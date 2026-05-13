Tại sao mọi người muốn Arsenal mất chức vô địch Premier League? 13/05/2026 07:09

Phản ứng trong chiến thắng 1-0 của Arsenal trước West Ham và vụ tranh cãi liên quan đến VAR sau đó cho thấy Pháo thủ không phải là nhà vô địch Premier League được lòng người hâm mộ nếu họ chấm dứt cơn khát danh hiệu. Trong bất kỳ mùa giải nào, việc một cái tên xuất hiện trên chiếc cúp Ngoại hạng Anh sẽ là lý do chính đáng để ăn mừng.

Nhưng xét theo những phản ứng sau chiến thắng của Arsenal trước West Ham ở vòng 36 Premier League thì người hâm mộ không muốn đoàn quân của HLV Mikel Arteta đăng quang giải đấu cao nhất nước Anh. Và điều đó thật đáng tiếc vì bất cứ đội nào đứng đầu sau 38 trận đều hoàn toàn xứng đáng. Không ai có thể phủ nhận rằng đội đó đã nỗ lực hết mình để đạt được mục tiêu.

Manchester City đã hoàn toàn thống trị Premier League trong suốt triều đại của HLV Pep Guardiola và họ vẫn đang hướng tới danh hiệu thứ bảy trong chín năm. Đó là một thành tích đáng kinh ngạc. Liverpool đã giành được chiếc cúp quốc nội danh giá nhất sau 30 năm chờ đợi và mọi người đều yêu mến HLV Jurgen Klopp. Họ đã có những lễ ăn mừng lớn khi HLV Arne Slot giành được danh hiệu Ngoại hạng Anh ngay trong mùa giải đầu tiên của mình tại Anfield.

Điều này được xem như một luồng gió mới bởi vì, dù Man City rất mạnh và Pep Guardiola là một thiên tài, điều cuối cùng mà mọi người cần là việc Premier League không bị biến thành cuộc chơi chỉ có một đội thắng. Hãy nhìn những gì đang xảy ra ở Scotland. Câu chuyện của Hearts thật phi thường vì họ có cơ hội phá vỡ sự thống trị của Ranger và Cetic.

Arteta được cho là một phần lý do khiến nhiều fan ghét Arsenal. ẢNH: PA WIRE

Arsenal khó có thể bị xem là đội bóng nhỏ. Đây là một CLB lớn và 22 năm là khoảng thời gian dài nhất họ trải qua kể từ lần gần nhất vô địch Premier League. Nhưng thật khó hiểu làm sao Arsenal lại rơi vào tình cảnh này. Có phải do cách ứng xử của HLV Mikel Arteta trên sân? Thái độ và tính khí của ông thầy người Tây Ban Nha đôi khi khiến người ta khó ưa.

Chiến thuật của Arsenal cũng vậy. Đầu mùa giải, họ đã chơi thứ bóng đá tuyệt vời. Thực sự là vậy. Nhưng có những thời điểm, "pháo thủ" lại trở thành "đội quân chỉ chực chờ ghi bàn kết liễu từ những pha đá phạt gây áp lực lên đối thủ bằng cách lợi dụng kẽ hở trong luật của Premier League" và điều đó khá tẻ nhạt.

Cộng đồng người hâm mộ - ít nhất là trên mạng xã hội - rất ồn ào, hay lên tiếng và thực sự khó chịu. Nhưng mà, đội bóng nào cũng làm thế cả. Cái cảnh cổ động viên Man City giơ chai nước có logo Arsenal ám chỉ đội bóng của Arteta sẽ mãi về nhì, sau trận thua Arsenal thua Man City 1-2 đã nói lên rất nhiều điều. Ở đây, fan Man City đã chơi chữ bằng cách biến "Bottle" (chai nước) thành "bottling" (chuyên gia hụt bước cuối).

Tại Việt Nam, các fan cũng chế ảnh hình con voi mặc áo Arsenal ngồi trên cành cây cao, ngụ ý với sức nặng của con voi, "pháo thủ" có thể rớt từ đỉnh cao xuống vực sâu bất cứ lúc nào.

Mới nhất là tình huống gây tranh cãi khi West Ham bị trọng tài từ chối bàn gỡ hòa 1-1 vào lưới Arsenal ở phút 90+5. Đây là tình huống lộn xộn trong vòng cấm từ quả phạt góc, thủ môn Raya của Arsenal bị cầu thủ West Ham phạm lỗi rõ ràng và việc VAR can thiệp rồi sau đó trọng tài từ chối bàn thắng sau 5 phút xem xét là điều hoàn toàn chính xác.

Điều không hợp lý ở đây chính là sự thiếu nhất quán của các trọng tài Premier League trong việc xử lý các tình huống trong xuyên suốt mùa giải. Cùng 1 pha bóng giống nhau, nhưng có tình huống trọng tài thổi phạt, có tình huống trọng tài bỏ qua.

Và ngạc nhiên là Arsenal thường được hưởng lợi từ quyết định như vậy của trọng tài, nhất là những pha tranh chấp như đấu vật với nhau trong vòng cấm lại được Premier League cho phép, điều mà Arsenal tận dụng rất tốt và biến nó thành xu thế của cả giải đấu. Sẽ thật buồn cười nếu bàn thắng của West Ham được công nhận, và có lẽ cái tên Arsenal là lý do tại sao mạng xã hội và một số chuyên gia lại muốn bàn thắng được công nhận hơn là để VAR can thiệp.

Nếu Arsenal vô địch Premier League và cả Champions League thì điều đó hoàn toàn xứng đáng. ẢNH: MIRROR/GETTY

Tất cả những điều đó đã diễn ra suốt 3 năm qua, nó trở thành trò đùa chế giễu tiêu khiển của fan, khi Arsenal 3 lần liên tiếp về nhì Premier League, dù đội bóng của Arteta đã dẫn đầu bảng gần như xuyên suốt mùa giải. Liệu Arsenal có đang bị đối xử theo cách không công bằng?

Khi Aston Villa - cựu vô địch châu Âu - lọt vào chung kết Europa League, tiêu đề trên một tờ báo Anh viết: "Aston Villa giành chiến thắng, sẵn sàng chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 30 năm". Sau khi Arsenal giành vé vào chung kết Champions League, cùng trên tờ báo này giật tít, "Niềm vui sướng của Arsenal có chính đáng hay là "hơi quá đà"?".

Nếu Arsenal giành chức vô địch, họ sẽ là những nhà vô địch xứng đáng và xứng đáng nhận được lời khen ngợi chứ không phải lời chỉ trích. Và đúng vậy, họ nên được phép ăn mừng.