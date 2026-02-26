Bóng đá Malaysia rối bời trước chuyến làm khách Việt Nam 26/02/2026 06:39

(PLO)- Số phận của 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia đang đối diện bước ngoặt lớn khi Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đưa ra phán quyết cuối cùng, trong lúc HLV Peter Cklamovski cho biết đã sẵn sàng nhiều phương án cho trận tái đấu tuyển Việt Nam.

CAS mở phiên điều trần với 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia vào ngày 26-2 và quyết định có thể được công bố sớm nhất vào ngày hôm sau. Đây được xem là thời khắc quyết định có ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch nhân sự của đội tuyển Malaysia, ngay trước cuộc tái đấu Việt Nam.

7 cầu thủ nhập tịch Malaysia rất khó “trắng án”

Ngay sau trận lượt đi vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra ngày 10-6-2025 trên sân Kuala Lumpur, đội tuyển Malaysia thắng đậm đội khách Việt Nam 4-0 nhưng bị cáo buộc 7 cầu thủ nhập tịch không hợp lệ. Sau khi điều tra, FIFA đã treo giò các cầu thủ này 1 năm, đồng thời phạt tiền cả Liên đoàn bóng đá Malaysia. Chưa hết, một số cầu thủ này có thi đấu trong màu áo tuyển Malaysia ở các trận giao hữu đều bị FIFA xử thua 0-3.

Tuy nhiên, các trận đấu quốc tế chính thức của Malaysia (bao gồm cả trận thắng Việt Nam) đều chưa có phán quyết cuối cùng do thẩm quyền xử phạt hay không sẽ thuộc Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), sau khi có kết luận từ CAS. Vì thế, phiên điều trần ngày 26-2 có tính chất quyết định lớn đến số phận bóng đá Malaysia và 7 cầu thủ nhập tịch.

Đội tuyển Malaysia sau 11 năm mới thắng Việt Nam nhưng bị vướng vào rắc rối hồ sơ ngoại binh nhập tịch không hợp lệ. Ảnh: TNST.

Đáng chú ý, tại Lausanne (Thụy Sĩ) sẽ chỉ có đội ngũ luật sư do FAM chỉ định tham dự xử lý các thủ tục pháp lý, không có sự hiện diện của lãnh đạo cấp cao FAM. Điều này cho thấy vụ việc được xử lý hoàn toàn trên phương diện pháp lý, tập trung vào các lập luận chuyên môn trước hội đồng trọng tài.

Vào tháng 9 năm ngoái, FIFA đã ra quyết định treo giò 12 tháng đối với Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel với cáo buộc làm giả giấy tờ liên quan đến tư cách thi đấu cho đội tuyển Malaysia. Án phạt khiến họ bị loại khỏi mọi hoạt động bóng đá quốc tế trong vòng một năm.

Tuy nhiên, bước ngoặt xảy ra vào 1-2026 khi CAS chấp thuận tạm hoãn thi hành án trong thời gian chờ xét xử. Nhờ đó, nhóm cầu thủ này được phép tiếp tục thi đấu cho đến khi có phán quyết cuối cùng. Quyết định tạm thời ấy phần nào giúp ban huấn luyện Malaysia có thêm phương án nhân sự, nhưng tương lai bất định vẫn làm khó đội tuyển, đặc biệt là trước thềm trận lượt về Asian Cup 2027 làm khách trước Việt Nam ngày 31-3.

Các cầu thủ bị tố cáo giả mạo hồ sơ chưa rõ số phận mình ra sao. Ảnh: TNST.

Bóng đá Malaysia như ngồi trên lửa

Vụ rắc rối 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia khiến cho tình hình pháp lý kéo dài đã tác động không nhỏ đến kế hoạch của đội tuyển quốc gia ở các chiến dịch quan trọng như vòng loại Asian Cup và những giải đấu lớn trong năm. Chuyến làm khách Việt Nam càng khiến dư luận quan tâm sát sao đến kết quả phiên xử tại Lausanne, bởi sự hiện diện hay vắng mặt của 7 cầu thủ này có thể làm thay đổi cục diện chuyên môn.

Trong cơn rối bời, HLV Peter Cklamovski khẳng định ông không để đội bóng bị cuốn vào sự hoang mang. Nhà cầm quân người Úc cho rằng vấn đề vượt xa phạm vi một vài cá nhân. Theo ông, nhiệm vụ trước mắt là thi đấu tốt, song song với việc xây dựng nền tảng bền vững cho tương lai bóng đá Malaysia.

Chiến lược gia 46 tuổi đặt niềm tin vào chiều sâu đội hình và tinh thần cạnh tranh nội bộ. Ông chủ trương trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ, tạo áp lực lên những vị trí vốn được xem là mặc định. Cách tiếp cận này nhằm duy trì động lực phấn đấu và nâng cao tiêu chuẩn chuyên môn.

HLV Cklamovski cho biết đã sẵn sàng các phương án khác nhau để ứng phó với quyết định của CAS. Ảnh: TNST.

Tầm nhìn của HLV Cklamovski không dừng ở phạm vi đội tuyển. Ông nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cải thiện cơ sở hạ tầng bóng đá, từ chất lượng mặt sân, trung tâm huấn luyện đến sân vận động. Ông tin rằng khi điều kiện thi đấu và tập luyện được nâng cấp, chất lượng giải đấu nội địa sẽ tăng lên. Một hệ sinh thái bóng đá vững mạnh, theo ông, sẽ tạo nền tảng cho thành công dài hạn ở cấp độ đội tuyển.

Dẫu vậy, tương lai gần của đội tuyển vẫn phụ thuộc vào quyết định của CAS. Nếu án phạt được giảm nhẹ hoặc hủy bỏ, 7 cầu thủ nhập tịch sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong hành trình hướng tới Asian Cup 2026. Ngược lại, nếu án treo giò được giữ nguyên, ban huấn luyện buộc phải đẩy nhanh quá trình tái cấu trúc lực lượng.

Cklamovski vẫn giữ tâm thế lạc quan và chủ động. Ông cho biết luôn chuẩn bị sẵn nhiều kịch bản. Mục tiêu cuối cùng của vị HLV người Úc là để lại một nền bóng đá Malaysia ở trạng thái tốt hơn khi ông kết thúc nhiệm kỳ. Người hâm mộ Malaysia đang hồi hộp chờ quyết định của CAS có thể định hình tương lai đội tuyển quốc gia.