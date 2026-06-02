HLV Tuchel ‘trảm’ hàng loạt công thần để phá lời nguyền cho đội tuyển Anh 02/06/2026 10:29

(PLO)- 6 thập kỷ đã trôi qua kể từ ngày tuyển Anh bước lên đỉnh thế giới tại World Cup 1966, nhưng chiếc cúp vàng năm ấy vẫn là ký ức huy hoàng duy nhất của Tam Sư trên đấu trường lớn nhất hành tinh.

Sau chiến thắng lịch sử trước Tây Đức tại Wembley, người hâm mộ tuyển Anh đã trải qua hết thất vọng này đến thất vọng khác khi chứng kiến đội nhà liên tục gục ngã ở các kỳ World Cup tiếp theo.

Dù chức vô địch năm 1966 luôn được nhắc đến như cột mốc vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Anh, trận chung kết ấy vẫn còn gây tranh cãi cho đến ngày nay. Bàn thắng nổi tiếng của Geoff Hurst trong hiệp phụ được nhiều chuyên gia cho rằng bóng chưa hoàn toàn qua vạch vôi. Thậm chí trước khi giải đấu khởi tranh, chiếc cúp Jules Rimet còn từng bị đánh cắp và chỉ được tìm thấy nhờ một chú chó tên Pickles tại khu vực Nam London.

Kể từ đó, tuyển Anh bước vào chuỗi ngày dài đầy ám ảnh. Họ tham dự liên tiếp nhiều kỳ World Cup nhưng chưa một lần trở lại trận chung kết. Và sau nhiều năm đặt niềm tin vào Gareth Southgate, Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) quyết định thay đổi hướng đi khi bổ nhiệm Thomas Tuchel. Đây là lần đầu tiên trong thời đại hiện đại, một chiến lược gia người Đức được trao nhiệm vụ dẫn dắt Tam Sư chinh phục World Cup.

HLV Tuchel được kỳ vọng mang chức vô địch World Cup về cho Tam Sư.

Niềm tin dành cho Tuchel xuất phát từ những gì ông từng làm được tại Chelsea. Nhà cầm quân người Đức từng tiếp quản đội bóng giữa mùa giải và nhanh chóng đưa họ lên ngôi vô địch Champions League năm 2021. FA hy vọng ông có thể tái hiện bản lĩnh ở các giải đấu cúp ngắn ngày để giúp tuyển Anh chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài hơn nửa thế kỷ.

Dù vượt qua vòng loại World Cup 2026 khá thuyết phục và không để lọt lưới bàn nào, tuyển Anh vẫn khiến người hâm mộ lo lắng sau thất bại trong trận giao hữu với Nhật Bản. Kết quả này đặt ra nghi ngờ về khả năng cạnh tranh của Tam Sư khi phải đối mặt với các đối thủ hàng đầu.

Tuchel sau đó tạo ra cú sốc lớn khi mạnh tay loại bỏ nhiều cái tên nổi tiếng. Phil Foden, Cole Palmer, Trent Alexander-Arnold, Harry Maguire và Luke Shaw đều không nằm trong kế hoạch mới của ông. Nhà cầm quân 52 tuổi ưu tiên tính kỷ luật chiến thuật và sự phù hợp với hệ thống hơn là danh tiếng cá nhân.

Lão tướng Harry Kane và Bellingham là những át chủ bài của tuyển Anh.

Thay vào đó, những gương mặt trẻ như Jarell Quansah, Tino Livramento, Marc Guehi, Anthony Gordon và Noni Madueke được trao cơ hội. Marcus Rashford cũng bất ngờ trở lại đội tuyển sau thời gian dài vắng mặt. Trong khi đó, Harry Kane tiếp tục giữ vai trò trung tâm nhờ sự ăn ý đặc biệt với Tuchel từ thời cả hai còn làm việc cùng nhau tại Bayern Munich.

Ở tuyến giữa, Jude Bellingham và Declan Rice được kỳ vọng trở thành bộ đôi dẫn dắt lối chơi. Bellingham thậm chí đứng trước cơ hội lập cột mốc lịch sử mới trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Dẫu vậy, thách thức lớn nhất với Tuchel có lẽ không nằm ở chiến thuật. Áp lực từ truyền thông, kỳ vọng khổng lồ của người hâm mộ cùng sự cạnh tranh từ những ứng viên nặng ký như Argentina, Pháp hay Brazil mới là bài toán thực sự khó giải. World Cup 2026 là nơi quyết định liệu Tuchel trở thành vị cứu tinh của bóng đá Anh hay chỉ là cái tên tiếp theo bị cuốn vào lời nguyền kéo dài suốt 60 năm qua.