng Biển Đen, nhiều thủy thủ Nga thương vong 05/03/2026 07:42

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang; Nga tăng cường các cuộc tấn công vào đường sắt Ukraine; Ông Putin tiếp Ngoại trưởng Hungary, bàn về năng lượng.

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang khi hai bên gia tăng các đòn không kích.

Nga leo thang các cuộc tấn công vào đường sắt Ukraine

Trong một ngày, máy bay không người lái (UAV) Nga đã tấn công 2 tàu hỏa chở khách tại Ukraine, làm 1 nhân viên đường sắt bị thương, tờ Kyiv Independent dẫn lời Phó Thủ tướng Ukraine phụ trách tái thiết Oleksii Kuleba cho biết ngày 4-3.

Các cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh Nga gia tăng tấn công hạ tầng đường sắt của Ukraine từ tháng 7-2025. Công ty Đường sắt Ukraine (Ukrzaliznytsia) cho biết ngày 4-3 rằng kể từ đầu tháng 3 Nga đã thực hiện 18 cuộc tấn công vào hạ tầng đường sắt, trung bình 6 vụ mỗi ngày.

“Bất chấp tất cả, Ukrzaliznytsia vẫn phối hợp với quân đội theo dõi không phận dọc các tuyến tàu. Nếu phát hiện mối đe dọa, nhân viên đường sắt sẽ đổi hướng tàu, nhanh chóng sơ tán hành khách khỏi các toa và triển khai các biện pháp an toàn khác” - công ty cho biết.

Tại tỉnh Mykolaiv, 1 UAV của Nga đã đánh trúng đoàn tàu trống đang vào xưởng bảo dưỡng, khiến một nhân viên của Ukrzaliznytsia bị thương, theo ông Kuleba.

Sau đó, ông Kuleba cho biết thêm một vụ tấn công vào hạ tầng đường sắt tại tỉnh Odessa đã khiến 2 trẻ em và 1 nhân viên đường sắt bị thương.

Các binh sĩ Ukraine tại TP Toretsk, tỉnh Donetsk (Ukraine). Ảnh: Diego Herrera Carcedo/Anadolu

Ukraine tấn công cảng Biển Đen, 3 thủy thủ Nga thiệt mạng

. Lực lượng Ukraine đã tấn công cảng Novorossiysk của Nga, đánh trúng tàu quét mìn Valentin Pikul và gây hư hại “nghiêm trọng” cho 2 tàu chống ngầm Yeysk và Kasimov của Nga, một nguồn tin của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) nói với Kyiv Independent hôm 4-3.

Theo nguồn tin, cuộc tấn công nhằm vào cảng Biển Đen ở miền nam Nga khiến 3 thủy thủ Nga thiệt mạng và 14 người bị thương. SBU đã phối hợp với Lực lượng Phòng vệ Ukraine để thực hiện đòn đánh này.

Nguồn tin cho biết đám cháy tại cảng Novorossiysk kéo dài suốt đêm.

Cùng đợt tấn công đó, lực lượng Ukraine cũng gây hư hại 6 trong số 7 cầu cảng bốc dỡ dầu tại nhà ga dầu mỏ Sheskharis, hạ tầng cảng, một radar dẫn đường 30N6E2 thuộc hệ thống S-300PMU-2 Favorit và một hệ thống tên lửa phòng không Pantsir-S2.

“Không có ‘khu vực an toàn’ nào cho các cơ sở quân sự của Nga. Chừng nào Nga còn tiến hành chiến tranh chống lại Ukraine, họ sẽ không có bình yên ở bất kỳ đâu, trên biển, trên đất liền hay ở hậu phương” - nguồn tin nói.

. Theo báo cáo của Bộ Tổng Tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine, Nga đã tổn thất khoảng 1.269.500 binh sĩ tại Ukraine kể từ khi xung đột diễn phát, bao gồm 980 thương vong trong ngày 4-3.

. Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

Nga cáo buộc Ukraine tấn công tàu chở nhiên liệu

Tàu tàu Arctic Metagaz của Nga bị hư hại. Ảnh: RT

Ngày 4-3, Bộ Giao thông Nga cáo buộc Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào một tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga ở khu vực trung tâm Địa Trung Hải, theo đài RT.

Bộ này nói rằng vụ tập kích nhằm vào tàu Arctic Metagaz treo cờ Nga, đang trên hành trình rời Murmansk “với hàng hóa được xử lý theo đầy đủ các quy định quốc tế” thì bị các xuồng không người lái của Ukraine, xuất phát từ bờ biển Libya, tấn công.

Toàn bộ 30 thuyền viên Nga đã rời tàu và được cứu nhờ chiến dịch phối hợp giữa lực lượng khẩn cấp Nga và Malta. “Chúng tôi cho rằng đây là hành vi khủng bố quốc tế và cướp biển trên biển, vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc cơ bản của luật hàng hải quốc tế” - theo tuyên bố của Bộ Giao thông Nga.

Bộ này cho rằng những “hành động tội phạm” như vậy một phần xuất phát từ việc các nước thành viên EU làm ngơ trước chính sách của Ukraine, đồng thời nhấn mạnh vụ việc “phải được cộng đồng quốc tế đánh giá”.

Ukraine chưa bình luận về vụ tấn công.

Ông Putin tiếp Ngoại trưởng Hungary, bàn về năng lượng

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) tiếp Ngoại trưởng Hungary - ông Peter Szijjarto tại Điện Kremlin ngày 4-3. Ảnh: TASS

Ngày 4-3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiếp Ngoại trưởng Hungary - ông Peter Szijjarto tại Điện Kremlin, theo hãng thông tấn TASS.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Hungary trước đó đã có các cuộc gặp với Phó Thủ tướng thứ nhất Nga Denis Manturov và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov.

Cuộc gặp giữa ông Putin và ông Szijjarto diễn ra trong bối cảnh các nước vùng Balkan đối mặt vấn đề năng lượng do Ukraine từ chối nối lại việc trung chuyển dầu Nga qua đường ống Druzhba, đồng thời giá năng lượng toàn cầu gia tăng vì xung đột tại Trung Đông.

Ngoài ra, vấn đề trả tự do cho những người Hungary ở Transcarpathia từng phục vụ trong quân đội Ukraine và hiện đang bị Nga giam giữ cũng nằm trong chương trình nghị sự.

Sau cuộc gặp với ông Putin, ông Szijjarto cho biết Budapest đã nhận được các bảo đảm từ Moscow về nguồn cung dầu và khí đốt. Ông nói Nga và Hungary đã thống nhất phối hợp đa dạng hóa các tuyến vận chuyển năng lượng.

“Chúng tôi nhất trí rằng nếu các tuyến vận chuyển không thể hoạt động vì nhiều lý do khác nhau, hai bên sẽ luôn tìm kiếm giải pháp thay thế. Ví dụ, nếu việc vận chuyển dầu qua đường ống tiếp tục gặp khó khăn, chúng tôi sẽ xem xét phương án vận chuyển bằng đường biển”- ông Szijjarto viết trên Facebook.

Trước đó một ngày, Tổng thống Putin đã thảo luận các vấn đề này qua điện đàm với Thủ tướng Hungary Viktor Orban.