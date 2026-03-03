VIDEO: Đệ nhất phu nhân Melania Trump chủ trì cuộc họp Hội đồng Bảo an LHQ 03/03/2026 11:14

(PLO)- Đệ nhất phu nhân Melania Trump chủ trì cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tại New York về vai trò của giáo dục trong việc “thúc đẩy lòng khoan dung và hòa bình thế giới”.

Ngày 2-3, Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump chủ trì cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) tại New York về vai trò của giáo dục trong việc “thúc đẩy lòng khoan dung và hòa bình thế giới”, theo đài CBS News.

Đệ nhất phu nhân ngồi vào vị trí tại bàn họp hình móng ngựa của hội đồng, được Tổng Thư ký LHQ António Guterres chào đón, bắt tay đại diện của 15 quốc gia thành viên và chụp ảnh chung trước khi khai mạc phiên họp.

Phát biểu khai mạc, bà Melania Trump gửi “lời chia buồn sâu sắc” tới gia đình các quân nhân đã thiệt mạng và bày tỏ hy vọng hòa bình sẽ thuộc về trẻ em trên toàn thế giới, song không nhắc đích danh chiến dịch quân sự đang diễn ra của Mỹ ở Iran.

“Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới các gia đình đã mất đi những người anh hùng của mình, những người đã hy sinh vì tự do. Lòng dũng cảm và sự tận tụy của họ sẽ luôn được ghi nhớ. Tôi chân thành chúc tất cả những ai bị thương sớm bình phục nhanh chóng và suôn sẻ. Tôi luôn nghĩ đến và cầu nguyện cho quý vị trong những thời khắc đầy thử thách này. Mỹ luôn sát cánh cùng mọi trẻ em trên khắp thế giới. Tôi hy vọng hòa bình sẽ sớm thuộc về các em” - bà Melania Trump nói.

Video Đệ nhất phu nhân Melania Trump chủ trì cuộc họp Hội đồng Bảo an LHQ ngày 2-3. Nguồn: Forbes Breaking News

“Một quốc gia coi việc học là thiêng liêng sẽ bảo vệ sách vở, ngôn ngữ, khoa học và toán học của mình” - bà nói với các thành viên hội đồng.

Đệ nhất phu nhân Melania Trump chủ trì cuộc họp Hội đồng Bảo an LHQ ngày 2-3. Ảnh: AFP

Bà cũng cho rằng cần xem trí tuệ nhân tạo (AI) như một công cụ bình đẳng hóa mới, kêu gọi hội đồng “kết nối mọi người với tri thức thông qua AI, kể cả những người ở các khu vực địa lý xa xôi nhất trên thế giới”.

Trước đó, Đại sứ Iran tại LHQ, ông Amir Saeid Iravani, gọi việc Mỹ triệu tập một cuộc họp về bảo vệ trẻ em trong khi đồng thời tiến hành không kích các thành phố của Iran là “đáng xấu hổ và đầy đạo đức giả”.

Mỹ giữ chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng trong tháng 3, và Nhà Trắng giải thích việc lựa chọn bà Melania Trump vì bà từ lâu xem phúc lợi trẻ em là ưu tiên hàng đầu.