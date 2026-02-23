Sốc: Malaysia tăng cường 2 ngoại binh nhập tịch đấu Việt Nam, có ‘siêu sát thủ’ ghi 176 bàn 23/02/2026 13:13

(PLO)- Đội tuyển Malaysia đang chuẩn bị cho màn đối đầu quyết định với chủ nhà Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027 bằng một động thái khiến cả Đông Nam Á phải chú ý.

Tiền đạo Bergson da Silva, chân sút chủ lực của Johor Darul Ta'zim (JDT), cùng hậu vệ Giancarlo Gallifuoco của Kuala Lumpur City sắp hoàn tất thủ tục nhập tịch Malaysia và kịp góp mặt trong trận đấu ngày 31-3 với đội tuyển Việt Nam.

HLV Peter Cklamovski xác nhận quá trình hoàn thiện hồ sơ cho hai cầu thủ này đang được xúc tiến trước kỳ chuyển nhượng quốc tế của FIFA, bắt đầu từ ngày 23-3. Điều đó đồng nghĩa Malaysia có thể tung ra đội hình giàu sức cạnh tranh hơn đáng kể khi bước vào trận cầu được xem là quyết định của bảng F.

Bergson, 35 tuổi, là “vũ khí hạng nặng” mà Cklamovski đặc biệt kỳ vọng. Nhà cầm quân người Úc cho biết ông đã trao đổi trực tiếp với tiền đạo gốc Brazil và cảm nhận rõ khát khao cống hiến của anh cho đội tuyển quốc gia. Trong mắt ông, Bergson là mẫu tiền đạo có thể tạo khác biệt ngay lập tức.

Bergson có hiệu suất ghi bàn khủng khiếp. Ảnh: TNST.

Thống kê của Bergson thực sự ấn tượng. Kể từ khi gia nhập JDT năm 2021, anh đã ghi tới 176 bàn thắng trên mọi đấu trường. Riêng trong năm 2025, chân sút này có 32 pha lập công và chỉ trong giai đoạn đầu năm 2026 đã kịp bổ sung thêm 16 bàn. Hiệu suất ghi bàn ổn định suốt nhiều mùa giải giúp anh trở thành một trong những tiền đạo đáng sợ nhất khu vực. Với kinh nghiệm dày dạn và khả năng dứt điểm đa dạng, Bergson là bài toán khó cho hàng thủ Việt Nam.

Bên cạnh Bergson, sự xuất hiện của Gallifuoco cũng mang đến phương án tăng cường chất thép cho hàng phòng ngự. Trung vệ sinh năm 1994 dự kiến đủ điều kiện thi đấu trước thời điểm tập trung đội tuyển. Ngoài ra, Manuel Hidalgo được cho là sẽ hoàn tất giấy tờ vào tháng 4 nên không kịp dự trận gặp Việt Nam. HLV Cklamovski cũng để ngỏ khả năng triệu tập tiền vệ Nacho Mendez trong tương lai gần, cho thấy Malaysia vẫn tiếp tục mở rộng cánh cửa cho các cầu thủ nhập tịch.

Bên cạnh với việc tăng cường lực lượng ngoại binh nhập tịch, bóng đá Malaysia vẫn phải đối mặt với những rắc rối pháp lý. Cuối năm ngoái, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) cùng bảy cầu thủ bị FIFA xử phạt do nghi vấn liên quan đến hồ sơ nguồn gốc. Những cái tên như Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel đều bị cấm thi đấu 12 tháng.

Đội tuyển Malaysia vẫn chưa có tương lai rõ ràng ở Asian Cup 2027. Ảnh: TNST.

Dù vậy, các bên đã kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), và án phạt tạm thời được hoãn cho đến khi có phán quyết cuối cùng. Phiên điều trần dự kiến diễn ra ngày 26-2.

Nguy cơ lớn nhất là nếu kháng cáo thất bại, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) có thể xem xét lại các trận thắng trước đó của Malaysia, bao gồm những chiến thắng trước Nepal và Việt Nam. Trong kịch bản xấu, kết quả có thể bị xử thua 0-3. Điều này khiến cuộc đua tại bảng F càng thêm căng thẳng.