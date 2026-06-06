MU dính đòn đau với tham vọng trở lại đỉnh cao 06/06/2026 10:26

(PLO)- Hy vọng MU rơi vào tay nhóm nhà đầu tư Qatar đang ngày càng trở nên xa vời, dù những tin đồn về khả năng gia đình Glazer bán thêm cổ phần một lần nữa làm nóng dư luận tại Old Trafford.

Theo các nguồn tin tại Anh, tập đoàn do Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani đứng đầu hiện không có kế hoạch gửi đề nghị mới để mua lại MU. Đây là diễn biến đáng chú ý, bởi năm 2023, phía Qatar từng theo đuổi thương vụ thâu tóm toàn bộ CLB với tham vọng đưa Quỷ đỏ trở lại đỉnh cao.

Khi gia đình Glazer mở cửa tìm kiếm nhà đầu tư, Sheikh Jassim là một trong những ứng viên nổi bật nhất. Ông muốn mua 100% cổ phần Manchester United, xóa nợ cho đội bóng và đầu tư mạnh vào đội hình, sân vận động, trung tâm huấn luyện cũng như trải nghiệm của người hâm mộ. Tuy nhiên, quá trình đàm phán kéo dài không mang lại kết quả.

Người chiến thắng sau cùng là Sir Jim Ratcliffe. Tỷ phú người Anh, thông qua tập đoàn INEOS, đã hoàn tất thương vụ mua một phần cổ phần MU với giá khoảng 1,3 tỷ bảng Anh, qua đó nắm quyền kiểm soát mảng bóng đá của CLB.

Sir Jim Ratcliffe mua lại cổ phần MU khoảng 1,3 tỉ bảng Ảnh. Ảnh: EPA.

Tương lai sở hữu MU gần đây tiếp tục bị đặt dấu hỏi sau khi Bloomberg đưa tin một số thành viên nhà Glazer sẵn sàng bán cổ phần và muốn thuyết phục những người còn lại làm điều tương tự. Thông tin này khiến tên Sheikh Jassim được nhắc lại, nhưng khả năng Qatar trở lại bàn đàm phán được đánh giá rất thấp.

Mail Online cho biết một đề nghị mới từ phía Qatar gần như khó xảy ra. Lý do là nhóm của Sheikh Jassim vẫn thất vọng sâu sắc với cách các cuộc thương lượng trước đây diễn ra. Đại diện của họ từng thừa nhận có thể đã trả thêm tiền trong một kịch bản lý tưởng, nhưng cảm giác bị lợi dụng và việc các điều khoản liên tục thay đổi khiến họ không còn mặn mà.

Tỉ phú Qatar quay lưng với MU. Ảnh: EPA.

Khi còn theo đuổi MU, Sheikh Jassim từng tuyên bố muốn khôi phục vị thế lịch sử của CLB, đưa người hâm mộ trở lại trung tâm và biến Quỷ đỏ thành biểu tượng bóng đá số một thế giới. Dù vậy, kế hoạch đầy tham vọng ấy chưa bao giờ thành hiện thực.

Trong khi đó, Sir Jim Ratcliffe cũng chưa tạo được sự đồng thuận tuyệt đối. Những biện pháp cắt giảm chi phí, bao gồm sa thải nhân viên, giúp MU cải thiện tài chính nhưng lại khiến nhiều cổ động viên tức giận. Thành tích sân cỏ thiếu ổn định và việc liên tục thay đổi HLV càng làm bầu không khí tại Old Trafford thêm nặng nề.