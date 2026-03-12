Sốc: Người hâm mộ bóng đá Malaysia muốn thấy kẻ chủ mưu 7 cầu thủ nhập tịch 'lậu' 12/03/2026 12:46

(PLO)- Bóng đá Malaysia đang trải qua một cơn địa chấn lớn sau khi Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) bác đơn kháng cáo liên quan đến vụ bê bối giấy tờ của bảy cầu thủ có nguồn gốc Malaysia khiến người hâm mộ phẫn nộ.

Phán quyết của CAS khiến làn sóng phẫn nộ bùng nổ trong cộng đồng người hâm mộ bóng đá Malaysia, khi nhiều người yêu cầu phải tìm ra người chịu trách nhiệm thật sự đứng sau vụ việc gây tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh bóng đá quốc gia.

Chuyên gia bóng đá Datuk Pekan Ramli nói với TNST rằng phản ứng giận dữ của người hâm mộ là điều hoàn toàn dễ hiểu. Theo ông, ngay sau khi CAS công bố quyết định giữ nguyên các án phạt do FIFA đưa ra, mạng xã hội tại Malaysia đã tràn ngập những câu hỏi và chỉ trích nhắm vào Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM).

Chuyên gia bóng đá Datuk Pekan Ramli phân tích về trạng thái giận dữ của người hâm mộ Malaysia. Ảnh: TNST.

Vào tuần trước, CAS đã chính thức bác bỏ đơn kháng cáo của FAM cùng bảy cầu thủ gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Imanol Machuca, Facundo Garces và Rodrigo Holgado. Điều này đồng nghĩa với việc án phạt của FIFA vẫn được duy trì. FAM phải nộp khoản tiền phạt 350.000 franc Thụy Sĩ, trong khi bảy cầu thủ liên quan bị cấm thi đấu trong vòng 12 tháng.

Theo Datuk Pekan Ramli, điều quan trọng lúc này là làng bóng Malaysia cần nhanh chóng ổn định lại tổ chức và tìm ra hướng đi mới. Ông nhấn mạnh rằng liên đoàn phải bổ nhiệm một lãnh đạo đủ năng lực để đưa nền bóng đá quốc gia trở lại đúng quỹ đạo sau cú sốc lớn này.

Đội tuyển Malaysia khó tránh khỏi bị xử thua Việt Nam 0-3 sau khi bị phát hiện 7 cầu thủ nhập tịch "lậu". Ảnh: EPA.

Ông cho rằng đã đến lúc mọi bên liên quan cần chấp nhận hậu quả với thái độ khiêm tốn và nghiêm túc nhìn lại sai lầm. Đây là thời điểm cần suy ngẫm để rút ra bài học, thay vì tiếp tục tranh cãi hoặc đổ lỗi lẫn nhau. Theo ông, sự thật về người chủ mưu thực sự rồi cũng sẽ được làm sáng tỏ theo thời gian.

Pekan Ramli cũng ví tình hình bóng đá Malaysia hiện nay như một con tàu đang lạc hướng giữa biển động. Nếu không nhanh chóng thay đổi người điều khiển và điều chỉnh lại lộ trình, con tàu ấy có nguy cơ vỡ vụn và chìm xuống đáy biển. Vì vậy, việc tái thiết hệ thống quản lý và khôi phục niềm tin của người hâm mộ đang trở thành nhiệm vụ cấp bách.