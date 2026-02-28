Iran cảnh báo Mỹ về nguy cơ xung đột 'chưa từng có trong lịch sử' 28/02/2026 08:45

(PLO)- Người phát ngôn Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Iran – Tướng Abolfazl Shekarchi cho biết bất kỳ động thái khiêu khích nào của Mỹ sẽ bị lực lượng vũ trang Iran đáp trả quyết liệt và mạnh mẽ, đồng thời chỉ trích những phát ngôn gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Hãng thông tấn Mehr hôm 27-2 dẫn lời người phát ngôn Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Iran – Tướng Abolfazl Shekarchi rằng bất kỳ động thái khiêu khích nào của Mỹ sẽ bị lực lượng vũ trang Iran đáp trả quyết liệt và mạnh mẽ.

“Chúng tôi đã chứng minh rằng chúng tôi không phải là những kẻ hiếu chiến và cũng không sợ chiến tranh. Chúng tôi sẽ mạnh mẽ bảo vệ đất nước và lợi ích của dân tộc Iran” – ông Shekarchi nói.

Người phát ngôn Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Iran – Tướng Abolfazl Shekarchi. Ảnh: IRNA

Trong tuyên bố, ông gọi những phát ngôn gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc gây áp lực lên Iran là “vô căn cứ, khoe khoang và ảo tưởng”.

Ông cũng nhấn mạnh dựa vào khả năng phòng thủ và tấn công, cùng với sự ủng hộ của người dân Iran, lực lượng vũ trang Iran đang theo dõi sát sao và toàn diện mọi động thái của quân đội Mỹ và Israel. Tướng Shekarchi cũng mô tả sự hiện diện của quân đội Mỹ trong khu vực là một phần của “chiến tranh tâm lý, tống tiền và bắt nạt”.

Ông Shekarchi cảnh báo rằng bất kỳ hành động liều lĩnh nào cũng sẽ châm ngòi cho một cuộc xung đột lan rộng khắp khu vực và gây ra phản ứng chưa từng có trong lịch sử.

Mỹ chưa bình luận về phát ngôn của ông Shekarchi.

Chính quyền ông Trump từng nhiều lần đề cập khả năng tấn công Iran trong trường hợp thỏa thuận hạt nhân không đạt kết quả. Hôm 27-2, ông Trump cho biết ông chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc tấn công Iran, nhưng không loại trừ khả năng đó, theo trang tin Axios.

Khi được hỏi liệu một cuộc tấn công có thể châm ngòi cho một cuộc chiến tranh toàn diện tại khu vực Trung Đông hay không, ông Trump đáp: "Có thể nói là luôn có rủi ro. Bạn biết đấy, khi có chiến tranh, mọi thứ đều tiềm ẩn rủi ro, cả mặt tốt lẫn mặt xấu".