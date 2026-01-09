Hé lộ mức lương và tiền thưởng khổng lồ của Solskjaer tại MU 09/01/2026 12:44

(PLO)- Những yêu cầu về lương của Solskjaer tại MU được hé lộ khi "quỷ đỏ" đề nghị một khoản tiền thưởng khổng lồ cho chiến lược gia người Na Uy.

Ole Gunnar Solskjaer có thể kiếm được một khoản tiền kha khá từ việc dẫn dắt MU, cựu cầu thủ người Na Uy này thậm chí có cơ hội nhận được khoản tiền thưởng trị giá hàng triệu bảng Anh nếu nhận lời làm việc này. Tờ Mirror (Anh) đã hé lộ mức lương và tiền thưởng của Solskjaer tại MU.

Theo đó, Ole Gunnar Solskjaer có thể kiếm được khoảng 1 triệu bảng Anh với tư cách HLV tạm quyền của Manchester United trong bối cảnh các cuộc đàm phán về việc ông trở lại Old Trafford đang diễn ra. Chiến lược gia người Na Uy, người bị "quỷ đỏ" sa thải vào năm 2021, được cho là sẽ trở lại dẫn dắt đội bóng đến cuối mùa giải.

Solskjaer đã có gần ba năm dẫn dắt MU trước khi bị sa thải. Nhưng sau khi Ruben Amorim bị sa thải vào sáng thứ Hai, ban lãnh đạo "quỷ đỏ" hiện đang tìm kiếm người kế nhiệm để dẫn dắt đội bóng đến hết mùa giải này, trước khi công bố HLV chính thức.

Ngoài ra, Michael Carrick là ứng cử viên khác có thể tạm quyền dẫn dắt MU. Khả năng họ làm việc cùng nhau là hoàn toàn có thể xảy ra và tờ báo Na Uy Nettavisen cho rằng Solskjaer sẽ được trả từ 50.000 đến 60.000 bảng Anh mỗi tuần nếu được giao nhiệm vụ này.

Solskjaer rất háo hức được trở lại dẫn dắt MU. Ảnh: Press Association

Nếu Solskjaer làm việc đến cuối tháng 5, ông sẽ kiếm được một khoản tiền lên đến hàng triệu bảng Anh, cùng với một khoản tiền thưởng hấp dẫn. Manchester United hiện đang kém top 4 Premier League hai điểm và Solskjaer có thể nhận được khoản thưởng từ 3 đến 4 triệu bảng Anh nếu giúp "quỷ đỏ" giành được một suất tham dự Champions League mùa tới.

Mùa giải trước, Quỷ đỏ đã bỏ lỡ cơ hội khi HLV Amorim dẫn dắt đội bóng đến vị trí tệ nhất trong lịch sử Premier League, kết thúc ở vị trí thứ 15. Mùa giải này có nhiều biến động nhưng, dù HLV người Bồ Đào Nha bị sa thải, ông vẫn đưa đội bóng đến rất gần với suất tham dự cúp châu Âu.

Trong hai mùa giải trọn vẹn dẫn dắt MU, Solskjaer đã giúp đội đạt được vị trí trong top 4. Solskjaer đưa MU lên vị trí thứ ba Premier League năm 2020 và sau đó còn tiến xa hơn vào năm tiếp theo. Solskjaer vẫn là một trong hai người duy nhất giành được vị trí á quân Premier League kể từ thời Sir Alex Ferguson, người còn lại là Jose Mourinho .

Kể từ khi rời Manchester, HLV người Na Uy đã thừa nhận ông sẽ không bỏ lỡ cơ hội trở lại nếu có dịp. Giờ đây, khi Manchester United đang tìm kiếm một người tạm thời cho đến khi tìm được HLV chính thức vào mùa hè, Solskjaer có thể sẽ có cơ hội trở lại mái nhà cũ của mình.

Gary Neville, người từng thi đấu cùng Solskjaer nhiều năm tại Old Trafford, đã bày tỏ sự lo ngại về hướng đi của Manchester United. Neville nói: "Bạn gần như trải qua những chu kỳ, và Manchester United đã làm điều này trong 12 năm nay.

Họ đưa Ryan Giggs lên nắm quyền 10 năm trước, sau đó Ole Gunnar Solskjaer tiếp quản và rồi bạn lại quay về với những người cũ. Sau đó bạn lại tìm người mới, rồi lại tìm người khác nữa, nó gần giống như một vòng tuần hoàn và một bộ phim mà tất cả chúng ta đều đã xem trước đây, giống như bộ phim Ngày Chuột Chũi vậy".

Về 3 ứng viên dẫn dắt MU tạm quyền gồm Solskjaer, Carrick và Nistelrooy, Gary Neville nói thêm: "Họ yêu và hiểu CLB. Nhưng họ vẫn sẽ phải chịu rất nhiều áp lực trong bốn hoặc năm tháng tới nếu kết quả không như ý muốn. Vì vậy, họ phải sẵn sàng cho điều đó. Bất kể ai được chọn, trong số ba người được nhắc đến, tôi chúc họ mọi điều tốt đẹp nhất vì đó là một vai trò khó khăn".