Premier League thay đổi luật, các CLB nguy cơ bị trừ điểm 30/05/2026 15:27

Giải Premier League dự kiến ​​sẽ áp dụng một quy định mới vào mùa giải tới, trong đó đe dọa sẽ có những hình phạt nghiêm khắc nếu các CLB không tuân thủ. Theo đó, Ngoại hạng Anh sẽ bãi bỏ Quy tắc Lợi nhuận và Bền vững tài chính (PSR) hiện hành vào mùa hè này, và một bộ hướng dẫn mới để các CLB tuân thủ tài chính sẽ được áp dụng từ mùa giải tới, tờ Mirror (Anh) đưa tin.

PSR theo dõi khoản lỗ trong ba năm và họ từng trừ điểm các đội như Nottingham Forest và Everton vì vi phạm quy tắc PSR. Giải đấu hàng đầu nước Anh hiện đã xây dựng một quy định mới, được thiết kế để phù hợp với các quy tắc của liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA), trong đó sẽ đưa ra quy định về Tỷ lệ Chi phí Đội hình (SCR). Các quy tắc này sẽ giới hạn chi tiêu trên sân cỏ của các CLB Anh – bao gồm lương cầu thủ, chuyển nhượng và phí đại diện – ở mức tối đa 85% tổng doanh thu bóng đá của họ (hoặc 70% đối với các CLB tham gia các giải đấu của UEFA).

SCR bao gồm lương cho cầu thủ và HLV trưởng, phí môi giới và khấu hao phí chuyển nhượng. Các quy định mới khuyến khích tính bền vững tài chính, khi các CLB hoạt động trong phạm vi ngân sách và không chi tiêu tối đa 85% ngân sách cho phép trong hai mùa giải liên tiếp, và họ được phép chuyển tiếp tối đa 10% ngân sách chưa sử dụng sang năm tiếp theo.

Các CLB Premier League sẽ chứng kiến thay đổi lớn về luật công bằng tài chính mùa tới. ẢNH: ARSENAL FC

Tuy nhiên, nếu các CLB Premier League vượt quá ngưỡng tối đa 115% của SCR - quy định tập trung nghiêm ngặt vào chi phí đội hình - họ sẽ bị phạt tiền và bị trừ sáu điểm mà không thể thương lượng. SCR mang lại sự tự do tài chính cho các CLB ngoài sân cỏ, cho phép họ đầu tư nâng cấp sân vận động, học viện đào tạo trẻ và cơ sở hạ tầng mà không bị tính vào ngưỡng quy định.

Mặc dù SCR sẽ chính thức được áp dụng vào mùa giải tới, nhưng nó đã được giới thiệu không chính thức trong hai mùa giải gần đây. Giải Premier League làm như vậy để tạo thời gian cho các nhà quản lý tài chính thích nghi với các quy định mới, trong khi Quy tắc về Lợi nhuận và Bền vững (PSR) vẫn có hiệu lực về mặt pháp lý.

Vào đầu mùa giải 2026 - 2027, các CLB của Anh sẽ phải nộp báo cáo ước tính doanh thu bóng đá và chi phí đội hình dựa trên các mùa giải trước. Sau đó, Giải Ngoại hạng Anh sẽ tiến hành đợt kiểm tra tuân thủ SCR đầu tiên trong mùa giải vào ngày 1-3-2027.

Các số liệu được trình bày sẽ giúp thiết lập Ngưỡng Xanh (85% doanh thu) và Ngưỡng Đỏ (giới hạn chi tiêu tối đa lên đến 30% so với Ngưỡng Xanh) cho mỗi CLB. Ngoại hạng Anh sẽ có cuộc kiểm tra tình hình tài chính của các CLB vào cuối mùa giải, vào tháng 6 năm sau để xem các CLB có vi phạm không.

Nếu chi phí đội hình bằng hoặc thấp hơn Ngưỡng Xanh, CLB sẽ được coi là tuân thủ và không có hành động nào tiếp theo. Tuy nhiên, nếu chi phí đội hình vượt quá Ngưỡng Đỏ, CLB đó sẽ phải chịu hình phạt. Bên cạnh mong muốn tuân thủ các quy định tài chính của UEFA, việc Premier League giới thiệu hệ thống SCR được cho là nhằm mục đích mang lại thành công lớn hơn cho các CLB, đồng thời bảo vệ sự cân bằng cạnh tranh của giải đấu hàng đầu nước Anh.