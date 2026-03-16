Yêu cầu MU chấm dứt ngay việc tìm kiếm HLV 16/03/2026 13:50

Huyền thoại của MU Wayne Rooney biết ai là người anh muốn trở thành HLV tiếp theo của đội chủ sân Old Trafford và đã gửi một thông điệp rõ ràng tới đồng chủ sở hữu "quỷ đỏ" thành Manchester Sir Jim Ratcliffe. Wayne Rooney khẳng định Michael Carrick "chắc chắn 100%" nên được bổ nhiệm làm HLV trưởng chính thức của MU.

Carrick đã làm một công việc tuyệt vời kể từ khi tiếp quản vị trí HLV tạm quyền của Manchester United và hiện nhận được sự ủng hộ hoàn toàn từ người đồng đội cũ Rooney, bất chấp một số HLV nổi tiếng khác được đồn đoán sẽ đảm nhiệm vị trí này.

Rooney, 40 tuổi, đã thể hiện rõ quan điểm của mình về Carrick sau chiến thắng 3-1 của MU trước Aston Villa hôm Chủ nhật trên sân nhà Old Trafford ở vòng 30 Premier League. Quỷ đỏ một lần nữa xứng đáng với ba điểm, với các bàn thắng của Casemiro, Matheus Cunha và Benjamin Sesko, giúp họ củng cố vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng Premier League với 54 điểm, hơn đội xếp thứ tư là chính Aston Villa 3 điểm.

Kết quả này đã củng cố hy vọng của Manchester United trong việc lội ngược dòng giành vé dự Champions League mùa tới, khi Chelsea và Liverpool cũng đều sảy chân vào cuối tuần qua. Hiện tại, Quỷ đỏ đang đứng thứ ba, hơn Liverpool ở vị trí thứ năm năm điểm và hơn Chelsea ở vị trí thứ sáu sáu điểm. Vì Anh nhiều khả năng sẽ nhận thêm một suất tham dự giải đấu cấp CLB hàng đầu châu Âu mùa giải tới, Manchester United cần tối đa 18 điểm từ tám trận đấu còn lại để đảm bảo vị trí trong tốp 5.

Rooney yêu cầu MU chấm dứt ngay việc tìm HLV mới mà hãy bổ nhiệm Carrick. ẢNH: MIRROR/GETTY

Nếu Carrick hoàn tất thương vụ và giúp MU trở lại Champions League, ông sẽ có cơ hội vững chắc để đảm bảo vị trí HLV trưởng chính thức vào mùa hè, bất chấp những tin đồn liên quan đến Oliver Glasner, Roberto de Zerbi, Julian Nagelsmann, Andoni Iraola và Luis Enrique.

Và Rooney không hề nghi ngờ về người nên được giao công việc này. Phát biểu sau chiến thắng của MU trước Aston Villa, Rooney được hỏi liệu Carrick có nên được bổ nhiệm làm HLV trưởng toàn thời gian vào mùa hè này hay không, cựu tiền đạo của MU Rooney đã trả lời: "Chắc chắn 100% là Carrick nên được bổ nhiệm."

Rooney nói thêm: "Tôi biết điều này sẽ xảy ra với Michael Carrick, tôi hiểu anh ấy rất rõ, tôi biết tính cách và con người của anh ấy. Cần một người điềm tĩnh, nhưng là người hiểu rõ nơi này, các cầu thủ cần sự quan tâm và anh ấy đã cho họ điều đó. Chúng ta đang thấy các cầu thủ chơi với chất lượng tốt hơn, chúng ta thấy họ gắn kết hơn với tư cách là một đội và họ trông giống như một đội rất mạnh.

Vậy nên, với tôi, tại sao lại phải thay đổi? Chúng ta đã có một người đến và tôi nghĩ người đó có tỷ lệ thắng cao nhất trong số các HLV của Manchester United sau ngần ấy trận đấu, vì vậy, theo tôi, người đó xứng đáng được nhận công việc này".

Carrick trở lại dẫn dắt MU vào giữa tháng Giêng theo hợp đồng tạm quyền cho đến hết mùa giải và đã góp phần nâng cao thành tích của "quỷ đỏ" kể từ khi được bổ nhiệm. Thật vậy, HLV 44 tuổi người Anh này đã giành được 7 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua trong 9 trận đấu kể từ khi trở thành HLV trưởng tạm quyền, sau khi MU sa thải Ruben Amorim.

Tính cả ba trận đấu mà Carrick dẫn dắt MU với tư cách HLV tạm quyền trong năm 2021, Carrick tự hào có tỷ lệ thắng vượt quá 70% trong suốt thời gian làm HLV của "quỷ đỏ" và đang nhanh chóng khẳng định mình là ứng cử viên hàng đầu.

Ngay cả Roy Keane, người ban đầu phản đối việc Carrick được Manchester United bổ nhiệm làm HLV trưởng chính thức và từng dự đoán hồi đầu mùa giải rằng Manchester United "chưa sẵn sàng" để lọt vào top 4 Premier League, cũng đã thay đổi quan điểm của mình.

Carrick mới thua đúng 1 trận sau 12 trận dẫn dắt MU. ẢNH: Press Association

Cựu tiền vệ đội trưởng của Manchester United Keane hiện tin chắc rằng đội bóng cũ của anh sẽ góp mặt ở giải đấu danh giá nhất châu Âu mùa giải tới. Keane chia sẻ với Sky Sports hôm Chủ nhật: "Vâng, tôi nghĩ chắc chắn rồi. Không để bị phân tâm, chỉ tập trung vào các trận đấu, và nghỉ ngơi để hồi phục sức khỏe.

Hôm nay Aston Villa có vẻ hơi thiếu sức sống (sau khi thi đấu ở Europa League vào giữa tuần), còn Manchester United thì chơi khá thoải mái trong hiệp hai. Nếu bạn cho những cầu thủ như Bruno Fernandes thời gian và không gian, bạn sẽ phải trả giá. Tôi nghĩ Manchester United chắc chắn sẽ giành được một suất tham dự Champions League".

Carrick và Manchester United sẽ có trận đấu tiếp theo khi họ làm khách trên sân Bournemouth vào thứ Sáu (giờ Anh). Một chiến thắng cho Quỷ đỏ sẽ giúp họ tạo ra khoảng cách ít nhất chín điểm so với vị trí thứ sáu trước kỳ nghỉ quốc tế tháng Ba.