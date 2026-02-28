Israel tuyên bố hoàn tất ‘đòn tấn công quy mô lớn’ ở Iran; Tehran thông tin về tình hình Lãnh tụ Tối cao 28/02/2026 22:33

(PLO)- Lực lượng Phòng vệ Israel tuyên bố đã hoàn tất một “đòn tấn công quy mô lớn” nhằm vào các hệ thống phòng thủ của Iran, trong khi đó, Iran cho biết 1 đến 2 chỉ huy nước này đã bị thiệt mạng.

Tối 28-2, Lực lượng Phòng vệ Israel tuyên bố đã hoàn tất một “đòn tấn công quy mô lớn” nhằm vào các hệ thống phòng thủ của Iran, trong đó có một mục tiêu ở khu vực phía tây nước này, theo hãng tin Euronews.

“Cách đây không lâu, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), dựa trên thông tin tình báo của IDF, đã hoàn tất một đòn tấn công quy mô lớn nhằm vào các hệ thống phòng thủ chiến lược của chính quyền Iran”- quân đội Israel ra tuyên bố.

“Một trong các đòn tấn công nhằm vào một hệ thống phòng không SA-65 tiên tiến đặt tại khu vực Kermanshah, miền tây Iran” - theo tuyên bố.

Cũng trong ngày 28-2, hãng thông tấn Fars dẫn lời người đứng đầu Đại học Khoa học Y khoa Hormozgan (Iran) rằng có ít nhất 70 người đã thiệt mạng và hơn 90 người bị thương trong các cuộc tấn công nhằm vào Minab và Jask, đều thuộc tỉnh Hormozgan ở miền nam Iran.

Trước đó, một cuộc không kích đã đánh trúng một trường tiểu học dành cho nữ sinh ở Minab, khiến hơn 50 người thiệt mạng.

Khói bốc lên tại thủ đô Tehran (Iran) ngày 28-2 sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel. Ảnh: WANA

Hãng Reuters ngày 28-2 dẫn các nguồn tin an ninh rằng Bộ trưởng Quốc phòng Iran - ông Amir Nasirzadeh và chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran - ông Mohammed Pakpour được cho là đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel.

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn đài NBC News sau các đòn không kích của Mỹ và Israel với Iran, Ngoại trưởng Iran - ông Abbas Araghchi cho biết Lãnh tụ Tối cao Iran - ông Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, vẫn còn sống “theo những gì tôi được biết”.

“Gần như tất cả các quan chức đều an toàn và còn sống. Chúng tôi có thể đã mất một hoặc hai chỉ huy, nhưng đó không phải vấn đề lớn” - ông Araghchi nói.

Ông Araghchi cho biết ông đã trao đổi với các “đồng nghiệp” ở khu vực Vịnh Ba Tư để nói rằng Iran không có ý định tấn công họ, mà chỉ nhắm vào các căn cứ của Mỹ như một hành động tự vệ.

Ngoại trưởng Araghchi chỉ trích Mỹ vì vừa tiến hành đàm phán với Iran rồi sau đó lại phát động tấn công.

Mỹ và Iran đã kết thúc vòng đàm phán thứ ba tại Geneva hôm 26-2.

Ông Araghchi cho biết Iran quan tâm đến việc hạ nhiệt căng thẳng. “Hiện tại không có liên lạc nào, nhưng nếu Mỹ muốn trao đổi với chúng tôi, họ biết cách liên hệ với tôi” - theo nhà ngoại giao Iran.

Kênh Al Jazeera đưa tin rằng Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến sẽ họp vào cuối ngày 28-2 (giờ Mỹ) để bàn về các cuộc tấn công phối hợp của Israel và Mỹ nhằm vào Iran, cũng như tình trạng leo thang quân sự hiện nay trên khắp Trung Đông.