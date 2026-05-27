PSG khiến cả châu Âu kinh hồn trước đại chiến Arsenal 27/05/2026 12:30

(PLO)- Paris Saint-Germain (PSG) vừa đón tin cực vui trước trận chung kết Champions League gặp Arsenal khi Ousmane Dembele và Achraf Hakimi đều trở lại tập luyện bình thường.

Dembele và Hakimi là hai mắt xích quan trọng nhất trong đội hình PSG của HLV Luis Enrique trước trận chiến tại Budapest với nhà vô địch Anh Arsenal vào cuối tuần này.

Dembele trước đó khiến người hâm mộ PSG lo lắng sau chấn thương bắp chân gặp Paris FC ở Ligue 1 ngày 17-5. Trong khi đó, Hakimi cũng phải rời sân với vấn đề ở đùi trong trận bán kết nghẹt thở với Bayern Munich. Tuy nhiên, cả hai đều đã hồi phục đúng lúc, mở ra cơ hội rất lớn để PSG bảo vệ ngai vàng châu Âu.

Một năm trước, PSG từng hủy diệt Inter Milan 5-0 trong trận chung kết để lần đầu bước lên đỉnh Champions League bằng chiến thắng đậm nhất lịch sử chung kết Cúp C1. Giờ đây, đội bóng nước Pháp đang có nhiều cơ hội biến mình thành thế lực thực sự của bóng đá châu Âu nếu tiếp tục đánh bại Arsenal.

HLV Enrique có trong tay đội hình mạnh nhất chờ đại chiến Arsenal. Ảnh: EPA.

Đáng sợ nhất ở PSG hiện tại nằm ở cảm giác gần như không thể ngăn cản mà họ tạo ra suốt hơn một năm qua. Từ Manchester City của Pep Guardiola cho tới Bayern Munich, hàng loạt ông lớn đã cố tìm cách khóa chặt đội bóng của HLV Luis Enrique nhưng đều bất lực trước tốc độ, kỹ thuật và cường độ pressing nghẹt thở của đại diện nước Pháp.

Khvicha Kvaratskhelia thừa nhận PSG hiểu rõ áp lực của nhà đương kim vô địch, nhưng anh tin đội bóng này đủ sức đánh bại bất kỳ đối thủ nào nếu chơi đúng phong cách của mình. Ngôi sao người Georgia đang trải qua mùa Champions League bùng nổ với 7 bàn cùng 3 kiến tạo, trở thành nỗi ám ảnh với mọi hàng thủ.

Sự thay đổi của PSG thực sự bắt đầu từ khi Luis Enrique xuất hiện năm 2023. Đó cũng là thời điểm CLB quyết định chấm dứt kỷ nguyên “galacticos” từng tiêu tốn hàng tỷ euro nhưng liên tục thất bại ở Champions League. Messi và Neymar rời đi trước, Mbappe cũng nối gót sau đó. Thay vào đó là một tập thể trẻ trung, giàu năng lượng và giàu tính chiến đấu hơn rất nhiều.

Hakimi mang tin vui đến cho PSG. Ảnh: EPA.

Dembele chính là hình ảnh tiêu biểu cho cuộc lột xác ấy. Từ cầu thủ thường xuyên bị chỉ trích vì phung phí cơ hội, anh giờ trở thành cỗ máy săn bàn đáng sợ. Mùa trước, Dembele ghi tới 35 bàn và giành Quả bóng vàng. Mùa này, dù được xoay tua cẩn thận do vấn đề thể lực, anh vẫn ghi 19 bàn và có thêm 11 kiến tạo chỉ sau 24 trận đá chính.

Ở tuổi 29, Dembele lại nằm trong nhóm cầu thủ lớn tuổi nhất đội hình PSG. Điều đó cho thấy Luis Enrique đang sở hữu một tập thể cực kỳ trẻ trung và giàu sức sống. Chính nguồn năng lượng ấy giúp PSG duy trì thứ bóng đá tốc độ cao khiến phần lớn đối thủ sụp đổ.

Dembele và Khvicha Kvaratskhelia là nỗi kinh hoàng của mọi hàng thủ châu Âu. Ảnh: EPA.

Nếu đánh bại Arsenal, PSG sẽ tiến gần hơn tới vị thế của những triều đại vĩ đại nhất Champions League hiện đại. Trong hơn một thập kỷ được Qatar hậu thuẫn, đội bóng này từng nhiều lần trở thành trò cười vì chi tiêu khổng lồ nhưng thất bại liên tiếp ở châu Âu. Giờ đây, mọi thứ đã đổi khác hoàn toàn.

Luis Enrique cũng có nhiều cơ hội trở thành một trong số ít HLV trong lịch sử giành ba chức vô địch Cúp C1 châu Âu. Và với phong độ hiện tại, PSG rõ ràng không muốn dừng lại sau một chiếc cúp.