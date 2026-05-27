MU kích hoạt bom tấn, Old Trafford thay máu dữ dội 27/05/2026 12:05

Sau khi khép lại Ngoại hạng Anh bằng chiến thắng trước Brighton & Hove Albion, MU gần như lập tức chuyển sự tập trung sang kế hoạch xây dựng đội hình cho mùa giải 2026-2027.

Trận thắng Brighton không còn mang nhiều ý nghĩa về mặt thứ hạng, bởi Man United đã chắc suất dự Champions League mùa tới. Tuy nhiên, kết quả này vẫn tạo ra cú hích tinh thần quan trọng trước khi đội bóng bước vào giai đoạn cải tổ nhân sự. Ban lãnh đạo MU muốn bổ sung ít nhất hai tiền vệ trung tâm, nhất là trong bối cảnh tương lai của Casemiro không còn chắc chắn.

Cái tên đầu tiên lọt vào tầm ngắm là Ederson của Atalanta. Tiền vệ 26 tuổi từ lâu đã được MU theo dõi sát sao và hiện thương vụ này đang có dấu hiệu tiến triển mạnh. Theo nhiều nguồn tin, Quỷ đỏ đã đạt thỏa thuận miệng với cầu thủ người Brazil về bản hợp đồng có thời hạn 5 năm. Bản thân Ederson cũng được cho là hứng thú với viễn cảnh chuyển đến Old Trafford.

Vấn đề còn lại nằm ở cuộc đàm phán giữa hai CLB. Atalanta muốn thu về khoảng 43 triệu bảng. Nếu các bên sớm tìm được tiếng nói chung, MU có thể hoàn tất thương vụ này trong vài ngày tới.

Một mục tiêu đáng chú ý khác là Sandro Tonali của Newcastle United. So với Ederson, thương vụ này phức tạp hơn nhiều. Dù truyền thông Ý cho rằng thỏa thuận đang tiến gần đến giai đoạn cuối, mức phí mà Newcastle yêu cầu vẫn chưa được tiết lộ. MU từng quan tâm Tonali từ tháng 1 và tiếp tục xem anh là phương án chất lượng để nâng cấp tuyến giữa.

Dù vậy, khả năng Newcastle nhả người vẫn là dấu hỏi lớn. Tonali hiện giữ vai trò quan trọng trong đội hình của Chích chòe, nên việc để anh ra đi trước mùa giải mới chắc chắn không phải quyết định dễ dàng.

Ở chiều ngược lại, Marcus Rashford có thể là cái tên rời Old Trafford. Tiền đạo người Anh đứng trước khả năng gia nhập Barcelona theo dạng mua đứt sau một mùa giải khoác áo đội bóng xứ Catalan theo hợp đồng cho mượn. Barca có điều khoản mua Rashford với giá khoảng 26 triệu bảng, nhưng họ cho rằng con số này vẫn quá cao.

Vì vậy, thương vụ chỉ có thể tiến triển nếu Man United chấp nhận giảm giá. Trong bối cảnh MU cần ngân sách để tái thiết đội hình, tương lai Rashford có thể sớm được định đoạt.