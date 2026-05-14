Pep Guardiola yêu cầu Premier League không can thiệp vào trận Arsenal gặp Crystal Palace 14/05/2026 11:07

HLV Pep Guardiola của Man City đã nói về khả năng Crystal Palace sẽ xoay vòng đội hình khi đối đầu với Arsenal. Pep Guardiola đã kêu gọi Premier League không can thiệp vào kế hoạch lựa chọn đội hình của Oliver Glasner cho trận đấu giữa Crystal Palace và Arsenal ở vòng đấu cuối cùng của mùa giải.

Arsenal sẽ hành quân đến sân Selhurst Park trong một trận đấu có thể quyết định chức vô địch Premier League, và HLV Glasner ám chỉ Crystal Palace có thể cho các cầu thủ chủ chốt nghỉ ngơi trước trận chung kết Conference League chỉ ba ngày sau đó.

Sáng nay 14-5, Man City vừa thắng Crystal Palace 3-0 để thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal xuống còn 2 điểm khi mùa giải chỉ còn 2 vòng nữa. Trong khi đó, Crystal Palace đã trụ hạng thành công, không còn mục tiêu ở giải quốc nội nhưng họ còn trận chung kết giải đấu hạng 3 châu Âu Conference League rất quan trọng.

Vì thế, việc Crystal Palace có khả năng lớn tung đội hình 2 đấu Arsenal ở vòng cuối Premier League đã làm dấy lên những câu hỏi nghiêm trọng về tính công bằng của giải đấu. Arsenal có thể nhận được sự trợ giúp vào ngày cuối cùng - nếu cuộc đua giành chức vô địch kéo dài đến giai đoạn đó - nhờ vào lịch thi đấu được bốc thăm ngẫu nhiên và thành tích ấn tượng của Crystal Palace tại đấu trường châu Âu.

HLV Glasner của Crystal Palace đã bác bỏ những lời đồn đoán đó và HLV Pep Guardiola của Man City đã ủng hộ HLV người Áo, khẳng định Glasner nên được tự do lựa chọn đội hình cho ba trận đấu còn lại mà không bị can thiệp từ bên ngoài.

"Hãy để các HLV làm những gì họ cần làm", HLV trưởng của Man City Pep Guardiola tuyên bố, "Việc Premier League can thiệp càng ít vào các quyết định càng tốt cho tất cả chúng ta. Vì vậy, hãy để mọi việc cho các HLV làm những gì họ cần làm. Không vấn đề gì cả".

Một chiến thắng trước Bournemouth vào thứ Ba tuần tới sẽ giúp Man City đua vô địch với Arsenel đến phút cuối cùng, và ai cũng hiểu rất rõ từ nhiều mùa giải trước đó rằng ngày cuối cùng có thể căng thẳng đến mức nào, ngay cả khi bạn dường như nắm giữ mọi lợi thế.

Bất kể Man City kết thúc mùa giải ở vị trí nào, HLV Guardiola khẳng định ông không muốn đội bóng của mình đổ lỗi cho trọng tài, các đội bóng đối thủ hay bất kỳ lý do nào khác nếu họ không thể vượt qua Arsenal. Và, như HLV Glasner của Palace đã nói rõ, ông phải ưu tiên những gì tốt nhất cho CLB của mình bất kể hậu quả đối với những đội đang cạnh tranh chức vô địch.

"Tôi chưa biết chúng ta sẽ làm gì", HLV Glasner của Crystal Palace cho biết, "Có thể chúng tôi sẽ ra sân với đội hình giống như trận gặp Rayo Vallecano. Cảm giác như chức vô địch Premier League có thể được quyết định vào ngày cuối cùng, nhưng xét cho cùng, đó là kết quả của 38 vòng đấu và mọi người đều nhận được những gì họ xứng đáng.

Thành thật mà nói, nếu ai đó chỉ trích tôi về điều này (tung đội hình dự bị đấu Arsenal), thì đó là điều vô lý. Trước đó đã có 37 trận đấu được diễn ra và điều đó có nghĩa là nếu một đội khác xoay vòng đội hình khi đối đầu với Man City hoặc Arsenal, họ cũng sẽ ảnh hưởng đến cuộc đua giành chức vô địch".

"Tôi không chịu trách nhiệm về Arsenal, và tôi cũng không chịu trách nhiệm về Manchester City . Tôi chịu trách nhiệm về Crystal Palace , và tôi được trả lương vì làm những điều tốt nhất cho Crystal Palace."