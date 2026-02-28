Quốc hội Mỹ chưa được thông báo về cuộc tấn công nhằm vào Iran? 28/02/2026 17:05

(PLO)- Thượng nghị sĩ Jack Reed – lãnh đạo phe Dân chủ tại Ủy ban Quân sự Thượng viện Mỹ – chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump chưa thông báo cho quốc hội về cuộc tấn công vào Iran, trong khi một số nghị sĩ khác cho rằng cuộc tấn công này là cần thiết.

Ngày 28-2, Mỹ và Israel phối hợp mở cuộc tấn công vào Iran. Phía Iran phản ứng bằng loạt cuộc tấn công vào Israel và căn cứ Mỹ ở Trung Đông.

Các nghị sĩ Mỹ và cộng đồng quốc tế đã có phản ứng khác nhau về sự kiện này.

Khói bốc lên tại thủ đô Tehran (Iran) vào sáng 28-2. Ảnh: AFP

Thượng nghị sĩ Jack Reed – lãnh đạo phe Dân chủ tại Ủy ban Quân sự Thượng viện Mỹ – chỉ trích ông Trump vì đã không cung cấp cho cơ quan lập pháp bất kỳ “thông tin tình báo hay báo cáo thực sự” nào trước các cuộc tấn công vào Iran.

“Tổng thống hầu như không đề cập Iran trong bài phát biểu thông điệp liên bang dài nhất trong lịch sử. Ông ấy đã không xác định được mục tiêu. Quốc hội không nhận được bất kỳ thông tin tình báo hay báo cáo thực sự nào, và thật khó để biện minh cho hành động mà không có lý do chính đáng” – ông Reed nói.

Ngay sau cuộc tấn công, Hạ nghị sĩ Thomas Massie thuộc đảng Cộng hòa đăng tải thông tin Iran bị tấn công kèm nội dung “Các hành động chiến tranh không được Quốc hội cho phép”.

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ John Fetterman thuộc đảng Dân chủ đã ca ngợi cuộc tấn công.

“Tổng thống Trump đã sẵn sàng làm những gì đúng đắn và cần thiết để tạo ra hòa bình thực sự trong khu vực. Chúa phù hộ nước Mỹ, quân đội vĩ đại của chúng ta và Israel” – ông Fetterman viết trên mạng xã hội X.

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham – thuộc đảng Cộng hòa và là đồng minh của ông Trump – gọi chiến dịch chung của Mỹ và Israel là “cần thiết”.

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

“Chúa phù hộ Tổng thống Trump, quân đội của chúng ta và các đồng minh của chúng ta ở Israel” – ông viết trên mạng xã hội.

Trước đó, Thượng nghị sĩ Ruben Gallego thuộc đảng Dân chủ cho rằng Mỹ “có thể ủng hộ phong trào dân chủ và người dân Iran mà không cần phải đưa quân đội của chúng ta ra chiến trường để chết”.

Ông cũng cho rằng người Mỹ không nên phải “trả giá bằng mạng sống cho một cuộc chiến chưa được giải thích hoặc chưa được chứng minh là cần thiết cho người dân Mỹ”.