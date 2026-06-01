Sự thật về việc Sir Alex Ferguson chê bai Arsenal thậm tệ 01/06/2026 12:39

Theo các nguồn tin, HLV huyền thoại của Manchester United Sir Alex Ferguson đã gọi Arsenal là "nhàm chán" trong một tin nhắn riêng gửi cho chủ tịch Paris Saint-Germain (PSG) Nasser Al-Khelaifi, sau trận chung kết Champions League. Sir Alex Ferguson đã đưa ra nhận định rõ ràng về màn trình diễn của Arsenal sau thất bại trước PSG trong trận chung kết Champions League.

Tờ L'Equipe (Pháp) đưa tin huyền thoại của MU Sir Alex Ferguson đã gửi tin nhắn cho chủ tịch PSG, Nasser Al-Khelaifi, sau chiến thắng loạt sút luân lưu của nhà vô địch Pháp trước nhà vô địch Anh trong trận chung kết Champions League tại Budapest.

Bàn thắng mở tỷ số sớm của Kai Havertz đã bị Ousmane Dembele gỡ hòa bằng quả phạt đền trong hiệp hai, trong khi Eberechi Eze và Gabriel Magalhaes là hai cầu thủ đá hỏng quả phạt đền trong loạt sút luân lưu, khiến đội bóng của Mikel Arteta không thể giành được cú đúp lịch sử.

Sir Alex được cho là đã chê Arsenal sau trận chung kết Champions League. ẢNH: PA WIRE

Sir Alex Ferguson, người đã hai lần nâng cao chiếc cúp Champions League cùng Manchester United, đã liên lạc với Al-Khelaifi để chúc mừng, nhưng cũng đưa ra lời chỉ trích gay gắt về màn trình diễn của Arsenal trong trận chung kết.

Đội bóng của Arteta chỉ kiểm soát bóng chưa đến 25% trong suốt 120 phút, và bàn thắng duy nhất của họ là cú sút trúng đích duy nhất trong cả trận. Ferguson dường như không hề ấn tượng với những gì ông chứng kiến ​​từ nhà vô địch Ngoại hạng Anh.

Theo các nguồn tin, tin nhắn của Fergie có nội dung như sau: “Nasser, đây là Alex Ferguson. Làm tốt lắm, đó là một đêm khó khăn đối với anh, nhưng PSG đã thi đấu với một đội bóng nhàm chán chỉ biết phòng ngự. Chúc anh có kỳ nghỉ vui vẻ, anh xứng đáng với điều đó".

Tuy nhiên, phóng viên Ben Jacobs của talkSPORT khẳng định rằng Sir Alex thực ra không hề mô tả Arsenal là "nhàm chán", mà thay vào đó ông nói, "Các bạn là đội bóng biết chơi bóng đá". Tiền vệ Joao Neves của PSG cũng đã chỉ trích lối chơi của Arsenal sau chiến thắng của gã khổng lồ Ligue 1.

Joao Neves nói: "Cảm xúc dâng trào. Đây là lần thứ hai tôi vô địch châu Âu. Điều khiến tôi vui không chỉ là chiến thắng mà còn là được chơi cùng những đồng đội, ban huấn luyện và ban quản lý tuyệt vời này. Đến PSG là quyết định đúng đắn nhất mà tôi từng đưa ra. Tôi yêu mọi thứ ở đây. Chúng tôi xứng đáng với chiến thắng hôm nay, bởi vì PSG là đội duy nhất muốn thi đấu".

Chủ tịch Nasser Al-Khelaif ăn mừng cùng HLV Luis Enrique của PSG. ẢNH: GES Sportfoto

Sau chiến thắng trước Arsenal, Al-Khelaifi cũng đã phát biểu về tầm quan trọng của chiến thắng lịch sử này đối với PSG. "Hôm nay là một ngày lịch sử tuyệt vời," Al-Khelaifi nói với TNT Sports, "Chúng tôi đã vô địch liên tiếp, điều đó không dễ dàng, Champions League rất khó khăn. Tôi rất tự hào về đội bóng, về HLV, về ban huấn luyện và về người hâm mộ. Mọi người lại nghi ngờ chúng tôi, nhưng tạ ơn Chúa chúng tôi đã làm được và chúng tôi đã tin tưởng".

Chủ tịch PSG Nasser Al-Khelaifi nói thêm: "Tuyệt vời. Tôi đã nói với các chàng trai của mình sau hiệp một rằng chúng ta sẽ thắng. Tôi đảm bảo với các bạn rằng tôi đã cảm nhận được điều đó trước trận đấu, tôi biết nó rất khó khăn. Thật không may cho Arsenal, một đội bóng tuyệt vời, xuất sắc, chúc họ mọi điều tốt đẹp nhất, rất kính trọng họ".