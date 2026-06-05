Hai anh em bỏ lỡ cơ hội lịch sử khi tuyển Pháp thua Bờ Biển Ngà 05/06/2026 16:25

(PLO)- Tuyển Bờ Biển Ngà đánh bại Pháp 2-1 trong trận giao hữu tại Nantes mà hai anh em ruột bỏ lỡ cơ hội lịch sử đối đầu với nhau trên sân cỏ

Sáng sớm 5-6, tuyển Pháp đá giao hữu tiếp Bờ Biển Ngà tại Nantes và vị khách đến từ châu Phi đánh bại Pháp 2-1. Hai anh em ruột gồm Guela và Desire Doue mỗi người khoác áo một đội tuyển quốc gia từ Bờ Biển Ngà đến tuyển Pháp.

Rất tiếc HLV Didier Deschamps đã không tung Desire Doue vào sân để cặp đôi anh em ruột ở hai bên chiến tuyến này đối đầu với nhau. Ông anh Guela, 23 tuổi đang khoác áo Strasbourg và chọn khoác áo đội tuyển quê cha Bờ Biển Ngà. Trong khi cậu em Desire Doue đang đá cho PSG vừa bảo vệ thành công ngôi vô địch Champions League lại chọn quê mẹ, nước Pháp để khoác áo “Gà trống”.

Trận này Mbappe không thể xuyên thủng mành lưới Bờ Biển Ngà. Ảnh: S.E

Cả hai đều sinh ra tại Pháp nhưng mỗi người lại chọn đội tuyển khác nhau. Nhìn nhận sòng phẳng thì cậu em Desire Doue khoác áo PSG và tuyển Pháp tất nhiên giỏi hơn. Desire Doue chọn tuyển Pháp là chấp nhận cuộc cạnh tranh khốc liệt vì nước Pháp có quá nhiều tài năng bóng đá giỏi và cạnh tranh khốc liệt. Việc Desire khoác áo PSG còn ông anh Guela Doue khoác áo Strasbourg cũng cho thấy khả năng của hai anh em.

Trận làm nóng trước thềm World Cup 2026 này, Rayan Cherki mở tỉ số 1-0 cho Pháp. Phút 55 thì Guela Doue có bàn gỡ hòa 1-1 cho Bờ Biển Ngà và Amad Diallo ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho đại diện châu Phi ở phút 84.

Thời điểm Guela Doue ghi bàn cho Bờ Biển Ngà, ống kính truyền hình đã “zoom” lên khán đài và nhìn thấy cậu em Desire Doue ra hiệu “Number One”. Desire như muốn nói “ông anh làm tốt lắm”.

Sau trận đấu, Desire vào sân trò chuyện với ông anh Guela Doue. Ảnh:S.E

Chia sẻ với truyền thông sau trận đấu, HLV Deschamps của tuyển Pháp đã lên tiếng giải thích việc không tung Desire Doue vào sân “so tài” với ông anh Guela. HLV Deschamps nói: “Desire cần nghỉ ngơi sau một mùa giải mệt mỏi, anh ấy cần thêm ít ngày nữa để tái tạo năng lượng chuẩn bị bước vào World Cup 2026".