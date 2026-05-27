HLV mới của Man City ký hợp đồng 3 năm 27/05/2026 11:50

Man City đang nhanh chóng tìm người thay thế Pep Guardiola, với Enzo Maresca chuẩn bị lên đường thay thế HLV huyền thoại người Tây Ban Nha trước thềm kỳ chuyển nhượng mùa hè. Theo các nguồn tin, Enzo Maresca đã ký hợp đồng ba năm để tiếp quản vị trí HLV trưởng của đội chủ sân Etihad từ Pep Guardiola, tờ Mirror (Anh) chia sẻ.

Ban lãnh đạo Manchester City đã chờ đợi quyết định Pep Guardiola, người chỉ còn 12 tháng nữa là hết hạn hợp đồng, nhưng luôn có những đồn đoán rằng ông sẽ rời Etihad vào mùa hè này. Điều đó đã được Manchester City và chính Guardiola xác nhận vào tuần trước và họ đã nhanh chóng tìm kiếm người thay thế.

Trước đây, Maresca từng là trợ lý của Guardiola tại Man City trước khi rời đi để dẫn dắt Leicester City. Thành tích tại Leicester City đã giúp Maresca thăng tiến lên vị trí HLV trưởng của Chelsea, nơi chiến lược gia người Ý giành được chức vô địch Europa League và FIFA Club World Cup.

Maresca bị Chelsea sa thải hồi đầu năm nay, và HLV người Ý thừa nhận đã đàm phán với Man canh về việc thay thế Guardiola. Điều đó giờ đây sắp trở thành hiện thực khi Maresca ký hợp đồng dẫn dắt Man City trong thời gian tới. Guardiola tuyên bố sẽ gọi điện cho người kế nhiệm ông tại Etihad, kêu gọi HLV mới kiên định với ý tưởng của mình, đồng thời khẳng định CLB sẵn sàng bảo vệ HLV mới.

HLV Pep Guardiola nói: "Khi Man City cho tôi biết đó là ai, tất nhiên tôi sẽ gọi cho người đó. Tôi sẽ nói với người đó, "Hãy là chính mình và CLB sẽ ủng hộ bạn vô điều kiện". Đó là sự ủng hộ lớn nhất, hoặc là may mắn lớn nhất mà tất cả các HLV từng làm việc ở đây đều có được. Bạn sẽ được bảo vệ trong những lúc khó khăn hơn bất kỳ CLB nào khác. Hãy là chính mình, hãy tự do, hãy theo đuổi ý tưởng của mình. Hãy làm việc chăm chỉ và mọi thứ sẽ ổn thôi".

Maresca sẽ tham gia đầy đủ vào chiến lược chuyển nhượng của đội, khi Man City dự kiến ​​sẽ nhắm đến một số vị trí nhất định trong đội hình. Elliot Anderson được cho là mục tiêu chính khi nửa xanh thành Manchester nhằm tiếp tục tái thiết đội hình của mình.

Trong 18 tháng cuối cùng tại Manchester City, Pep Guardiola đã chiêu mộ một số cầu thủ được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong những năm tới. Marc Guehi và Antoine Semenyo được ký hợp đồng vào tháng Giêng, trong khi trước đó là những cái tên như Rayan Cherki và Abdukodir Khusanov.

Pep Guardiola rời Manchester City sau 10 năm huy hoàng, trong đó ông giành được 20 danh hiệu, bao gồm sáu chức vô địch Premier League và 1 Champions League, trongb đó có cú ăn ba lịch sử năm 2023. Mùa giải cuối cùng, Guardiola giành cú đúp cúp quốc nội nhưng chỉ về nhì ở giải Premier League.