Sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc của Carrick 30/05/2026 07:09

(PLO)- Michael Carrick vừa thốt ra năm từ nói lên rất nhiều điều sau khi ông được bổ nhiệm làm HLV chính thức của MU.

Phản ứng ngắn gọn của Michael Carrick khi được bổ nhiệm làm HLV trưởng chính thức của MU cho thấy ông không giống những người tiền nhiệm đã từng dẫn dắt và rời Old Trafford trong cay đắng. Chiến lược gia người Anh hoàn toàn không hề nao núng trước nhiệm vụ khổng lồ là vực dậy một CLB khổng lồ như MU.

Trên thực tế, phản ứng của Carrick khi được trao quyền tiếp tục dẫn dắt Manchester United mùa tới có thể sẽ trấn an rất nhiều người hâm mộ "quỷ đỏ". Và người hâm mộ đang rất mong muốn được chứng kiến ​​sự thành công của vị HLV người Anh đầu tiên được bổ nhiệm tại Old Trafford trong hơn một thập kỷ qua, sau hàng loạt thất bại trong thời gian đó.

Đó là một áp lực nặng nề đối với Carrick, người rất được người hâm mộ yêu mến tại MU trong suốt 12 năm thi đấu với tư cách cầu thủ. Nhưng HLV người Anh đã trả lời một cách bình tĩnh và tự tin khi được hỏi về cảm nhận của mình đối với công việc mới trong một cuộc phỏng vấn trên kênh YouTube chính thức của MU.

Phong thái điềm tĩnh của Carrick là rất đặc biệt. ẢNH: AFP

"Cảm giác thật tự nhiên", Michael Carrick, người đã cùng Wayne Rooney nâng cao chiếc cúp FA sau khi đánh bại Crystal Palace năm 2016, cho biết. Chỉ năm từ đó và thái độ điềm tĩnh khi nói ra chúng thôi cũng đủ để trấn an người hâm mộ sau khi nhiều người tiền nhiệm của ông đã gục ngã dưới áp lực.

Lời nói đó của Carrick được đưa ra một cách thích hợp trên cầu thang xoắn ốc đầy ắp cúp tại trung tâm huấn luyện Carrington của MU. Như thể chỉ riêng công việc này thôi đã là một lời nhắc nhở về áp lực đi kèm với việc quản lý một CLB có bề dày lịch sử như vậy, nhưng dường như điều đó không làm HLV người Anh nản lòng.

Trước khi dẫn dắt Manchester United, vai trò HLV trưởng duy nhất trước đó của Carrick là hai năm rưỡi dẫn dắt Middlesbrough. Middlesbrough có ba mùa giải liên tiếp nằm ở nửa trên bảng xếp hạng Championship dưới thời Carrick, nhưng chưa thể trở lại Premier League, dù có 1 lần giành vé dự vòng play-off thăng hạng.

Hãy so sánh điều đó với một huyền thoại của Manchester United như Sir Alex Ferguson, người đã có 12 năm làm HLV trưởng ở Scotland trước khi đến Old Trafford. Nhưng bất chấp sự thiếu kinh nghiệm trước khi dẫn dắt một trong những đội bóng lớn nhất làng thể thao, phong thái điềm tĩnh kinh điển của Carrick vẫn tỏa sáng.

Michael Carrick tiếp tục: "Nhìn từ bên ngoài thì có vẻ nó rất lớn, nhưng khi ở bên trong thì lại thấy (nhún vai)... Mặc dù nó khác, tòa nhà khác, một số người cũng khác, nhưng đó là điều mà bạn đã quen từ 20 năm trước kể từ khi tôi ký hợp đồng với Manchester United.

Thật ra thì đó là tất cả những gì tôi biết. Vai trò này lớn hơn những gì tôi từng đảm nhiệm trước đây, nhưng thành thật mà nói, nó giống như một bước tiến tự nhiên. Thật tuyệt khi được ở đây. Trách nhiệm lớn nhưng rất tốt. Tôi thực sự rất thích công việc này".

Carrick trả lời phỏng vấn Rooney bên những chiếc cúp tại trung tâm huấn luyện Carrington. ẢNH: YOUTUBE MANCHESTER UNITED

Carrick đã tạo nên sự thay đổi ngoạn mục tại MU, khi kết thúc mùa giải bằng chiến thắng 3-0 trước Brighton ngay trên sân khách, giữ vị trí thứ ba Premier League, đồng thời giành 1 suất dự Champions League mùa tới. MU thắng dễ Brighton, đội bóng mà trước đây luôn khiến họ gặp khó. MU thời Carrick còn thắng tất cả các đội thuộc nhóm Big Six Premier League.

Để làm nổi bật hơn nữa sự tiến bộ của MU, đội trưởng Bruno Fernandes đã phá kỷ lục kiến ​​tạo trong 1 mùa giải và được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải Ngoại hạng Anh. Chắc chắn những áp lực lớn hơn đang chờ đợi phía trước, nhưng sự hòa nhập tự nhiên của Carrick tại MU đã và đang tạo nên những điều kỳ diệu khi ông hướng đến việc khôi phục lại thời kỳ hoàng kim của "quỷ đỏ" thành Manchester.