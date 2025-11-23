Ly kỳ chiến dịch ngăn cản Messi gia nhập đội tuyển Tây Ban Nha 23/11/2025 14:00

(PLO)- Vào đầu những năm 2000, khi Lionel Messi còn là một thiếu niên đang trưởng thành tại lò đào tạo La Masia, bóng đá Argentina đã trải qua một trong những khoảnh khắc có thể thay đổi số phận của họ mãi mãi.

Thời điểm ấy, nỗi lo lớn nhất không phải là tài năng trẻ Lionel Messi có phát triển đúng hướng hay không, mà chính là nguy cơ anh sẽ khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha tại giải vô địch U-20 thế giới. Theo quy định của FIFA, chỉ cần Messi thi đấu cho đội trẻ Tây Ban Nha ở một giải chính thức, Argentina sẽ mất quyền triệu tập anh vĩnh viễn.

Jose Pekerman, khi đó là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất trong hệ thống bóng đá trẻ Argentina và sau này trở thành HLV trưởng đội tuyển quốc gia, đã nhớ lại khoảnh khắc mang tính bước ngoặt này. Trong lời kể của mình, ông một lần nữa cho thấy ông đã góp phần định hình sự nghiệp của Messi như thế nào, đồng thời ngăn chặn một kịch bản mà cả nền bóng đá Argentina chắc chắn không muốn đối mặt.

Năm 2004, Pekerman đang thực hiện chuyến đi khảo sát và mở rộng kiến thức huấn luyện tại châu Âu. Trong một lần ghé thăm sân tập của đội tuyển Tây Ban Nha, ông tình cờ nghe các trợ lý của họ bàn luận đầy hào hứng về một cầu thủ trẻ 17 tuổi mà họ đang để mắt. Sự tò mò thúc đẩy ông tìm hiểu và tên của cầu thủ đó khiến ông giật mình: Lionel Messi, cậu bé rời Rosario để sang Barcelona sinh sống từ năm 13 tuổi và đã là một phần quan trọng của hệ thống đào tạo trẻ La Masia.

HLV Pekerman đã kịp thời giữ Messi lại cho đội tuyển Argentina khi anh còn học ở La Masia. Ảnh: EPA.

Chỉ một cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy đã khiến Pekerman lập tức nhận ra mức độ nguy hiểm của vấn đề. Messi đang trong tầm ngắm của Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha, và mọi thủ tục để đưa anh vào đội U-20 của họ gần như đã hoàn tất. Nếu để Messi ra sân trong màu áo Tây Ban Nha ở World Cup U-20, làng bóng Argentina sẽ không còn cơ hội gọi anh lên đội tuyển quốc gia nữa. Đó chính là lúc Pekerman hiểu rằng ông phải hành động ngay lập tức, trước khi quá muộn.

Không chần chừ, Pekerman trở về Buenos Aires và liên hệ ngay với Hugo Tocalli, người đang chuẩn bị danh sách cầu thủ cho giải U-20 Nam Mỹ. Tocalli tỏ ra vô cùng bất ngờ khi Pekerman đề nghị bổ sung thêm một cầu thủ vào đội hình vốn đã được hoàn thiện. Ông chỉ biết hỏi lại rằng tại sao lúc này lại cần thêm một cái tên nữa.

Pekerman giải thích rằng mục đích chính không phải để Messi thi đấu xuyên suốt giải, mà chỉ cần anh xuất hiện trong một trận giao hữu và ký tên vào danh sách gửi lên FIFA. Điều đó sẽ là dấu ấn chính thức để khẳng định Messi thuộc về đội tuyển Argentina. Một khi hồ sơ đã nộp, Tây Ban Nha sẽ không thể can thiệp thêm nữa.

M10 đã góp công lớn cho những thành tựu của bóng đá Argentina. Ảnh: EPA.

