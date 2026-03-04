VIDEO: Tàu ngầm Mỹ phóng ngư lôi đánh chìm tàu chiến Iran 04/03/2026 22:11

(PLO)- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth xác nhận rằng một tàu ngầm của Mỹ đã đánh chìm một tàu chiến của Iran bằng ngư lôi ở Ấn Độ Dương.

Ngày 4-3, Bộ Quốc phòng Mỹ công bố video rằng một tàu ngầm của Mỹ đã đánh chìm một tàu chiến của Iran ở Ấn Độ Dương, theo tờ The Telegraph.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - Tướng Dan Caine xác nhận một tàu ngầm của Mỹ đã đánh chìm một tàu chiến của Iran ở Ấn Độ Dương.

Theo ông Hegseth, đây là lần đầu tiên một tàu đối thủ bị đánh chìm bằng ngư lôi kể từ Thế chiến II.

“Một tàu ngầm Mỹ đã đánh chìm một tàu chiến Iran tưởng rằng nó an toàn trong vùng biển quốc tế. Thay vào đó, nó đã bị đánh chìm bởi một quả ngư lôi” - ông Hegseth nói.

Video tàu ngầm Mỹ đánh chìm tàu ​​chiến Iran ngoài khơi Sri Lanka. Nguồn: Department of War/X

Ông Hegseth mô tả vụ tấn công là một "cái chết lặng lẽ" đối với tàu chiến của hải quân Iran.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ cũng nói rằng lần đầu tiên kể từ năm 1945, một tàu ngầm tấn công nhanh của hải quân Mỹ đã đánh chìm một tàu chiến của đối phương.

“Đây là một minh chứng đáng kinh ngạc về tầm ảnh hưởng toàn cầu của Mỹ. Việc săn lùng, tìm kiếm và tiêu diệt một mục tiêu triển khai bên ngoài khu vực là điều mà chỉ có Mỹ mới có thể làm được với kỹ năng này” - ông Caine nói.

Trước đó cùng ngày, ngoại trưởng và các quan chức quốc phòng Sri Lanka cho biết hải quân nước này đã cứu được 32 thủy thủ từ tàu khu trục IRIS Dena của Iran khi con tàu gặp nạn ngay ngoài vùng lãnh hải của đảo quốc Nam Á này, theo hãng tin AFP.

Tàu khu trục này được cho là đang trên đường trở về sau khi tham gia một cuộc tập trận quân sự tại cảng Viskhapatnam phía đông Ấn Độ.

Tàu khu trục Iran đã phát tín hiệu cầu cứu vào rạng sáng 4-3 và chưa đầy một giờ sau, một tàu cứu hộ đã đến khu vực cách cảng Galle phía nam khoảng 40km, ngoại trưởng Sri Lanka cho biết.

Tàu khu trục đã chìm hoàn toàn và chỉ còn lại một vệt dầu loang khi các tàu cứu hộ của hải quân Sri Lanka tiếp cận.

"Chúng tôi đang tiếp tục tìm kiếm, nhưng chúng tôi vẫn chưa biết điều gì đã xảy ra với những người còn lại trong thủy thủ đoàn” - một quan chức quốc phòng nói với AFP, làm giảm hy vọng tìm thấy thêm người sống sót.

Chiều 4-3 (giờ Sri Lanka), Hải quân Sri Lanka cho biết đã tìm thấy “một số thi thể” sau khi tàu chiến Iran bị chìm ngoài khơi bờ biển nước này, theo đài CNN.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Sri Lanka cho biết trên truyền hình địa phương rằng ít nhất 80 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công, theo The Telegraph.

Iran chưa bình luận về thông tin trên.