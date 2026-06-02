Sai lầm của ngôi sao Arsenal khi 'cắn răng' đá chung kết Champions League 02/06/2026 12:30

Theo một báo cáo, hậu vệ William Saliba của Arsenal đang phải nỗ lực để kịp bình phục cho World Cup 2026 sau khi dính chấn thương trong trận chung kết Champions League. Saliba gần như luôn có mặt trong hàng phòng ngự của Arsenal mùa này, giúp đội bóng có mùa giải tốt nhất cả ở Premier League và Champions League.

Saliba đã chơi 50 trận ở tất cả các giải đấu, bao gồm 31 trận ở Ngoại hạng Anh khi Arsenal giành chức vô địch đầu tiên kể từ năm 2004. Sau khi vắng mặt trong trận Arsenal thắng Crystal Palace ở vòng đấu cuối cùng của mùa giải, Saliba đã trở lại trong trận chung kết Champions League thua Paris Saint-Germain cuối tuần trước, thi đấu trọn 120 phút cho đến khi trận đấu phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu.

Tuy nhiên, theo Get French Football News , điều đó có thể khiến Saliba trả giá. Tờ báo Pháp này đưa tin Saliba đã dính một chấn thương nhẹ không xác định trước trận chung kết Champions League. Anh đã cắn răng đá trận chung kết khi đang chấn thương và đã làm tình hình trầm trọng thêm.

Trung vệ của Arsenal và tuyển Pháp Saliba (trái) nguy cơ bỏ lỡ World Cup 2026. ẢNH: EPA

Cầu thủ 25 tuổi của Arsenal Saliba thường là lựa chọn số một của đội tuyển Pháp ở vị trí trung vệ, bên cạnh Dayot Upamecano của Bayern Munich hoặc cựu hậu vệ của Liverpool, Ibrahima Konate. Đội tuyển Pháp sẽ đá trận giao hữu với Bờ Biển Ngà vào thứ Năm, trong khi trận đấu đầu tiên của họ tại World Cup 2026 sẽ diễn ra vào ngày 16-6 gặp Senegal.

Saliba dự kiến ​​sẽ được chụp chiếu để xác định mức độ nghiêm trọng của vấn đề, nhưng người ta lo ngại anh sẽ phải nghỉ thi đấu vài tuần. Các hậu vệ khác trong đội tuyển Pháp bao gồm Lucas Hernandez, Maxence Lacroix và Jules Kounde.

Đội bóng của HLV Didier Deschamps là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch World Cup 2026, sau khi về nhì trước Argentina vào năm 2022. Hàng công của tuyển Pháp sở hữu những cái tên ấn tượng như Michael Olise, Kylian Mbappe và Ousmane Dembele.

Khi công bố đội hình dự World Cup của tuyển Pháp, HLV Didier Deschamps nói: "Tôi có tham vọng, và tôi muốn các cầu thủ cũng có tham vọng đó. Nhưng tôi không muốn chúng tôi đánh mất sự khiêm tốn. Tôi sẽ không che giấu và nói rằng chúng tôi không nằm trong số những đội có tiềm năng trở thành nhà vô địch thế giới. Nhưng có khoảng tám, có thể là 10 đội có thể nói điều đó. Không phải bằng cách hô hào "chúng tôi là giỏi nhất, chúng tôi là mạnh nhất"".

Sau trận gặp Senegal, Pháp sẽ tiếp tục đối đầu với Iraq và Na Uy ở vòng bảng World Cup 2026 tại Bắc Mỹ.