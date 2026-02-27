Tín hiệu lạc quan từ cuộc đàm phán hạt nhân Mỹ-Iran ở Geneva 27/02/2026 05:52

(PLO)- Oman - nước trung gian đàm phán - tuyên bố đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran tại Geneva đạt "tiến bộ đáng kể", khả năng bên sẽ nối lại thảo luận kỹ thuật vào tuần tới.

Ngày 26-2, Ngoại trưởng Oman - ông Sayyid Badr Albusaidi cho biết Mỹ và Iran đã đạt được tiến bộ đáng kể trong các cuộc đàm phán nhằm giải quyết tranh chấp hạt nhân kéo dài, diễn ra tại TP Geneva (Thụy Sĩ) cùng ngày, hãng Reuters đưa tin.

"Chúng tôi đã kết thúc ngày làm việc sau khi đạt được tiến bộ đáng kể trong tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran" - ông Albusaidi cho hay. Tuy nhiên, ông không đề cập việc liệu hai bên đã vượt qua được những rào cản lớn nhất để tiến tới một thỏa thuận hay chưa.

Theo ông Albusaidi, hai bên dự kiến sẽ sớm nối lại đàm phán sau khi tham vấn tại thủ đô mỗi nước. Các cuộc thảo luận cấp kỹ thuật cũng đã được lên lịch diễn ra vào tuần tới tại thủ đô Vienna (Áo).

Đánh giá lạc quan của Ngoại trưởng Oman được đưa ra sau các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Ngoại trưởng Iran - ông Abbas Araqchi với các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner tại Geneva.

Một tấm biển quảng cáo tại Tehran hồi tháng trước mô tả các cuộc tấn công nhằm vào một tàu sân bay Mỹ. Ảnh: Arash Khamooshi/ The New York Times

Mô tả đây là một trong những cuộc đàm phán nghiêm túc nhất mà Iran từng tiến hành với Mỹ, ông Araqchi trả lời trên đài truyền hình nhà nước Iran: "Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận về một số vấn đề, song vẫn tồn tại những khác biệt đối với một vài vấn đề khác".

"Hai bên đã nhất trí vòng đàm phán tiếp theo sẽ sớm diễn ra, trong vòng chưa đầy một tuần nữa" - ông Araqchi nói.

Vị ngoại trưởng Iran cho biết thêm rằng phía Tehran đã bày tỏ rõ ràng yêu cầu gỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ, điều mà Washington từ lâu vẫn kiên quyết chỉ thực hiện sau khi Tehran chấp nhận những nhượng bộ sâu sắc.

Hiện chưa có bình luận từ nhóm đàm phán Mỹ về kết quả của các cuộc đàm phán. Tuy nhiên, hãng tin Axios dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ nhận định các cuộc đàm phán tại Geneva diễn ra "tích cực".

Các cuộc thảo luận về tranh chấp hạt nhân kéo dài hàng thập niên diễn ra trong bối cảnh những lo ngại về một mồi lửa xung đột tại Trung Đông ngày càng gia tăng. Ông Trump đã nhiều lần đe dọa sẽ hành động nếu không có thỏa thuận nào được ký kết, và quân đội Mỹ hiện đã tập kết lực lượng tại các vùng biển gần nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Trao đổi với hãng tin Reuters trước đó vào ngày 26-2, một quan chức cấp cao của Iran cho biết Mỹ và Iran có thể đạt được khuôn khổ cho một thỏa thuận nếu Washington tách bạch "các vấn đề hạt nhân và phi hạt nhân".

Tuy nhiên, chính quyền ông Trump luôn kiên quyết yêu cầu chương trình tên lửa đạn đạo của Iran và Tehran hỗ trợ các nhóm vũ trang trong khu vực cũng phải được đưa vào nội dung đàm phán.

Washington, với quan điểm cho rằng Tehran đang tìm kiếm khả năng chế tạo bom hạt nhân, muốn Iran từ bỏ hoàn toàn việc làm giàu uranium. Đây là một quy trình tạo ra nhiên liệu cho các nhà máy điện hạt nhân nhưng cũng có thể sản xuất vật liệu cho đầu đạn hạt nhân.

Về phần mình, Iran từ lâu đã bác bỏ tham vọng sở hữu bom hạt nhân và trước đó cũng trong ngày 26-2 tuyên bố sẽ thể hiện sự linh hoạt trong đàm phán.

Reuters hôm 22-2 đưa tin Tehran đang đề xuất những nhượng bộ mới (chưa được xác định cụ thể) để đổi lấy việc dỡ bỏ trừng phạt và được công nhận quyền làm giàu uranium.