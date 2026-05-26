HLV De La Fuente nói gì khi làm “chuyện lạ” ở tuyển Tây Ban Nha sau 76 năm? 26/05/2026 11:45

(PLO)-Tuyển Tây Ban Nha cụ thể là HLV De La Fuente làm chuyện động trời sau 76 năm, không gọi bất kỳ cầu thủ nào từ Real Madrid dự World Cup.

HLV Luis De La Fuente của tuyển Tây Ban Nha chốt danh sách 26 cầu thủ đến Bắc Mỹ dự World Cup 2026 mà không có một cầu thủ nào của Real Madrid.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1950, tức cách đây 76 năm, tuyển Tây Ban Nha tập trung đá giải lớn mà hoàn toàn vắng cầu thủ đến từ CLB vĩ đại nhất hành tinh với 15 lần lên ngôi Champions League.

Lamine Yamal có "chút" chấn thương được HLV De La Fuente khuyên nên tích cực chữa trị. Ảnh: GLP

Khi báo chí hỏi chuyện lạ đời mà HLV De La Fuente lần đầu làm sau 76 năm là không gọi một cầu thủ nào của CLB đầy quyền uy Real Madrid, thuyền trưởng Tây Ban Nha nói: “Tôi là HLV trưởng, khi tôi gọi cầu thủ tôi không quan tâm họ đến từ CLB nào, đơn giản họ là tuyển thủ quốc gia. Tôi không có định kiến tốt hay xấu với bất kỳ CLB nào, tôi là fan của tất cả các CLB. Tôi chỉ có một tiêu chuẩn là tất cả những cầu thủ tôi gọi vào đội tuyển đều phải tự hào cao nhất khi khoác trên mình chiếc áo đội tuyển quốc gia. Tự hào dẫn đến nguồn cảm hứng cao độ và đó là động cơ cao nhất để chinh phục đỉnh cao nhất”.

Tuyển Tây Ban Nha lần đến World Cup 2026 này có 8 cầu thủ đến từ Barcelona gồm Pedri, Yamal, Joan Garcia, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Dani Olmo, Ferran Torres và Gavi. Có 7 cầu thủ đang chơi trong màu áo các CLB Anh được gọi vào danh sách 26 cầu thủ.

Hai cầu thủ của Real Madrid cuối cùng bị loại khỏi danh sách là hai hậu vệ Dean Huijsen và Dani Carvajal.

+ Danh sách tuyển Tây Ban Nha đá World Cup 2026:

Thủ môn: Unai Simon (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Joan Garcia (Barcelona)

Hậu vệ: Pedro Porro (Tottenham Hotspur), Marcos Llorente (Atletico Madrid), Pau Cubarsi (Barcelona), Marc Pubill (Atletico Madrid), Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), Eric Garcia (Barcelona), Alex Grimaldo (Bayer Leverkusen), ‌Marc Cucurella (Chelsea)

Tiền vệ: Rodri (Manchester City), Martin Zubimendi (Arsenal), Gavi (Barcelona), Pedri (Barcelona), Fabian Ruiz (Paris St Germain), Mikel Merino (Arsenal), Alex Baena (Atletico Madrid)

Tiền đạo: Dani Olmo (Barcelona), Lamine Yamal (Barcelona), Ferran Torres (Barcelona), Yeremy Pino (Crystal Palace), Nico Williams (Athletic Bilbao), Victor Munoz (Osasuna), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Borja Iglesias (Celta).