Kinh ngạc Pep Guardiola bất ngờ ghé thăm CLB hạng ba 23/02/2026 12:45

HLV của Man City Pep Guardiola bất ngờ ghé thăm CLB cũ khi ông thầy người Tây Ban Nha bay sang Ý để xem một trận đấu thuộc Serie C. HLV Pep Guardiola đã ghé thăm trận đấu trên sân nhà của Brescia gặp Pro Patria ở giải hạng ba Ý (Serie C), nhưng đây không phải là lần duy nhất ông đến đây.

Chiến lược gia 55 tuổi người Tây Ban Nha đã đến thăm Brescia nhiều năm sau khi thi đấu 24 trận cho họ trong hai giai đoạn vào đầu những năm 2000. Tờ Sun Sports (Anh) đưa tin, các báo cáo từ truyền thông Ý ghi nhận người hâm mộ đã vô cùng kinh ngạc trước sự xuất hiện của Pep Guardiola tại sân vận động có sức chứa 19.000 chỗ ngồi của họ, nhưng họ cũng rất vui mừng được chào đón một trong những huấn HLV giỏi nhất thế giới. Dĩ nhiên, khi Pep Guardiola còn thi đấu cho Brescia, họ là một đội bóng thuộc Serie A.

HLV Pep Guardiola bất ngờ ghé thăm CLB hạng ba Brescia, nơi ông từng thi đấu. ẢNH: INSTAGRAM

Trong thời gian chơi bóng cho Brescia, Pep Guardiola đã thi đấu cùng những cái tên như Roberto Baggio và Luca Toni. Nhưng những năm sau đó, Brescia đã gặp khó khăn và thực tế đã giải thể vào mùa hè năm ngoái.

Mùa giải trước, Brescia xuống hạng từ Serie B, bị trừ bốn điểm ngay sau khi mùa giải kết thúc, quyết định này đã đẩy họ xuống chơi ở Serie C. Chủ tịch Brescia tuyên bố CLB phá sản sau khi không thể trả được khoản nợ khoảng 2,6 triệu bảng Anh.

Bây giờ, Brescia đã hồi sinh ở Serie C với tên gọi Union Brescia và hiện đang đứng thứ hai trên bảng A của giải hạng ba nước Ý này. HLV Pep Guardiola đã chứng kiến ​​đội bóng của mình giành chiến thắng 3-2 trước Pro Patria, đội đang đứng thứ hai từ dưới lên, khi cuộc đua giành chức vô địch ở Premier League của Man City lại có thêm một bước ngoặt mới.

Arsenal vừa đánh bại Tottenham với tỷ số 4-1 tại sân vận động Tottenham Hotspur vào hôm nay 23-2 và tái lập khoảng cách dẫn đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 5 điểm cách biệt so với Manchester City của Pep Guardiola.

Man City đã thu hẹp khoảng cách với Arsenal trong những tuần gần đây sau khi đội đầu bảng đánh mất điểm trước Brentford và Wolves, trong khi Man City đã thắng ba trận liên tiếp gần đây. Hiện Man City còn 1 trận chưa đấu so với Arsenal.

Pep Guardiola đang hướng tới danh hiệu Premier League thứ bảy trong mùa giải này, trước khi hợp đồng của ông với Man City hết hạn. Pep vẫn chưa ký hợp đồng mới trong bối cảnh những đồn đoán về tương lai của ông ngày càng gia tăng. Nhiều thông tin cho thấy Pep Guardiola sẽ chia tay đội chủ sân Etihad ngay sau mùa giải này.

Có lẽ Pep Guardiola thích... Serie C chăng?