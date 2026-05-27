Làm HLV tuyển Mỹ dễ... ẹc 27/05/2026 11:24

(PLO)-HLV tuyển Mỹ có bị áp lực không khi đá giao hữu toàn thua cũng... không hề hấn gì?

Gần nhất, tuyển Mỹ đá giao hữu 3 trận toàn thua, trong đó thua 2-5 trước Bỉ và 0-2 trước Bồ Đào Nha, nhưng chiến lược gia người Argentina của tuyển Mỹ Mauricio Pochettino vẫn bình chân như vại.

Cách đây 1 tháng, cựu HLV Tottenham và PSG Mauricio Pochettino đã vui vẻ nói: “Toàn đội Mỹ đừng áp lực gì cả, lối chơi tuyển Mỹ phải giàu cảm hứng. Một khi có cảm hứng và không áp lực thì mọi chuyện sẽ ổn và đội tuyển Mỹ sẽ thăng hoa. Đừng tạo áp lực cho mình và cho đội, bóng đá là thú vui”.

"Át chủ bài" Christian Polisic của HLV Pochettino, đội trưởng đội tuyển Mỹ. Ảnh:A.T

Có lẽ khi đến dẫn dắt tuyển Mỹ, HLV Pochettino cũng đã nghiên cứu kỹ lịch sử của đội tuyển Mỹ. Vì thế, tuyển Mỹ đá cho vui, không đặt áp lực là sẽ thăng hoa, có thành tích hay không, không phải vấn đề”.

Tuy nhiên với đội tuyển Mỹ (nam), áp lực không hẳn từ dư luận, người hâm mộ Mỹ, hay lãnh đạo LĐBĐ Mỹ mà chính là từ đồng nghiệp nữ Mỹ. Tuyển nữ Mỹ mạnh nhất thế giới mang tiền về cho bóng đá Mỹ rất nhiều qua tài trợ cho LĐBĐ Mỹ, quảng cáo. Đội tuyển nam Mỹ thì thành tích không có, mỗi khi đi thi đấu thì có chuyên cơ, tiền thưởng khủng. Họ nhiều lần bị các đồng nghiệp nữ nặng lời và kiện về luật công bằng thu nhập theo luật pháp Mỹ. Trong đó HLV Jurgen Klinsmann cũng bị những huyền thoại Rapinoe, Carli Lloyd nặng lời.

Lần này, tuyển Mỹ với tư cách đồng chủ nhà World Cup 2026, nhưng HLV Mauricio Pochettino vẫn bình chân như...vại khi tuyển Mỹ đá giao hữu rất kém thuyết phục, nhưng cũng chẳng sao cả.

Mới đây thôi đồng nghiệp Herve Renard có công đưa Saudi Arabia đến World Cup 2026 khi tiếp quản từ Mancini tuột dốc. Tuy nhiên, Saudi Arabia đá hai trận giao hữu toàn thua là ông mất ghế trước thềm World Cup ngay.

Tuyển Mỹ còn 2 trận giao hữu gặp Senegal ngày 31-5 và Đức ngày 6-6 lần lượt tại Charlotte và Chicago, Mỹ.

+ Danh sách 26 cầu thủ Mỹ dự World Cup mà HLV Pochettino vừa công bố:

+Thủ môn: Chris Brady, Matt Freese, Matt Turner

+ Hậu vệ: Max Arfsten, Sergiño Dest, Alex Freeman, Mark McKenzie, Tim Ream, Chris Richards, Antonee Robinson, Miles Robinson, Joe Scally, Auston Trusty

+ Tiền vệ: Tyler Adams, Sebastian Berhalter, Weston McKennie, Cristian Roldan Brenden Aaronson, Christian Pulisic, Gio Reyna, Malik Tillman, Tim Weah, Alejandro Zendejas

+ Tiền đạo: Folarin Balogun, Ricardo Pepi, Hajji Wright.