Nóng: Tuyển Pháp chính thức chốt danh sách 26 cầu thủ dự World Cup 2026 15/05/2026 11:15

(PLO)- Đội hình tuyển Pháp tham dự World Cup 2026 được xác nhận: HLV Didier Deschamps công bố danh sách 26 ngôi sao, trong đó có 7 cầu thủ đang chơi ở Premier League.

7 ngôi sao của giải Ngoại hạng Anh đã được triệu tập vào đội tuyển Pháp tham dự World Cup 2026 mùa hè này tại Mỹ, Canada và Mexico. Đội bóng của HLV Didier Deschamps hy vọng sẽ đạt được thành tích tốt hơn bốn năm trước, khi họ, với tư cách là nhà đương kim vô địch, đã để thua Argentina trên chấm phạt đền trong trận chung kết.

Và HLV Deschamps đã công bố một đội hình cực kỳ mạnh với dàn tài năng tấn công đáng gờm. Những ngôi sao hàng đầu của Premier League như Lucas Digne, Malo Gusto, Ibrahima Konate , William Saliba và Rayan Cherki đều được triệu tập, nhưng tin tức đáng chú ý nhất từ ​​góc độ Premier League là sự góp mặt của bộ đôi Jean-Philippe Mateta và Maxence Lacroix của Crystal Palace.

Maxence Lacroix, 26 tuổi, lần đầu tiên được triệu tập vào đội tuyển quốc gia Pháp hồi tháng 3 và đã ra sân hai lần, trong khi Mateta có trận ra mắt đội tuyển vào tháng 10 năm ngoái.

Hy vọng được góp mặt trong đội tuyển Pháp tham dự giải đấu của Jean-Philippe Mateta tưởng chừng như tan vỡ khi thương vụ chuyển đến AC Milan vào mùa đông đổ bể sau khi anh không vượt qua được cuộc kiểm tra y tế, nhưng tiền đạo này đã lấy lại được thể lực và phong độ trong những tuần gần đây. Và anh đã được HLV Deschamps ưu tiên lựa chọn hơn Randal Kolo Muani trong danh sách 26 cầu thủ.

Tiền đạo Randal Kolo Muani đã được triệu tập muộn vào đội tuyển Pháp tham dự World Cup bốn năm trước, nơi anh ghi bàn vào lưới Morocco ở trận bán kết và suýt trở thành người hùng dân tộc trong trận chung kết trước khi thủ môn Emi Martinez cản phá cú sút ở cự ly gần của anh một cách ngoạn mục ở những phút cuối cùng của hiệp phụ.

Hàng công của Pháp còn sở hữu dàn cầu thủ xuất sắc bao gồm Kylian Mbappe, đương kim Quả bóng vàng thế giới Ousmane Dembele, ngôi sao đang lên Desire Doue, cựu tiền đạo của Palace Michael Olise, Cherki và Maghnes Akliouche.

HLV Didier Deschamps đã chốt danh sách 26 tuyển thủ Pháp tham dự World Cup 2026. ẢNH: AFP/GETTY

Trong số những người không có tên trong đội hình có tiền vệ Eduardo Camavinga của Real Madrid và thủ môn Lucas Chevalier của PSG, người đã mất vị trí bắt chính vào tay Matvey Safonov tại CLB và chưa ra sân kể từ cuối tháng Giêng.

"Tiêu chí chọn cầu thủ chính là thành tích thể thao", HLV Deschamps của tuyển Pháp cho biết, "Tôi hiểu Lucas Chevalier có thể thất vọng, nhưng anh ấy đã không thi đấu trong vài tháng nay rồi. Vào thời điểm Chevalier có thể được ra sân, anh ấy lại không có cơ hội".

Về việc loại Camavinga, Deschamps nói thêm: "Camavinga vừa trải qua một mùa giải khó khăn, không được ra sân nhiều và phải đối phó với chấn thương. Camavinga vẫn còn trẻ. Tôi còn nhiều quyết định cần đưa ra và danh sách cần hoàn thiện. Nhưng tôi có thể hình dung anh ấy thất vọng như thế nào".

Tiền vệ cánh Florian Thauvin của Lens cũng có thể cảm thấy thất vọng vì không được gọi. Ngược lại, Robin Risser, cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải Ligue 1, đã có lần đầu tiên được triệu tập vào đội tuyển quốc gia Pháp sau mùa giải đột phá của mình.

Robin Risser, thủ môn của Lens, đã gây ấn tượng mạnh mẽ trong mùa giải Ligue 1 và giành giải thủ môn xuất sắc nhất mùa giải hồi đầu tuần này. Anh đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Lens trở thành đội có hàng phòng ngự tốt thứ hai tại Ligue 1 và được Deschamps lựa chọn ở vị trí thủ môn số 3, sau Mike Maignan và Brice Samba.

“Tôi vô cùng tự hào, đây là điều không thể tin được", Risser nói với đài truyền hình TF1 (Pháp), “Tôi không thể tìm được từ ngữ nào để diễn tả. Thật phi thường. Đây là một trong những thành tích của tôi. Giấc mơ đã thành sự thật".

Đội tuyển Pháp, trong đó có N'Golo Kante, đang hướng tới chức vô địch World Cup lần thứ ba và nằm trong số những ứng cử viên hàng đầu tại giải đấu diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7. Tại World Cup 2026, tuyển Pháp ở bảng I gồm Senegal, Iraq và Na Uy.

Đây sẽ là giải đấu cuối cùng HLV Deschamps dẫn dắt đội tuyển Pháp sau khi ông tuyên bố sẽ rời khỏi vị trí này sau World Cup, kết thúc một triều đại thành công bắt đầu từ năm 2012. "Đó là một cảm giác đặc biệt. Hôm nay tôi đã làm rất nhiều việc lần cuối cùng", Deschamps nói, "Điều quan trọng nhất là hôm nay và ngày mai. Chúng tôi đang tập trung vào World Cup 2026".

Huyền thoại bóng đá Pháp Zinedine Zidane được kỳ vọng sẽ tiếp quản vị trí HLV đội tuyển Pháp, mặc dù ông chưa dẫn dắt đội bóng nào kể từ khi kết thúc nhiệm kỳ thứ hai tại Real Madrid vào năm 2021.

Danh sách 26 tuyển thủ Pháp tham dự World Cup 2026

Thủ môn: Mike Maignan, Brice Samba, Robin Risser.

Hậu vệ: Lucas Digne, Malo Gusto, Lucas Hernandez, Theo Hernandez, Ibrahima Konate, Jules Kounde, Maxence Lacroix, William Saliba, Dayot Upamecano.

Tiền vệ: N'Golo Kante, Manu Kone, Adrien Rabiot, Aurelien Tchouameni, Warren Zaire-Emery.

Tiền đạo: Maghnes Akliouche, Bradley Barcola, Rayan Cherki, Ousmane Dembele, Desire Doue, Jean-Philippe Mateta, Kylian Mbappe, Michael Olise, Marcus Thuram.