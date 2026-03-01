Ông Trump nêu lý do bất ngờ tấn công Iran giữa chuỗi đàm phán; Tướng Iran cảnh báo quyết liệt 01/03/2026 06:47

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chiến dịch quân sự nhằm vào Iran có thể kết thúc sớm hoặc kéo dài, tùy diễn biến thực địa, đồng thời cung cấp thêm thông tin chuyện Lãnh tụ Tối cao Iran bị hạ sát.

Ngày 28-2, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông có nhiều “lối thoát” cho chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran, khởi động từ rạng sáng cùng ngày.

2 lý do cốt tử quyết tấn công Iran

“Tôi có thể kéo dài và kiểm soát toàn bộ tình hình, hoặc kết thúc trong 2 hay 3 ngày rồi nói với người Iran rằng: ‘Hẹn gặp lại trong vài năm nữa nếu các vị bắt đầu tái xây dựng các chương trình hạt nhân và tên lửa’” - ông Trump nói với hãng tin Axios.

Theo ông Trump, mốc thời gian này có thể thay đổi tùy theo diễn biến thực địa, trong đó có số phận của Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei, cùng một số quan chức cấp cao khác của Iran vốn là mục tiêu trong các đòn không kích của Mỹ và Israel.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

“Dù trong kịch bản nào, họ cũng sẽ mất vài năm để phục hồi sau cuộc tấn công này" - ông Trump khẳng định.

Axios nhận định những phát biểu trên cho thấy Tổng thống Mỹ vẫn để ngỏ khả năng đạt được một giải pháp ngoại giao.

Trong cuộc phỏng vấn với Axios, ông Trump nêu hai lý do cho chiến dịch quân sự, được Lầu Năm Góc chính thức đặt tên là “Chiến dịch Epic Fury”: sự thất bại của các cuộc đàm phán hôm 26-2 và những hành động của Iran trong nhiều thập niên qua.

“Iran tiến rất gần rồi lại rút lui. Từ đó tôi hiểu rằng họ thực sự không muốn đạt được một thỏa thuận” - ông Trump cáo buộc, đồng thời cho rằng Iran đã bắt đầu tái xây dựng một số cơ sở hạt nhân từng bị đánh trúng trong các cuộc không kích phối hợp Mỹ - Israel hồi năm ngoái.

Tổng thống Mỹ Donald Trump theo dõi chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iran ngày 28-2. Ảnh: WHITE HOUSE

Bản tin của Axios cũng dẫn lời một quan chức cấp cao Mỹ cho biết chiến dịch phối hợp quy mô lớn này có thể kéo dài ít nhất 5 ngày, dù thời gian cụ thể vẫn có thể thay đổi.

Cũng trong ngày 28-2, ông Trump đã điện đàm riêng rẽ với lãnh đạo Israel, Saudi Arabia, Qatar, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và NATO, theo thông báo của Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt.

Thêm thông tin chuyện ông Khamenei bị hạ sát

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump chia sẻ thêm thông tin về cáo buộc Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei đã bị hạ sát.

Ông Trump nói rằng ông Khamenei "không thể tránh khỏi mạng lưới tình báo và các hệ thống theo dõi tối tân, có độ chính xác cao của chúng tôi và với sự phối hợp chặt chẽ cùng Israel".

"Ông ta cũng như các lãnh đạo khác đã bị tiêu diệt cùng hoàn toàn không thể làm được điều gì" - ông Trump viết.

Lãnh tụ Tối cao Iran - ông Ayatollah Ali Khamenei. Ảnh: WANA

Nhà lãnh đạo Mỹ cho hay đang nhận được thông tin cho thấy nhiều thành viên Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), quân đội cùng các lực lượng an ninh và cảnh sát Iran không còn muốn chiến đấu và đang tìm kiếm sự miễn trừ từ phía Washington.

“Tuy nhiên, các đợt ném bom dữ dội và chính xác sẽ tiếp tục, không gián đoạn trong suốt tuần này, hoặc lâu hơn nếu cần, cho đến khi đạt được mục tiêu của chúng tôi là hòa bình trên toàn Trung Đông và thậm chí là trên toàn thế giới” - ông Trump viết.

Iran chưa lên tiếng về thông tin trên. Tuy nhiên, các hãng thông tấn Iran Tasnim và Mehr đưa tin lãnh tụ tối cao vẫn “kiên định và vững vàng chỉ huy chiến trường”.

Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã chỉ trích Mỹ và Israel vì tiến hành cuộc tấn công trong khi các cuộc đàm phán hạt nhân vẫn đang diễn ra, đài NBC News đưa tin.

Tướng Ebrahim Jabbari thuộc IRGC cho biết Iran sắp công bố những loại vũ khí “chưa từng ai nhìn thấy trước đây” để chiến đấu với Mỹ và Israel, theo đài RT.

“Ông Trump nên biết rằng chúng tôi được trang bị để chiến đấu với các ông trong nhiều năm liền" - ông Jabbari nói.