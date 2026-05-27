Pep Guardiola rời Man City kéo theo cuộc tháo chạy chấn động Etihad 27/05/2026 12:48

(PLO)- Manchester City đang bước vào giai đoạn biến động lớn nhất trong nhiều năm qua sau quyết định chia tay của HLV Pep Guardiola.

Sự ra đi của chiến lược gia người Tây Ban Nha Pep Guardiola đã mở đầu cho một cuộc thay máu quy mô lớn tại sân Etihad, khi hàng loạt nhân sự chủ chốt trong ban huấn luyện cũng lần lượt nói lời tạm biệt.

Chỉ ít ngày sau khi Guardiola xác nhận sẽ khép lại hành trình kéo dài một thập kỷ cùng Man City, đội bóng thành Manchester tiếp tục công bố thêm năm thành viên thuộc bộ phận kỹ thuật và huấn luyện sẽ rời CLB vào mùa hè này. Đây được xem là dấu chấm hết cho một kỷ nguyên huy hoàng bậc nhất lịch sử đội bóng.

Trong 10 năm cầm quân, Pep Guardiola đã biến Man City thành thế lực thống trị bóng đá Anh với 20 danh hiệu lớn nhỏ, trong đó có sáu chức vô địch Premier League. Dù trận đấu cuối cùng của ông khép lại bằng thất bại 1-2 trước Aston Villa, điều đó không làm lu mờ di sản đồ sộ mà ông để lại tại Etihad.

Dàn trợ lý giàu chuyên môn của GUardiola đều chia tay Man City. Ảnh: EPA.

Bên cạnh Guardiola, đội trưởng Bernardo Silva cùng trung vệ kỳ cựu John Stones cũng xác nhận rời đi sau khi hợp đồng hết hạn vào cuối tháng 6. Việc ba biểu tượng cùng chia tay trong một mùa hè khiến người hâm mộ Man City không khỏi hụt hẫng.

Trong thông báo chính thức, Man City xác nhận Pep Lijnders, Kolo Toure, Lorenzo Buenaventura, Manel Estiarte và Xabi Mancisidor đều sẽ rời CLB. Họ đều là những cộng sự có vai trò quan trọng trong hệ thống vận hành của Guardiola nhiều năm qua.

Pep Lijnders mới chỉ gia nhập Man City mùa trước sau quãng thời gian dài làm trợ lý thân cận của Jurgen Klopp tại Liverpool. Dù chỉ làm việc một mùa giải, ông vẫn góp công giúp Man City giành FA Cup, League Cup và về nhì tại Premier League.

Pep Lijnders luôn đứng sau thành công của đàn anh người Tây Ban Nha. Ảnh: EPA.

Kolo Toure cũng rời đội sau một năm làm việc với đội một. Cựu trung vệ từng là thành viên của đội hình vô địch Premier League trước đó đã có thời gian dẫn dắt đội U-18 Man City.

Trong khi đó, Buenaventura và Estiarte là những cánh tay phải trung thành của Pep Guardiola từ thời Barcelona, sau đó theo ông tới Bayern Munich rồi Man City. Sự chia tay của họ gần như khép lại hoàn toàn ê-kíp từng tạo nên triều đại Guardiola suốt hơn một thập kỷ. 13 năm gắn bó với Etihad, HLV thủ môn Xabi Mancisidor cũng chính thức nói lời chia tay. Ông là một trong những thành viên kỳ cựu nhất còn sót lại từ thời Manuel Pellegrini.

Giữa lúc làn sóng rời đi diễn ra dữ dội, Man City đã chọn Enzo Maresca làm người kế nhiệm Pep Guardiola bằng bản hợp đồng ba năm. Tuy nhiên, đội bóng vẫn chưa công bố chính thức tân HLV trưởng cho kỷ nguyên mới tại Etihad.