Pekerman kể rằng ông nắm chắc sự khẩn cấp vì ông đã nhìn thấy ở Messi những dấu hiệu của một tài năng không thể bỏ lỡ. Ông tin Messi chính là tương lai của bóng đá Argentina, một viên ngọc mà quốc gia ông không được phép để rơi vào tay người khác. Ông hoàn toàn tin vào đánh giá của mình: Messi rồi sẽ trở thành trụ cột của Albiceleste và là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất mà đất nước này từng sản sinh.

Messi không cần phải góp mặt trong giải vô địch U-20 Nam Mỹ. Chỉ cần một trận đấu giao hữu cũng đủ để hợp thức hóa việc anh đại diện cho Argentina. Ngay cả khi chỉ chơi đúng một phút, điều đó cũng đã đủ để chặn đứng tham vọng từ phía Tây Ban Nha.

Việc cần làm tiếp theo là sắp xếp một trận đấu chính thức trong thời gian sớm nhất. Pekerman liên hệ với Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Argentina khi đó là Julio Grondona và yêu cầu ông nhanh chóng tổ chức một trận giao hữu tại Buenos Aires. Thậm chí, Pekerman còn đề xuất chọn sân của Argentinos Juniors, nơi Diego Maradona bắt đầu hành trình vĩ đại của mình, như một biểu tượng để đánh dấu sự xuất hiện đầu tiên của M10 trong màu áo Albiceleste.

Những ngày đầu của ngôi sao Argentina trong màu áo tuyển. Ảnh: EPA.

Không lâu sau, trận giao hữu giữa U-20 Argentina và U-20 Paraguay được tổ chức. Đó là một buổi tối rực rỡ, khi Argentina thắng tới 8-0. Messi vào sân trong hiệp hai, thay cho Ezequiel Lavezzi. Trong lần ra mắt ngắn ngủi ấy, anh lập tức tạo dấu ấn khi ghi bàn thứ bảy và đóng góp một pha kiến tạo. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, định mệnh đã được ấn định: Messi chính thức trở thành cầu thủ thuộc quyền quản lý của Argentina, và mọi hy vọng của Tây Ban Nha đều tan biến.

Khoảnh khắc ấy, nhìn từ thời điểm hiện tại, mang một ý nghĩa lịch sử đặc biệt. Messi sau này trở thành biểu tượng lớn nhất trong bóng đá Argentina, khoác áo đội tuyển gần 200 trận, ghi hơn 100 bàn thắng và đưa đất nước của anh đến chức vô địch World Cup 2022, danh hiệu mà người Argentina đã mong chờ suốt 36 năm.

Trong một cuộc phỏng vấn, Messi từng chia sẻ rằng việc khoác áo Tây Ban Nha chưa bao giờ là lựa chọn trong tâm trí anh, dù đôi khi bạn bè từng trêu đùa rằng nếu anh chọn La Roja, có thể anh đã giành được nhiều danh hiệu lớn từ rất sớm. Nhưng Messi khẳng định vô địch cùng quốc gia quê hương luôn là điều thiêng liêng nhất với anh.

Đội trưởng mẫu mực của vũ điệu Tango. Ảnh: EPA.

Vicente del Bosque, cựu HLV đội tuyển Tây Ban Nha, cũng từng tiết lộ rằng Messi hoàn toàn có quyền lựa chọn, và Tây Ban Nha từng cố gắng thuyết phục anh. Tuy nhiên, Messi luôn hướng trái tim về Argentina, và điều đó khiến Del Bosque tôn trọng. Ông thậm chí thừa nhận rằng nếu Messi khoác áo Tây Ban Nha, anh sẽ là sự bổ sung vô giá cho đội hình đã rất mạnh của họ, và ông ước mình có cơ hội được dẫn dắt anh.

Nhìn lại câu chuyện ấy, có thể thấy cú điện thoại và quyết định tức thời của Pekerman năm 2004 đã thay đổi hoàn toàn dòng lịch sử bóng đá. Nếu không có hành động đó, thế giới có lẽ đã biết đến một Messi trong màu áo đỏ chứ không phải xanh trắng. Và Argentina có lẽ đã mất đi người hùng vĩ đại nhất của thế hệ hiện đại.