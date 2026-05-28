FIFA bị điều tra khi “thổi” vé chung kết World Cup 2026 lên hơn 421 triệu đồng 28/05/2026 12:24

(PLO)- Việc đăng cai World Cup 2026 một lần nữa lại trở thành tâm điểm chú ý, không phải là cuộc cạnh tranh trên sân cỏ, mà là vụ bê bối bán vé khiến FIFA bị chính quyền Mỹ điều tra.

World Cup 2026 chưa khởi tranh nhưng FIFA đã vướng vào một cơn bão lớn liên quan đến vé xem trận đấu. Chính quyền hai bang New York và New Jersey của Mỹ đã mở cuộc điều tra nhắm vào cách FIFA tổ chức bán vé, đặc biệt với các trận diễn ra tại sân MetLife, nơi sẽ đăng cai trận chung kết ngày 19-7-2026.

Theo nội dung điều tra, Tổng chưởng lý New York Letitia James và Tổng chưởng lý New Jersey Jennifer Davenport yêu cầu FIFA cung cấp nhiều tài liệu liên quan đến cơ chế phân phối vé, giá vé và cách thông tin chỗ ngồi được công bố cho người hâm mộ. Vụ việc bắt nguồn từ hàng loạt phản ánh cho rằng giá vé tăng quá cao, trong khi mô tả về vị trí ghế không rõ ràng, khiến nhiều người cảm thấy bị thiệt.

World Cup 2026 là mùa Cúp thế giới lớn nhất lịch sử với 48 đội tuyển và 104 trận đấu tại Mỹ, Canada và Mexico. Sức hút khổng lồ của giải đấu khiến nhu cầu mua vé tăng mạnh, nhưng cách FIFA áp dụng định giá linh hoạt lại gây tranh cãi dữ dội. Đây được xem là lần đầu tiên cơ chế giá thay đổi theo nhu cầu thị trường được sử dụng ở một kỳ World Cup.

Giá vé xem World Cup bị cho là quá cao. Ảnh: EPA.

Từ tháng 10-2025 đến tháng 4-2026, giá vé của hơn 90 trận được cho là đã tăng, mức tăng trung bình khoảng 34% ở các hạng vé chính. Một số trường hợp khiến người hâm mộ choáng váng. Vé rẻ nhất trận Pháp gặp Senegal tại MetLife được nhắc đến ở mức 2.100 USD (tương đương 55,3 triệu VND). Trên thị trường bán lại chính thức của FIFA, vé trận chung kết thậm chí vượt 16.000 USD, tức khoảng 421 triệu VND.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trước đó từng bảo vệ chính sách giá vé, cho rằng mức giá phản ánh nhu cầu thực tế và phù hợp với thị trường giải trí tại Mỹ. Tuy nhiên, lập luận này không làm dịu làn sóng chỉ trích, nhất là khi bóng đá vốn được xem là ngày hội dành cho đông đảo người hâm mộ chứ không riêng nhóm khán giả có khả năng chi trả cao.

Vé xem World Cup vượt quá tầm chi trả của những người hâm mộ bình thường. Ảnh: EPA.

Ngoài chuyện giá vé, tranh cãi còn bùng lên quanh vị trí ghế ngồi. Một số người mua vé hạng cao cấp cho rằng họ lại được bố trí xa sân hơn mong đợi. Rắc rối trở nên nghiêm trọng sau khi FIFA giới thiệu thêm hạng “ghế phía trước” sau đợt bán vé đầu tiên, với các vị trí gần sân hơn và giá đắt hơn nhiều.

Tổng chưởng lý Jennifer Davenport cáo buộc FIFA tạo ra cảm giác khan hiếm giả tạo để đẩy giá lên. FIFA hiện chưa đưa ra phản hồi chính thức về cuộc điều tra, nhưng áp lực đang tăng nhanh trước ngày khai mạc World Cup 2026, dự kiến vào 11-6.