Chiến sự Nga - Ukraine 26-2: Loạt tỉnh thành Ukraine trúng không kích; Ông Zelensky đáp trả phát ngôn của ông Medvedev về vũ khí hạt nhân 26/02/2026 08:14

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang; 115 tấn công Ukraine trong đêm; 35 người chết, 239 người bị thương tại Belgorod do không kích kể từ đầu năm; Ông Rubio cảnh báo sự kiên nhẫn của ông Trump không phải là vô hạn.

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục diễn biến phức tạp khi các nỗ lực ngoại giao vẫn tiếp diễn.

Loạt tỉnh thành Ukraine trúng không kích

Tờ Kyiv Independent dẫn thông tin từ chính quyền địa phương ở Ukraine rằng có ít nhất 5 người thiệt mạng và 18 người bị thương trong các cuộc tấn công của Nga nhằm vào Ukraine trong ngày 25-2.

Binh sĩ thuộc Lữ đoàn Cơ giới số 24 của Ukraine trên tiền tuyến. Ảnh: X

Không quân Ukraine nói rằng Nga đã tấn công Ukraine bằng 115 máy bay không người lái (UAV) trong đêm, trong đó khoảng 60 chiếc thuộc loại Shahed. Ukraine tuyên bố bắn hạ 95 UAV ở phía bắc, nam và đông Ukraine.

Tại tỉnh Zaporizhzhia, 4 người đã thiệt mạng và 2 người bị thương trong các cuộc tấn công của Nga gần TP Zaporizhzhia, theo Tỉnh trưởng Ivan Fedorov.

Tỉnh trưởng Kherson - ông Oleksandr Prokudin đưa tin về 1 người thiệt mạng và 11 người bị thương trong các cuộc tấn công của Nga trong ngày qua.

Tại tỉnh Donetsk, Tỉnh trưởng Vadym Filashkin báo cáo về 3 người bị thương trong các cuộc tấn công của Nga.

Tại Sumy cũng ghi nhận 1 trường hợp bị thương sau tấn công bằng UAV Nga, theo chính quyền quân sự khu vực.

Tại tỉnh Dnipropetrovsk, Nga đã tiến hành các cuộc tấn công bằng pháo binh và UAV vào 2 huyện của khu vực khiến 1 người bị thương, Tỉnh trưởng Oleksandr Hanzha cho hay.

Theo báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine, Nga đã mất khoảng 1.262.490 binh sĩ tại Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát, bao gồm 1.070 thương vong trong ngày 25-2.

Các diễn biến trên diễn ra trước thềm của cuộc gặp giữa phái đoàn Ukraine và Mỹ tại Geneva ngày 26-2. Đặc phái viên Steve Witkoff cho biết ông và con rể Tổng thống Donald Trump là ông Jared Kushner sẽ có cuộc gặp với ông Rustem Umerov, Bộ trưởng Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine.

Ông Zelensky bác bỏ tuyên bố của Nga về vũ khí hạt nhân

Ngày 25-2, Tổng thống Volodymyr Zelensky bác bỏ tuyên bố của Nga rằng Pháp và Anh đang tìm cách cung cấp vũ khí hạt nhân cho Ukraine, theo Kyiv Independent.

“Thông thường, khi Nga thất bại trên chiến trường, họ bắt đầu tìm kiếm vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ Ukraine” - ông Zelensky nói trong cuộc họp báo với Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store tại Kiev.

Trước đó, ngày 24-2, Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) tuyên bố rằng Pháp và Anh đang hợp tác để cung cấp vũ khí hạt nhân cho Ukraine nhằm “đảm bảo các điều khoản thuận lợi hơn” trong các cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra.

Sau đó, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật chống lại Ukraine, Anh và Pháp nếu việc chuyển giao xảy ra.

Ông Zelensky nhắc lại rằng Ukraine không có vũ khí hạt nhân, viện dẫn Bản ghi nhớ Budapest năm 1994, theo đó London, Washington và Moscow cam kết bảo đảm độc lập và chủ quyền của Ukraine, không sử dụng vũ lực hoặc áp lực kinh tế để đổi lấy việc Kiev từ bỏ vị thế hạt nhân của mình.

“Tôi thực sự mong muốn các quốc gia hạt nhân khác, đặc biệt là Mỹ, sẽ phản hồi lại (những tuyên bố của Nga)” - tổng thống Ukraine nói thêm.

35 người chết, 239 người bị thương tại Belgorod do không kích kể từ đầu năm

Bộ Quốc phòng Nga ngày 25-2 đưa tin rằng quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát khu định cư Grafskoye ở tỉnh Kharkiv trong ngày qua, theo hãng thông tấn TASS.

Theo bộ này, quân đội Ukraine đã mất khoảng 1.345 binh sĩ trong các cuộc giao tranh với lực lượng Nga trên tất cả các khu vực tiền tuyến trong 24 giờ qua.

Quân đội Ukraine đã mất hơn 220 binh sĩ và 1 hệ thống MLRS do Mỹ sản xuất tại khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến Bắc của Nga; khoảng 190 binh sĩ và 3 xe bọc thép tại khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến phía Tây và khoảng 140 binh sĩ cùng 7 xe bọc thép tại khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến phía Nam.

Ngoài ra, quân đội Ukraine cũng tổn thất khoảng 390 binh sĩ và 5 xe bọc thép chiến đấu trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến Trung tâm; khoảng 355 binh sĩ và 5 xe bọc thép chiến đấu trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến phía Đông và hơn 50 binh sĩ, 3 trạm gây nhiễu và một radar trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến Dnepr.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng trong 24 giờ qua, quân đội Nga đã tấn công các địa điểm cơ sở hạ tầng nhiên liệu và năng lượng do quân đội Ukraine sử dụng cũng như các khu vực triển khai quân của đối phương.

Cũng theo bộ này, lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn và phá hủy 115 UAV của Ukraine trong ngày.

Ngày qua, chính quyền khu vực báo cáo rằng kể từ đầu năm 2026, đã có 35 thường dân thiệt mạng và 239 người bị thương do các cuộc tấn công của Ukraine vào tỉnh Belgorod (Nga).

Ukraine chưa bình luận về các thông tin trên.

Ông Rubio: Sự kiên nhẫn của ông Trump không phải là vô hạn

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Ngày 25-2, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói rằng chính quyền Mỹ không muốn ngừng nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine, nhưng sự kiên nhẫn của Tổng thống Trump không phải là vô hạn.

“Cuộc chiến đó sẽ được giải quyết thông qua đàm phán. Và hiện tại, chúng ta là quốc gia duy nhất trên thế giới có thể đóng vai trò là chất xúc tác cho cuộc đàm phán. Nếu chúng ta từ bỏ vai trò đó, sẽ không ai khác có thể làm được” - ông Rubio nói.

“Tuy nhiên, tôi có tin rằng sự kiên nhẫn của tổng thống là vô hạn không? Tôi không tin, nhưng tôi sẽ không dự đoán khi nào sự kiên nhẫn đó sẽ cạn kiệt, hoặc đến lúc nào ông ấy quyết định không tiếp tục nữa. Tôi có thể nói với các bạn, và tôi nghĩ các bạn cũng đã nghe ông ấy bày tỏ sự thất vọng sâu sắc rằng cuộc chiến này vẫn chưa kết thúc, bởi vì ông ấy coi đó là một cuộc chiến hoàn toàn vô nghĩa” - theo ngoại trưởng Mỹ.