Sir Alex Ferguson dành cho McTominay vinh dự to lớn 23/11/2025 06:39

Scott McTominay đã có một năm đáng nhớ sau khi giành chức vô địch Serie A cùng Napoli và ghi bàn thắng đưa Scotland đến World Cup 2026. Cựu ngôi sao Manchester United, Scott McTominay, từng khiêm tốn bày tỏ lòng biết ơn khi được HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson ca ngợi, gọi đó là một "vinh dự to lớn".

Tiền vệ 28 tuổi của Napoli Scott McTominay, người ghi bàn mở tỷ số ngoạn mục trong chiến thắng 4-2 của Scotland trước Đan Mạch, đã góp công lớn đưa Scotland đến với World Cup 2026 lần đầu tiên kể từ năm 1998. Cú móc bóng ngoạn mục của McTominay là điểm nhấn cho một năm thi đấu xuất sắc của anh. Sau khi rời MU vào năm 2024, McTominay đã giành chức vô địch Serie A và thậm chí còn được đề cử Quả bóng Vàng.

Sir Alex Ferguson đánh giá rất cao McTominay. ẢNH: REACH PLC

Mặc dù bị coi là người thừa tại Manchester United, màn trình diễn xuất sắc của cầu thủ người Scotland này tại Napoli có thể khiến Quỷ đỏ phải hối hận vì quyết định để anh rời Old Trafford. McTominay, người gia nhập Manchester United khi mới năm tuổi, được Sir Alex đánh giá rất cao. Fergie dự đoán rằng cầu thủ trẻ người Scotland này sẽ đạt được những thành tựu to lớn tại Old Trafford.

"Scott McTominay hiện đang nổi lên như một trong những cầu thủ chủ chốt của Man United", HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson chia sẻ với Liên đoàn bóng đá Scotland năm 2021, "Khi bạn xem Man United chọn đội hình cho một trận đấu lớn, tên của McTominay luôn có trong đó. Cậu ấy là một người tốt, một cầu thủ tuyệt vời. Tôi biết đôi chút về McTominay và tôi nghĩ đó chính là lý lịch của cậu ấy".

Sir Alex Ferguson nói thêm: "McTominay có cùng phong cách với Darren Fletcher - cao, gầy, cướp bóng tốt và có tốc độ tốt khi tấn công, thái độ thi đấu tuyệt vời. McTominay có tất cả những thái độ mà Darren Fletcher có. Ngay cả khi nhìn lại thời gian tôi làm việc với Darren Fletcher, tôi cũng hiếm khi để cậu ấy vắng mặt trong những trận đấu lớn. McTominay đang tiếp tục thực hiện những nguyên tắc mà Fletcher đã theo đuổi trong một thời gian dài tại Manchester United".

McTominay ghi bàn thắng tuyệt đẹp cho tuyển Scotland trong trận đấu với Đan Mạch. ẢNH: AMA

Nhận được lời khen ngợi nồng nhiệt từ người đồng hương Scotland, McTominay đã đáp lại: "Bố tôi đã nói với tôi, rõ ràng là một vinh dự lớn lao khi được một người như Sir Alex Ferguson nhắc đến, chưa kể đến những điều tốt đẹp mà ông ấy nói về chúng tôi và Scotland. Đối với tôi, đó là cơ hội để tiếp tục tiến lên và không ngừng tiến về phía trước, hy vọng khiến mọi người tự hào về tôi".

Sau khi Fergie phải nhập viện vào tháng 11 năm 2018 vì bệnh, McTominay cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình đối với cựu HLV huyền thoại của MU. Sau chiến thắng của Scotland trước Israel để giành được suất tham dự Euro 2020, McTominay nói: "Đó là một trong những chiến thắng quan trọng nhất của Scotland và chiến thắng này được dành tặng cho Sir Alex. Bất cứ khi nào tôi thấy ông ấy ở các trận đấu của Manchester United, tôi đều nói chuyện với ông ấy. Ông ấy luôn sẵn sàng trò chuyện với tôi".

McTominay rời MU vào tháng 8 năm 2024 với giá 25,7 triệu bảng Anh để gia nhập Napoli. HLV trưởng của MU lúc bấy giờ, Erik ten Hag, cho biết ông muốn giữ tiền vệ người Scotland này ở lại Old Trafford nhưng bất lực vì vấn đề tài chính của CLB.

"Có chút bối rối", Erik Ten Hag thừa nhận khi được hỏi về sự ra đi của McTominay, "Tôi rất mừng cho cậu ấy, nhưng cũng bối rối vì tôi không muốn mất cậu ấy. Cậu ấy là Manchester United trong mọi khía cạnh. Cậu ấy rất quan trọng với Manchester United".