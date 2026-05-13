Danh sách sơ bộ 51 tuyển thủ Anh tham dự World Cup 2026 13/05/2026 13:19

HLV Thomas Tuchel đã gửi danh sách 55 cầu thủ bắt buộc của đội tuyển Anh cho liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) trước thềm World Cup 2026. Tờ Mirror Football (Anh) đã xem xét tất cả 51 cầu thủ từng được HLV người Đức triệu tập trong các kỳ tuyển quân quốc tế trước đây để xác định xem ai có thể được chọn.

Giải đấu mùa hè tại Mỹ, Mexico và Canada đang đến gần, tất cả 48 quốc gia tham gia đã gửi danh sách sơ bộ cho FIFA , từ đó đội hình 26 cầu thủ cuối cùng sẽ được lựa chọn. Những ngôi sao trong danh sách này có thể được triệu tập để thay thế những người được chọn vào đội tuyển cuối cùng, nếu họ bị chấn thương hoặc không thể tham dự World Cup.

Danh sách của Liên đoàn bóng đá Anh (FA) vẫn được giữ bí mật như hầu hết các danh sách khác, nhưng các nguồn tin cho thấy Danny Welbeck, Luke Shaw và Jarrad Branthwaite có tên trong danh sách. Tuchel chưa từng chọn bất kỳ ai trong bộ ba được đồn đoán này trước đây.

Đội trưởng Harry Kane và thủ môn Jordan Pickford chắc suất tham dự World Cup 2026. ẢNH: MIRROR/GETTY

Kể từ khi Tuchel nắm quyền dẫn dắt Tam sư vào tháng 1 năm 2025, tổng cộng 51 cầu thủ đã góp mặt trong đội hình của ông và những lựa chọn trước đó có thể hé lộ manh mối về những người đã lọt vào danh sách sơ bộ 55 người.

Đội tuyển Anh dự kiến ​​sẽ công bố danh sách 26 cầu thủ cuối cùng tham dự World Cup 2026 vào thứ Sáu, ngày 22-5. Danh sách này sẽ được gửi đến FIFA trước ngày 1-6 và công bố vào ngày 2-6. Các cầu thủ phải được chọn từ danh sách mở rộng được gửi trong tuần này.

Trong số 51 cầu thủ mà Tuchel đã từng lựa chọn, một số cái tên gần như chắc chắn sẽ có mặt trong danh sách 55 cầu thủ. Đó là đội trưởng Harry Kane và thủ môn Jordan Pickford , những người đã ra sân trong 9 trong số 12 trận đấu dưới sự dẫn dắt của HLV người Đức cùng với Ezri Konsa.

Chỉ có ba cầu thủ có số lần ra sân nhiều hơn, đó là Morgan Rogers với 11 lần, còn Declan Rice và Marcus Rashford đều góp mặt trong 10 trận đấu của đội tuyển Anh dưới thời Tuchel. Có thể dự đoán rằng ba cầu thủ này cũng đã chắc suất trong đội tuyển.

Jordan Henderson , Anthony Gordon và Jarrod Bowen đã ra sân 8 lần kể từ khi Tuchel được bổ nhiệm, trong khi Elliot Anderson và Eberechi Eze đều có 7 lần ra sân. Anderson nằm trong số chín cầu thủ được Tuchel trao cơ hội ra mắt đội tuyển Anh, trong đó có trận đấu với Andorra vào tháng 9 năm 2025. Những người khác bao gồm Dan Burn, Myles Lewis-Skelly, Trevoh Chalobah, Djed Spence, Nico O'Reilly, Jarell Quansah, James Trafford và James Garner.

Morgan Rogers đã có 11 lần khoác áo tuyển Anh dưới thời Tuchel. ẢNH: MIRROR/GETTY

Bốn cầu thủ đã được HLV Thomas Tuchel triệu tập vào đội tuyển Anh nhưng vẫn chưa được ông cho ra sân thi đấu gồm: các thủ môn Jason Steele, Nick Pope và Aaron Ramsdale cùng với tiền vệ Alex Scott.

Tất cả 51 cầu thủ đã được Thomas Tuchel gọi vào đội tuyển Anh

Morgan Rogers

Declan Rice

Marcus Rashford

Harry Kane

Jordan Pickford

Ezri Konsa

Anthony Gordon

Jordan Henderson

Jarrod Bowen

Elliot Anderson

Eberechi Eze

Myles Lewis-Skelly

Reece James

Dan Burn

Jude Bellingham

Phil Foden

Marc Guéhi

Noni Madeuke

Bukayo Saka

John Stones

Adam Wharton

Djed Spence

Cole Palmer

Ollie Watkins

Nico O'Reilly

Levi Colwill

Conor Gallagher

Trent Alexander-Arnold

Ben White

Kobbie Mainoo

Harvey Barnes

James Trafford

Lewis Hall

Tino Livramento

Fikayo Tomori

Dominic Solanke

Dominic Calvert-Lewin

Kyle Walker

Jarell Quansah

Curtis Jones

Morgan Gibbs-White

James Garner

Ivan Toney

Dean Henderson

Trevoh Chalobah

Ruben Loftus-Cheek

Harry Maguire

Aaron Ramsdale

Jason Steele

Alex Scott

Nick Pope