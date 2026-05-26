Lý do HLV Park Hang-seo không làm V-League mà sang Thái 26/05/2026 11:53

(PLO)- Sau thời gian dài vắng bóng trên băng ghế huấn luyện, ông Park Hang-seo bất ngờ trở lại với một thử thách hoàn toàn mới tại bóng đá Thái Lan cho một đội bóng hạng 2.

Theo truyền thông Thái Lan, chiến lược gia người Hàn Quốc Park Hang-seo đã đạt thỏa thuận dẫn dắt Kanchanaburi FC, đội bóng đang thi đấu ở giải hạng 2 Thái Lan, với bản hợp đồng có thời hạn hai năm.

Ngay khi nhận lời, ông Park đặt mục tiêu rất rõ ràng là giúp Kanchanaburi FC giành quyền thăng hạng lên Thai League 1. Đây được xem là nhiệm vụ không dễ dàng, bởi đội bóng này chưa phải cái tên giàu truyền thống hay sở hữu tiềm lực vượt trội so với các đối thủ cùng giải.

HLV Park Hang-seo thừa nhận ông từng nhận được nhiều lời mời, trong đó gồm có các đề nghị từ Việt Nam, với môi trường V-League cạnh tranh khốc liệt hơn. Dù vậy, nhà cầm quân sinh năm 1957 quyết định chọn Thái Lan vì muốn thử sức ở một môi trường mới, nơi ông chưa từng trực tiếp làm việc trên cương vị HLV trưởng.

Ông thầy người Hàn Quốc có giá ở Thái Lan, sau những thành công lớn tại Việt Nam. Ảnh: CNE.

Theo ông Park, tầm nhìn dài hạn cùng sự nghiêm túc của Kanchanaburi FC là lý do quan trọng khiến ông quyết định tái xuất. Ông cho rằng đội bóng Thái Lan thể hiện được khát vọng phát triển rõ ràng, điều này tạo cho ông động lực để nhận lời bước vào thử thách mới.

Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu, ông Park có thể chưa trực tiếp toàn tâm toàn ý điều hành đội bóng. Theo một số nguồn tin, ông hiện còn liên quan đến nhiệm vụ cùng đội tuyển Hàn Quốc tại vòng chung kết World Cup 2026 ở Mexico. Vì vậy, trợ lý Lee Jung-soo sẽ hỗ trợ công việc tại Kanchanaburi FC trong thời gian ông Park vắng mặt.

Ông Park vẫn là cái tên "hot" ở làng bóng Đông Nam Á. Ảnh: CCT.

Thông tin HLV Park Hang-seo trở lại khiến bóng đá Đông Nam Á xôn xao. Kể từ khi chia tay đội tuyển Việt Nam, ông chưa nhận lời dẫn dắt bất kỳ CLB hay đội tuyển quốc gia nào. Dù vậy, ông vẫn duy trì hoạt động trong bóng đá thông qua vai trò cố vấn cấp cao cho CLB Bắc Ninh và điều hành học viện bóng đá mang tên mình.

Sự xuất hiện của ông Park tại Thái Lan hứa hẹn tạo nên sức hút lớn cho giải hạng 2 nước này. Với kinh nghiệm từng giúp bóng đá Việt Nam gặt hái nhiều thành công, ông được kỳ vọng sẽ tạo ra cú hích mạnh mẽ cho Kanchanaburi FC trong cuộc đua thăng hạng.